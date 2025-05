Bancalero apoya la Estrategia de Cuidados porque los enfermeros "la merecen", pero carece de "consenso y financiación"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha mostrado su apoyo a la Estrategia de Cuidados de Enfermería 2025-2027 porque las enfermeras y técnicos en cuidados «la merecen», sin embargo, ha expresado que carece de «consenso» con las comunidades autónomas y de financiación.

Bancalero ha participado este miércoles, de forma online, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ha solicitado que el Ministerio de Sanidad dialogue con las comunidades autónomas y con el Foro de las Profesiones para desarrollar esta Estrategia.

«Estamos de acuerdo con la Estrategia, pero no se va a poner en marcha si no hay financiación o no pasa por el Foro de las Profesiones», ha insistido el consejero, quien ha apuntado que recoge líneas de trabajo necesarias para el presente y el futuro del sistema sanitario y, especialmente, para reforzar el papel esencial que desempeñan enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

José Luis Bancalero ha lamentado que se haya hecho sin diálogo y sin tener en cuenta a otras profesionales, como Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia o Trabajo Social, entre otras, también presentes en los Cuidados.

«Defendemos que una Estrategia que afecta a toda una profesión y a toda la población asistida, debe estar basada en el consenso, y no ser liderada por una ministra que actúa de forma unilateral», ha incidido Bancalero, en referencia a la titular de la cartera de Sanidad, Mónica García.

«Debo dejar claro que las comunidades autónomas del PP estamos comprometidas con la planificación de recursos, el desarrollo profesional, la investigación en cuidados y la visibilidad del trabajo de la Enfermería. Pero exigimos memoria económica y rigor», ha puntualizado.

Ccaa del pp

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han manifestado, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, su apoyo condicionado a la Estrategia de Cuidados presentada por el Ministerio de Sanidad, ya que consideran que sin memoria económica, dotación presupuestaria y consenso profesional no es posible desarrollarla.

El titular de Sanidad en Aragón ha respaldado la crítica a la forma unilateral en que la ministra presentó la estrategia el pasado 12 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, sin previa consulta con las comunidades autónomas ni con los órganos profesionales pertinentes, «con fines ideológicos y propagandísticos».

Otros acuerdos

En otro orden de cosas, en la reunión también se han aprobado los criterios objetivos de reparto y distribución de fondos a las comunidades autónomas, con destino a la financiación del Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, por un importe de 1.749.567 euros, correspondiente al ejercicio presupuestario 2025.

También se ha llegado a un acuerdo para la constitución de un grupo de trabajo para la elaboración de un Plan de Contingencia del SNS frente a Situaciones de Insuficiencia de Suministros Esenciales para Garantizar las Prestaciones Sanitarias.

Asimismo, Bancalero ha destacado que el sistema de emergencias y urgencias en Aragón ha demostrado su buen funcionamiento en el apagón, el pasado 28 de abril, pero ha considerado importante la formación de este grupo para poder mejorar en la coordinación y apoyo solidario entre comunidades en caso de que se repitan incidencias de este tipo.