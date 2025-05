La Asamblea cierra la 'comisión Begoña' en el Pleno de este jueves con la aprobación del dictamen que irá a Fiscalía

La Asamblea de Madrid cierra definitivamente con la aprobación del dictamen en Pleno la comisión de investigación que ha tratado de aclarar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense (UCM) a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será remitido a Fiscalía y el juzgado.

Concluye así un recorrido que comenzaba hace casi un año en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, cuando el PP de Isabel Díaz Ayuso anunciaba la creación de esta comisión de investigación para poder «limpiar el nombre» de la UCM, que consideraban puesto en tela de juicio a raíz de las informaciones publicadas en prensa sobre la cátedra extraodinaria de Gómez y los másteres que impartía.

Ella era la primera en comparecer el 13 de noviembre de 2024 y lo hacía sin responder preguntas y deendiéndose como una víctima de bulos con un objetivo político. Tras ella irían interviniendo hasta febrero un total de 17 personas, cuyos testimonios recoge el dictamen aprobado en comisión el pasado marzo con los votos a favor de PP y Vox.

El dictamen que aprobará este jueves la mayoría absoluta del PP aprecia que hubo un desvío de fondos públicos de la Presidencia del Gobierno para las gestiones de la cátedra y reclama que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto, conocida popularmente como el 'software' de la cátedra.

Sostiene que la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue creada de forma «anómala, acelerada y dirigida desde el Palacio de La Moncloa» al margen de los cauces reglamentarios de la UCM.

«Todo apunta a que se trató de una operación diseñada 'ad hoc' para colocar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica», remarca el texto.

Asimismo, pone el foco en la asesora de Gómez Cristian Álvarez y su involucración en «tareas académicas propias de la universidad», lo que supondría un «uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales y un desvío de fondos públicos a destinos distintos de los originales».

Consideran que se ha evidenciado que hubo una «cadena de decisiones políticas y administrativas fuera de lo común» para la materialización de esta cátedra y que, además, su nombramiento como directora de la misma «vulneró la normativa interna» del centro universitario.

Vox y su voto particular

A pesar de que Vox apoyó este dictamen en la comisión, pidieron que se incluyera un voto particular al entender que el presentado por el PP estaba «incompleto».

Al ser rechazada la inclusión, el partido encabezado por Isabel Pérez Moñino en la Cámara anunciaba la pasada semana un recurso al Tribunal Constitucional contra esta decisión y la petición de medidas cautelares que paralizasen la aprobación definitiva de este dictamen.

El partido ha reclamado en múltiples ocasiones que se apliara la comisión al entender que el avance de la investigación judicial por Juan Carlos Peinado del 'caso Begoña' abría puertas a continuar la investigación en la Asamblea y no plantear un «cierre en falso» como consideran que hace el PP.

Más madrid y psoe abandonan la comisión

Por su parte, tanto Más Madrid como PSOE abandonaban la comisión después de que PP llamara a comparecer a Pedro Sánchez y pidiera un informe al Consejo de Estado --instado por Vox-- para conocer si tenía obligación o no de acudir.

Desde un inicio los socialistas sostuvieron que el presidente, como luego indicaría el Consejo de Estado, solo estaba obligado a comparecer en el Congreso y en el Senado y que la comisión de investigación era únicamente una forma de «persecución contra los rivales políticos» y una «caja de resonancia para esparcir bulos».

Más Madrid argumentaba que este espacio nació para ser un «show a medida» del PP y que cruzaron una "línea tras otra en el abuso de las normas de la Asamblea. Mientras que el PSOE no presentó propuesta de dictamen de esta comisión, Más Madrid si que lo hizo y, además, ha planteado un voto particular sobre el que no ha desvelado aún su contenido.

Sesión de control

El dictamen de esta comisión llegará a mitad de un Pleno que arrancará como cada jueves con la sesión de control al Gobierno, concretamente con las dirigidas a Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión Vox se interesará por la eliminación del gasto innecesario, PSOE sobre los principales proyectos del Gobierno, Más Madrid por la Atención Primaria y PP sobre las políticas culturales esta legislatura.

Tras ello será el turno de las dirigidas al resto de miembros del Consejo de Gobierno, que versarán sobre temas como la Ciudad de la Justicia, la ampliación de la L5 de Metro de Madrid, la atención sanitaria a migrantes, la Fundación Toro de Lidia, el colectivo LGTBI, las víctimas de violencia de género o la Estrategia Turística Regional.

Ley de más madrid

A continuación se debatirá la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados presentada por Más Madrid para cambiar la Ley de Transparencia Judicial. En la misma se plantea que los miembros del poder judicial tengan que presentar su declaración de actividades y bienes.

Según explicó esta semana el diputado de la formación Hugo Martínez Abarca el objetivo es que dotar de un instrumento de «lucha contra la corrupción» como forma de prevención, porque «no hay ningún cuerpo» del Estado ni «especialmente corrupto ni especialmente beato».

También ha indicado que facilitaría la identificación de aquellos jueces que tengan un posible conflicto de intereses en determinados casos y poder, con esta información, pedir su recusación. «Creo que, especialmente, el Poder Judicial debería estar buscando esa forma de transparencia que permitirá, primero, señalar a los elementos que tenga, como en cualquier otro colectivo. Y, además, por eso, protegerse de la corrupción y, sobre todo, exhibir una transparencia que siempre es buena para cualquier cuerpo, que es honesto y limpio», planteaba.

Comparecencia de digitalización

A continuación se debatirá sobre el dictamen, al que seguirá la comparecencia de consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, para informar sobre el Plan Estratégico Madrid Digital.

Tomarán la palabra dos consejeros más por mociones subsiguientes a interpelaciones presentadas en el pasado pleno. Serán el titular de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, sobre infraestructuras viarias a instancias de Vox y la de Sanidad, Fátima Matute, por la financiación hospitalaria planteada a iniciativa PSOE.

En este pleno habrá una única proposición no de ley (PNL) con la que Más Madrid tratará de que la Cámara pida al Gobierno autonómico un plan de inversión regional para que todos los centros escolares sean accesibles en el curso 2027-2028.

Por último se votará el acuerdo de la Mesa de la Asamblea para elevar al Pleno la Cuenta Anual del ejercicio de 2024 de la Cámara de Vallecas.