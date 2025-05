La Sgae otorga sus Medallas de Honor 2025 a Sabina, Jordi Milán, Gema R. Neira y Editorial Boileau

La Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) ha otorgado este miércoles sus Medallas de Honor 2025 al cantautor Joaquín Sabina, al director de la compañía La Cubana, Jordi Milán, a la guionista y creadora de series Gema R. Neira y a la Editorial Boileau.

Ha sido durante la cena de gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en la que se ha hecho entrega de estos reconocimientos, que distinguen la trayectoria de creadores culturales en los ámbitos de la música, el audiovisual, las artes escénicas y la edición musical.

Sabina, quien no ha podido estar presente, ha agradecido el reconocimiento a través de un vídeo y, en su nombre, ha recogido la medalla Leiva, que asegura que Sabina se siente muy honrado: «Él es como un chiquillo con los premios y le hacía mucha ilusión, me ha pedido que venga y, bueno, yo también estoy muy agradecido por que le hayáis elegido a él, una persona que quiero y admiro mucho».

Jordi Milán ha querido poner en valor el proyecto de La Cubana y reconoce que, aunque ya le tocaría estar jubilado, tiene ganas de continuar durante muchos años más: «Yo, sin La Cubana, no habría sido nada. Todo lo que he hecho y he pensado, lo he hecho pensando en La Cubana y por La Cubana».

Por su parte, Gema R. Neira ha apuntado que su profesión es complicada y cambiante en los últimos años y ha agradecido la medalla que le ha concedido la Sgae: «siento que es un premio a una carrera cuando día a día lo que siento es que la mía solo está empezando, porque con cada proyecto uno aprende».

La directora de la Editorial Boileau, la editorial musical más antigua de España, Yolanda Guasch, ha destacado el trabajo colectivo e intergeneracional, en sus palabras, de la editorial que desde 1904 trabaja «con constancia y compromiso para la preservación, edición y difusión de la música».

Sgae

El presidente de la Sgae, Antonio Onetti, ha trasladado su enhorabuena a los reconocidos con las Medallas de Honor y ha puesto en valor la actual Junta Directiva de la Sgae, que lleva un año, porque es una «oportunidad de volver a ser una entidad limpia, feliz, tranquila y que se preocupa por sus autores».

La directora general de Sgae, Cristina Perpiñá-Robert, ha dicho que en 2024 la sociedad tuvo una recaudación récord de 390 millones de euros, un 11,7% más que en 2023, y que se repartieron derechos entre más de 83.000 autores y editoras; y ha destacado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como «la voz más clara y decidida en Europa en defensa de los derechos de autor y la diversidad».

La secretaria general de Sgae, Marta Beca, ha agradecido a los autores su dedicación, creatividad y sus obras que hacen reír, soñar, llorar, bailar y cantar: «Nuestras vidas y nuestra sociedad es, sin duda alguna, un poco mejor, más sensible, más tolerante y, en definitiva, más humana».

Reconocimientos

La Junta Directiva de Sgae ha reconocido a Joaquín Sabina por ser uno de los referentes de la canción de autor de España; a Milán por su capacidad de acercar el teatro a través del humor; a Gema R. Neira como «parte fundamental de la renovación de la ficción televisiva en España»; y a la Editorial Boileau por contribuir a la difusión y conservación del patrimonio musical.

En el caso de María Lejárraga se reconoce su «legado histórico, por su valor como autora, la importancia de su trabajo creativo y como símbolo de las mujeres a la sombra en la historia de la cultura», motivo por el que la Junta Directiva ha decidido, por unanimidad, nombrarla presidenta de Honor a título póstumo, y la medalla la ha recogido su sobrino nieto, Antonio González Lejárraga.

Al acto ha asistido el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé; la subsecretaria de Cultura del Ministerio de Cultura, Carmen Páez; la subdirectora general de Propiedad Intelectual del Ministerio, Lara Chaguaceda; Lucrecia; Santi Balmes; Stay Homas; Raimon; Ramon Mirabet y Marc Ros (Sidonie), entre otros.