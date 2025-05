Bancalero pone en marcha en Barbastro (Huesca) el proyecto TuCitaSALUD para reprogramar citas

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha en Barbastro (Huesca) del proyecto TuCitaSALUD, que va a permitir a los ciudadanos confirmar, anular o reprogramar las citas con el especialista.

En un primer momento, se va a implementar en las especialidades de Otorrinolaringología, Cardiología, Psiquiatría, Psicología Clínica y Cirugía General en el sector sanitario de Barbastro.

Esto va a ser posible gracias a una «innovadora» iniciativa, en la que el paciente va a recibir en su teléfono móvil un mensaje de WhatsApp cinco días laborales antes del fijado para la cita, donde se le detallará el día y hora y se le ofrecerán tres opciones para confirmarla, reprogramarla o comunicar que no acudirá.

Si en 24 horas no se responde, se entenderá que el paciente acudirá a la cita fijada inicialmente. En caso de reprogramarla, el usuario recibirá, en los siguientes días, la fecha y hora para su nueva cita.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad con motivo de su participación en la Jornada de Innovación en Tecnología Sanitaria que se celebra este miércoles, 21 de mayo, en la Sala de Corona del Gobierno de Aragón. Ha estado acompañado por el director general de Salud Digital, Joaquín Velilla, área del Departamento de Sanidad que ha impulsado esta iniciativa, junto con el Servicio Aragonés de Salud.

Mejor uso de la sanidad pública

Bancalero ha comentado que el propósito de TuCitaSALUD es lograr un «mejor uso de la sanidad pública» y, en este caso, «optimizar» las consultas del especialista de forma que todas las citas programadas para un día tengan lugar.

Esto contribuirá a reducir la lista de espera, ya que evitará ausencias por olvido, y permitirá reubicar pacientes en los huecos que se vayan confirmando. Se ha elegido el sector de Barbastro ya que dadas sus características se ha considerado el idóneo para iniciar este proyecto. Si da buen resultado, se irá extendiendo a otros niveles asistenciales y sectores.

El sector de Barbastro atiende a una población de unas 110.000 personas. En 2024, realizó más de 26.300 consultas en estas cinco especialidades: 8.772 de Psiquiatría, 6.258 de Psicología Clínica, 5.168 de Cirugía General, 3.434 de Otorrinolaringología y 2.673 de Cardiología.

Estudio previo

El Departamento de Sanidad realizó en octubre de 2024 un estudio sobre 12.467 citas de cuatro especialidades: una del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y tres del Hospital Universitario Miguel Servet. En el caso del Clínico, se efectuó con 5.658 citas de Alergología y en el Servet con 6.809 citas de Ginecología, Oftalmología y Otorrinolaringología.

Se comprobó que el 13% de las personas con cita no acudieron y que el grupo de edad que más falló fue el comprendido entre los 20 y 39 años. «Es decir, uno de cada cinco usuarios de esa edad no fue a consulta, algo que puede deberse, entre otras causas, a que ha pasado mucho tiempo desde que les citaron y se olvidaron, o que ya habían buscado solución en otro lugar. Pero lo cierto es que son huecos que se deben aprovechar para personas que sí van a ir», ha comentado el director general de Salud Digital, Joaquín Velilla.

Este estudio también mostró que si se llama a las personas citadas, el porcentaje de las que no acude baja del 13 al 11%. Extrapolando estos porcentajes a las 26.305 consultas realizadas en estas cinco especialidades en el sector de Barbastro en 2024, el proyecto TuCitaSALUD habría permitido aprovechar más de 500 visitas.

Teléfono móvil actualizado

El director general de Salud Digital ha indicado a los usuarios que deben tener actualizado el teléfono móvil para recibir estos mensajes y beneficiarse de TuCitaSALUD. Van a comenzar a llegarles este mismo miércoles para las citas programadas dentro de una semana, en las cinco especialidades mencionadas del sector de Barbastro.

En el mensaje que va a recibir el paciente, tras un saludo y presentación desde el Servicio Aragonés de Salud y el centro sanitario en el que tiene la cita, se le pregunta si acudirá a la cita fijada determinado día, a determinada hora. A continuación, se le explican las opciones de que dispone: Sí, asistiré; No y no deseo nueva cita; y Ver todas las opciones.

Si el usuario elige 'Sí, asistiré', la cita queda confirmada. Si opta por 'No y no deseo nueva cita', la cita se cancelará. Si elige 'Ver todas las opciones', se desplegará un menú y, además de las dos primeras podrá elegir entre 'Reprogramar la cita' o 'No recibir más mensajes'. Si se elige reprogramar, el usuario recibirá el mensaje: «Hemos recibido su solicitud de reprogramación, nos pondremos en contacto con usted para confirmar la nueva fecha».

A las personas que no manejen estos dispositivos, no se les va a anular la cita, sino que se mantendrá con normalidad el sistema actual ya que, si pasadas 24 horas no se responde a este mensaje de WhastApp, el sistema considera que la cita queda confirmada.

Como se ha indicado, el usuario tendrá la opción de elegir no recibir más mensajes de este tipo.Joaquín Velilla ha apuntado que se trata «de evitar que las citas se queden desiertas porque ese hueco de quien no puede ir será aprovechado por otro paciente, que no tenga que esperar».

Historia clínica única

Durante su intervención en la Jornada de Innovación en Tecnología Sanitaria, el consejero también se ha referido al impulso de la Historia Clínica Electrónica Única, que se puso en marcha en Aragón en septiembre de 2024, en el sector de Calatayud. Desde esa fecha, se ha implantado también en el sector de Alcañiz y ahora se inicia en el de Teruel.

Es un sistema centralizado que integra toda la información médica de un paciente en un solo registro electrónico, accesible para los profesionales de salud autorizados.

Con esta nueva herramienta, todos los profesionales acceden a un único sistema de información, con independencia del nivel asistencial en el que trabajen y pueden incluir en la historia clínica toda la información relativa a cada paciente.

Esto permite consultar el historial médico del paciente actualizado en tiempo real lo que contribuye a facilitar un diagnóstico más preciso y garantizar la continuidad de la atención médica al permitir que diferentes profesionales accedan al historial completo del paciente. De esta forma, se facilita la atención, la seguridad y la medicina personalizada.

Este proyecto ha supuesto la creación, por parte del Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud, de nuevos desarrollos informáticos y tecnológicos dentro de la historia clínica del paciente.