Camarero reclama el FLA extraordinario y advierte al Gobierno: "Tendrá que explicar" esta "injusticia territorial"

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha vuelto a reclamar este miércoles al Gobierno de España la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario para la Comunitat Valenciana y ha argumentado que no existe «ninguna excusa» de que este año no se haya concedido, razón por la cual ha sostenido que será el Ejecutivo central quien «tendrá que explicar» esta «injusticia territorial».

De este modo lo ha manifestado la vicepresidenta del gobierno valenciano en la apertura de la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro' organizada por Europa Press, con la colaboración de Banco Sabadell, COX, Danone, DIGI, Global Omnium, Ikea, IMED, Naturgy, Statkraft y la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

Durante su intervención, Camarero ha abordado los «retos estructurales» a los que se enfrenta la región, que ha afirmado que exigen «valentía política y compromiso institucional», y ha apuntado que el primero de ellos es la infrafinanciación autonómica, una situación «absolutamente inaceptable», que «no es nueva de ahora» y que no tiene que ver ya solo con la coyuntura actual, sino también con el escenario «histórico» que «venimos arrastrando».

«Somos la comunidad peor financiada y eso no es un lamento, es un hecho, pero además es un lastre para nuestro desarrollo y también una injusticia territorial», ha sostenido Camarero, que ha tachado de decisión «intolerable» que el Gobierno de España no apruebe el FLA extraordinario, a diferencia de lo hecho «en los últimos 13 años», una herramienta que permite «disponer de la liquidez necesaria para hacer frente al mantenimiento de los servicios sociales».

Un fondo de más de 2.500 millones que se aprueba «todos los meses de diciembre» desde 2012 y que, gracias al mismo, la Generalitat puede «hacer frente a las facturas de los proveedores», tanto en el ámbito de los servicios sociales o la sanidad. «Defendemos cada uno lo nuestro», ha subrayado.

A la conferencia de presidentes

En este punto, ha indicado que la Generalitat llevará este tema a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona, donde el Gobierno --ha insistido-- «tendrá que explicar por qué en el peor momento de esta Comunidad, en el momento en que tiene que invertir en la reconstrucción, no hay esa liquidez».

«No solamente es que no haya habido un euro a fondo perdido para esa reconstrucción y que la estemos haciendo a pulmón, con los impuestos de todos los valencianos, sino que, además, una ayuda permanente que se ha venido dando durante los últimos 13 años, de repente ha desaparecido», ha subrayado.

Ante esta situación, ha garantizado que el Consell no se va a «cansar de dar esta batalla»: «No la estamos dando por capricho, es una batalla que estamos dando para el mantenimiento de la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, ahí va a estar el gobierno valenciano, con su presidente a la cabeza, dando esta batalla tan lejos donde sea posible y de todas las formas que sea posible». «Si la Comunidad Valenciana no crece como puede, España no crece como debe», ha apuntado, recogiendo unas palabras de Carlos Mazón.

Dicho esto, Susana Camarero ha pedido «no olvidar» que la riada del pasado 29 de octubre «también ha afectado a gran parte» del tejido productivo valenciano. «Las tareas de reconstrucción y reparación están suponiendo un descomunal esfuerzo para la Generalitat, un esfuerzo en el que tampoco hemos contado con esa ayuda del Gobierno, que no nos ha dado un euro a fondo perdido», ha lamentado.

«Lo ha hecho con los ayuntamientos y no lo ha hecho con la Generalitat, lo hizo en el covid y no lo ha hecho en este momento», ha criticado. «Un Gobierno que nos permite endeudarnos, una deuda que, ya os adelanto, van a pagar nuestros hijos y que terminarán pagando nuestros nietos», ha advertido.

"excusa de mal pagador"

Además, en declaraciones a los medios tras su intervención, ha insistido en que no hay «ninguna excusa» por parte del Gobierno para que en «el peor año» para la Comunitat Valenciana no cuenta con el FLA extraordinario. «Que pongan como excusa que no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado o que no está aprobado el techo de gasto es una excusa de mal pagador, nunca mejor dicho porque el año pasado estábamos en las mismas circunstancias y sí que se hizo efectivo ese FLA extraordinario», ha argumentado.

La vicepresidenta ha indicado que en este momento el departamento de Hacienda está «haciendo todo el esfuerzo presupuestario para no dejar de pagar», pero ha advertido de que esta situación será «un problema inminente en los próximos tiempos».

«Por eso estamos reuniendo a los proveedores, para decirles que esta es la situación, no es que tengamos un problema de pago por un capricho de la Generalitat, sino porque el Gobierno no está cumpliendo como debiera», ha subrayado, ante la reunión que mantendrá este jueves el jefe del Consell, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat con los proveedores de la Administración autonómica.

Carga contra la decisión "unilateral" de cerrar cofrentes

En otro orden de asuntos, la vicepresidenta primera del Consell también ha abordado el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana y, al respecto, ha avisado de que la competitividad de la región está «dañada» por la cuestión energética y por la decisión «unilateral y dogmática» del Gobierno de España de cerrar la central nuclear de Cofrentes (Valencia) en 2030 «sin revisión y sin debate». «Es otro error que la Comunitat no puede aceptar», ha sostenido.

Camarero ha advertido de que «cerrar el 20 por ciento de nuestra energía, una energía libre de emisiones, estable y competitiva, pone en peligro no solo los 180.000 empleos directos e indirectos, sino la estabilidad energética de sectores como el cerámico, el químico o el agroindustrial». En esta línea, ha subrayado que la transición energética «no puede hacerse desde el dogma», sino «desde el rigor, la ciencia y el interés general».

En este contexto, ha resaltado que la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025 es algo «imprescindible» para afrontar todo este escenario y ha celebrado que la Comunitat Valenciana la próxima semana contará con unas nuevas cuentas «necesarias para seguir avanzando», que incluyen 2.300 millones para la reconstrucción tras la dana.

Además, el 80% de los presupuestos --ha destacado-- van destinados a servicios sociales, educación y sanidad. «Son realistas y están enfocados a los retos que esta Comunidad tiene planteados», ha apuntado. Mientras, se destina «el mayor presupuesto de la historia» para la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, «un 35% más que el anterior».

Reivindica la gestión del consell

«Tenemos un lema desde el principio de la legislatura que acuñó el 'president' Mazón, que es poner la alfombra roja a la inversión, poner la alfombra roja para aquellas empresas que quieran venir a la Comunitat Valenciana», ha continuado. «Y esto nos ha permitido, en estos casi dos años de legislatura, atraer inversiones de gran calado que superan más de 10.000 millones de euros y que propiciaran la creación de alrededor de 40.000 empleos de calidad en sectores de alta tecnología», ha concretado.

Asimismo, Camarero ha reivindicado la apuesta del Consell por una fiscalidad «que ayuda a las familias, pero también a las empresas», y por la investigación y el desarrollo «para situarnos a la vanguardia de la innovación». «La Comunitat es uno de los principales focos de dinamismo económico, social y cultural, un motor económico a nivel nacional (...), una región clave para España y para Europa, una tierra que ha demostrado ser capaz de generar empleo, atraer inversión, innovar y competir», ha celebrado.