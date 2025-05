Gabilondo, sobre la universidad pública: "No hay financiación inocente, siempre está vinculada a intereses"

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido que «no hay financiación inocente» sino que «siempre está vinculada a intereses», en referencia a las universidades públicas, y ha reivindicado que los centros tienen que tener «autonomía frente al intervencionismo».

Así lo ha manifestado en un encuentro informativo organizado este martes por la Universidad de Alcalá (UAH) bajo el título 'La universidad pública: presente y futuro' al que han acudido el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana; el de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo; y el de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, así como los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá).

En su intervención inicial, Gabilondo ha expresado que «si no se ponen recursos, todo se desvanece». «Los planes de europeización y de modernización (en las universidades), de nuevas formas de enseñanza, con la posibilidad de poder estudiar un año aquí y otro allá... la posibilidad de todo esto, si no hay financiación que da innovación, no es posible. La falta de financiación conduce a una decepción de las expectativas», ha incidido.

«No hay financiación inocente; siempre está vinculada a intereses. Se trata de que en la escala de valores consideremos qué intereses son legítimos o por qué intereses realmente nosotros apostamos. Y hay que repensar el concepto de rentabilidad: lo rentable no puede ser el factor exclusivo y decisivo de las decisiones», ha remarcado.

En este sentido, se ha referido al modelo de financiación por objetivos, defendido por el Gobierno regional y que se pretende incluir en la nueva ley regional de universidades, de la que de momento se conoce un borrador y que se está negociando entre el consejero de Educación y los rectores.

«La financiación por objetivos, por supuesto. Pero la libertad no ha de quedar supeditada al poder político. Si el poder político establece cuáles son los objetivos que uno debe alcanzar para tener la financiación, no se puede marcar homogeneizándolos. La propia universidad tiene la capacidad de proponer estrategias y objetivos», ha remarcado Gabilondo.

Así, para el defensor del Pueblo, «la libertad académica, el pensamiento libre, creativo, crítico, racional y alternativo tiene que estar en la universidad», porque la universidad «debe ser un espacio ejemplar». «Yo estoy a favor del comercio, mi padre era comerciante, pero me gusta que el comercio sea justo. Lo que todos estamos en contra de es simple mercantilización», ha subrayado.