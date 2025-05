CCOO ve "insuficientes" las medidas contra la pernoctación en el aeropuerto de Málaga y pide una "solución digna"

El secretario general de CCOO del grupo Aena, José Muñoz, ha criticado los controles de acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales y ha incidido en que «la solución no es poner barreras para que puedan entrar allí, sino la solución es precisamente buscar medios alternativos» y que se busque «una solución digna a estas personas».

En el caso de Málaga, ha valorado las medidas que se hacen, pero ha opinado que son «insuficientes, puesto que, lo que hay que hacer es crear algún tipo de programa que permita reinsertar y dar vivienda a estas personas».

Muñoz, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, ha señalado que «no estamos de acuerdo con la decisión tomada por parte de Aena», en Barajas, ya que «una cosa es el problema que tenemos con las personas sin hogar en los aeropuertos y otra cosa es el no poder posibilitar que puedan dormir en un sitio con mayores comodidades que puedan tener en la calle directamente».

A su juicio, «la solución no es poner barreras para que puedan entrar allí, sino la solución es precisamente buscar medios alternativos y buscar algún tipo de programa para poder insertar a estas personas y que puedan, en todo caso, vivir en una vivienda digna».

Cuestionado, en concreto, sobre el caso de Málaga, del que desde CCOO advirtieron de la situación, ha aclarado que «denunciamos la situación, pero para que se les busque una solución digna a estas personas». Al respecto, ha añadido que «precisamente el hecho de vivir en un aeropuerto pensamos que no es nada digno».

«El problema está en que no hay medios», ha continuado, y ha incidido en que, en el caso de Málaga, ha aludido al servicio de Puerta Única --recurso municipal de atención a pesonas sin hogar--, pero, a su juicio, «las soluciones que se han planteado hasta ahora, pues está claro que no son suficientes para poder solucionar este problema».

Sobre los problemas que suele causar que haya un grupo de personas que esté ocupando las instalaciones para dormir, ha señalado que «tal y como ha dicho la dirección del aeropuerto, que en ese caso coincidimos, el aeropuerto no está diseñado para que habiten personas, es un sitio de paso, no es un sitio para poder estar viviendo allí».

«Ese problema, evidentemente, lo vamos a seguir teniendo, siempre y cuando no busquemos soluciones para ello», ha añadido, al tiempo que ha valorado las medidas puestas en marcha en el aeródromo malagueño. No obstante, a su juicio, «son medidas insuficientes, puesto que, como vuelvo a repetir, lo que hay que hacer es crear algún tipo de programa que permita reinsertar y dar vivienda a estas personas».

Por otro lado, en relación el control en Barajas, ha aclarado, primero, que hay varios tipos de personas que pernoctan en el aeropuerto: «Los que están viviendo continuamente y después tenemos, incluso, personas que tienen su trabajo, van a trabajar y vuelven a dormir al aeropuerto por la noche».

Al respecto, ha señalado que, «en estos casos supongo yo que, sabiendo que se iba a cerrar, no habrá nada adelantado», precisando que lo que se ha prohibido es el paso en ese periodo, «no se ha prohibido, en este caso, el estar dentro del aeropuerto».

Sobre si hay noticias de que ocurran hechos similares en otros aeropuertos de España, ha aludido al de Barcelona y ha añadido que «creo que todos los aeropuertos, sobre todo de ciudades grandes, al final terminan siendo, precisamente, una zona de confort para las personas sin hogar».

En relación con los problemas que se pueden causar a los usuarios con las medidas que se están implantando, por ejemplo en Barajas, ha señalado que prácticamente no los habrá. Además, espera que estas medidas no se amplíen a otros aeródromos españoles: «No creo que esta sea la solución. La solución, precisamente, debe ser otra y debe ser que se le favorezca otro tipo de solución que no sea en el aeropuerto, que no es una zona para dormir».

Por último, en relación a cómo se afronta la temporada alta, Muñoz ha mostrado preocupación porque «el aeropuerto se está quedando ya bastante pequeño y las instalaciones están ya bastante colapsadas en ciertos momentos», con lo cual, «el encontrarnos con este tipo de problemas puede agravar, en este caso, la planificación que hay prevista y que sean las previsiones, pues, un poco peores», ha concluido.

Aena en málaga

En el caso de Málaga, cabe recordar, por otro lado, que Aena ha insistido que está en «contacto permanente» y «coordinada con las autoridades públicas locales y regionales que tienen las competencias administrativas en materia de asuntos sociales»; y ha añadido que estas últimas «son conocedoras de la situación de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto».

En concreto, Aena ha especificado que, por su parte, la comunicación se realiza con 'Puerta Única', recurso del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga que presta atención inmediata a personas sin hogar, y que esta «es constante».

Desde Aena en Málaga han recordado que los aeropuertos están diseñados y equipados, exclusivamente, para el tránsito de pasajeros y, por tanto, no están preparados para que las personas habiten en ellos. «Las autoridades públicas locales y regionales conocen esta realidad y trabajan para mejorar la situación de las personas sin hogar», recalcan.

Por último, han incidido en que ha desplegado «todas las medidas necesarias para, dentro de sus competencias, garantizar el bienestar de los pasajeros y los trabajadores del aeropuerto».

También, por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que en el aeropuerto malagueño «no tenemos un problema ni de seguridad ni salubridad» con respecto a las personas sin hogar que permanecen en el aeropuerto malagueño, ya que «están perfectamente identificadas y controladas». Además, ha destacado la buena coordinación con Asuntos Sociales del Ayuntamiento y con la Junta.