Mompó afirma que mantendrá lo que dijo en 'Salvados' y que no le hace falta la orden de un juez para "decir la verdad"

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha «celebrado» de la petición que ha hecho la jueza que investiga la gestión de la dana de la entrevista que el dirigente 'popular' realizó en el programa de televisión 'Salvados' y ha recalcado que mantendrá lo que dijo. «Dije lo que dije y mantendré lo que dije, porque no hace falta, o a mí por lo menos, que me lo pida un juez para decir la verdad. Siempre he dicho la verdad y lo que quiero es colaborar».

Así lo ha aseverado Mompó a los medios antes del pleno de la corporación provincial un día después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja haya solicitado a La Sexta la copia íntegra del programa 'Salvados', emitido el 8 de diciembre de 2024.

Preguntado por si se va a «ratificar» en su comparecencia como testigo que la exconsellera de Interior Salomé Pradas habló con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el envío del mensaje de alerta a los móviles de la población, el responsable de la Diputación ha dicho que no le ha quedado claro si la magistrada ha solicitado la entrevista que se emitió o la entera.

Mompó ha recordado que aquella entrevista duró unas dos horas de las que se vieron «unos veinte o treinta minutos». «Es evidente, y no quiero ofender a nadie, que es una entrevista manipulada desde el punto de vista de que una entrevista de dos horas se convierte en una de veinte minutos hay que manipularla para recortarla y no sabría deciros si el orden fue el que después vimos en televisión. A mí me gustaría ver la entrevista entera, que fue veinte días después de la dana», ha expuesto.

El también presidente del PP de la provincia de Valencia ha añadido que «ya entendemos todos los dudas que había en cuanto al cronómetro, que no estábamos en un reloj allí dentro (del Cecopi) sabiendo en qué minutos y qué pasaba en cada instante», Pero, en todo caso, ha manifestado: «Dije lo que dije y mantendré lo que dije».

De hecho, ha destacado «las ganas» que tiene de declarar como testigo. «A ver si la tercera va la vencida», ha exclamado Mompó

--aún convaleciente de una pequeña operación a principios de mayo pero que ya ha comunicado a la jueza esta semana su disposición para acudir--, que se ha mostrado dispuesto «a entrar allí, decir y contestar a todas las preguntas que se me hagan».

«En el corte emitido en 'Salvados' yo mismo muestro dudas de que sé que he hablado con él (en referencia a Mazón) y dejo entrever que no sabía si antes o después de enviar el mensaje. No sé exactamente si digo por teléfono o presencialmente, presencialmente acordaos de que fue después de enviar el mensaje, y que tengo serias dudas, pero, insisto, es que quiero matizar esto porque sé que puede parecer lo que no es, pero es que esa entrevista se produce no después de una reunión de Cecopi, se produce después de prácticamente 22, 23, 24 reuniones de Cecopi, en las cuales me cuesta...», ha relatado.

No obstante, tiene «momentos muy claros». «Sí que sé perfectamente que hasta las siete de la tarde no se habló de enviar el ES-Alert. ¿Por qué? Porque hasta las siete de la tarde no nos dijo el presidente de la CHJ que había posibilidad de que Forata colapsara. Sí que me acuerdo perfectamente de que no pudimos hablar, o sea, no pudo retrasar el famoso mensaje, como también, en este caso, la delegada llegó a decir que vio al presidente Mazón a las siete y media en el Cecopi. No sé si sería el espíritu del presidente porque, bueno, se demostró luego que tampoco fue así y, por tanto, no estaba él para hablar sobre el ES-Alert», ha ironizado.

«Yo no voy a cambiar la versión», ha continuado Mompó, que ha insistido que contará lo que vio y escuchó. «Yo no sé si es lo que tocaba o si no es lo que tocaba. Lo que sí que sé es lo que escuché y lo que sí que sé es lo que vi allí. Y es lo que voy a contar cuando me pregunten los abogados».

Cuando se le ha apuntado que el técnico que validó el ES-Alert el día de la dana declaró a la jueza que a las 18.36 horas de esa jornada ya se habló del envío de la alerta a la población y que recibió una llamada en ese sentido del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, Mompó ha contestado que no sabe lo que hizo este cargo «en privado» y ha insistido en que el aviso sobre Forata fue «lo que activó todo un poco».

Por otro lado, Vicent Mompó, que ha remarcado que «cada uno también es responsable de sus palabras», ha «echado de menos» al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, una «persona tan importante que está silenciado a propósito para que no puedo participar de este proceso». También ha criticado a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Polar Bernabé, «que no se acordaba de que no era licenciada como ponía su currículum» o al exsíndic socialista y abogado de ACPV, que ejerce una de las acusaciones, Manolo Mata, que «participa de este circo que siempre quiere montar el Partido Socialista y que se olvida de lo que realmente es importante».

Para el 'popular', «lo realmente importante es la reconstrucción, estar al lado de los pueblos, de la gente que sufrió la dana». Y ha agregado que «en este camino ha quedado muy claro ha habido personas, de todos los colores políticos, pero especialmente los que estemos en gobierno, que hemos demostrado que nos preocupa nuestra gente y nos preocupa nuestra tierra», mientras que «echamos en falta que el Gobierno envíe dinero y liquidez para poder pagar los proveedores».

"me gusta dar la cara"

Interrogado por si se arrepiente de algo de lo que dijo en la entrevista, ha reconocido que a posteriori hay comentarios que defienden que no tenía que haber ido, pero, por contra, él es partidario de «ir siempre». «Soy una persona que me gusta dar la cara, creo que es importante atender a los medios de comunicación, que algunos, nos hacéis preguntas que nos gustan más y otras veces que nos gustan menos, pero yo creo que nuestra obligación como cargo público es responder. Y después podemos estar más acertados o no, que también somos personas».

Aun así, ha admitido que si hoy volviese a hacer la entrevista, «la haría de otra forma, igual que si la hiciese dentro de un mes también, porque cada vez se hablan de más cosas y hay más información». «Pero en lo básico y en lo que viví aquel día es lo que viví. Por muchas entrevistas que haga, no va a cambiar eso», ha resuelto.

Y sobre si cree que el requerimiento de la jueza pueda suponer alguna consecuencia para él, ha comentado que él no tiene ninguna competencia en el Cecopi y, de hecho, el 29O fue allí sin saber que acudía a este órgano.

«Para mí nos íbamos a Utiel, me llamó el diputado delegado de Bomberos y terminamos yendo a l'Eliana, donde estaban los técnicos. Yo nunca había estado en un Cecopi, lo máximo en un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y a partir de ahí nos dimos cuenta de que, claro, al pasar de emergencia se absorbe y se convierte en Cecopi y pasamos a formar parte de una reunión donde estaban los técnicos y donde lo que queríamos, como hacemos siempre, es intentar estar en contacto con los alcaldes y ayudar a los técnicos», ha rememorado.

Finalmente, Mompó cree que «lo que queremos todos es que acabe cuanto antes» el procedimiento para «centrarnos en lo que realmente es importante, porque creo que nos podemos centrar mucho más de lo que estamos haciendo en las cosas que son importantes».