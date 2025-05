Susana Díaz dice que tras los mensajes de Sánchez necesitó "coger distancia", pero cree que la política "merece la pena"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora socialista, Susana Díaz, ha explicado que tras leer la transcripción de mensajes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría intercambiado vía Whatsapp con el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en los que se aludía a ella, lo pasó «mal» y necesitó «coger distancia»; pero ha asegurado que, tras reflexionar, ha vuelto «con otra serenidad». «Sigue mereciendo la pena», ha dicho en referencia a estar en política.

«He necesitado parar, he necesitado la semana pasada irme tres o cuatro días y quitarme del cartel porque lo había pasado mal. Pero a pesar de eso, sigo creyendo que merece la pena. La política en general es noble y merece la pena, lo que pasa es que cuando usamos lo feo de la política, que también existe, lo negativo de la política, lo canalla, lo cruel, que también existe; eso es lo que llena de titulares», ha indicado en su participación en el ciclo de conferencias 'Diálogos de la España constitucional' que se celebra en el centro cultural La Malagueta de Málaga.

Ha admitido que sufrió en el momento de la publicación de esos mensajes; pero ha asegurado que «si no fuera capaz de mirar para adelante y solo mirara para atrás, me tendría que bajar». «Una vez que cogí distancia, yo misma he hecho una reflexión de los pros y los contras; de qué te merece más la pena», ha señalado.

Ha expresado que cuando terminaron las primarias del PSOE en Andalucía ya hizo una reflexión «de si quería seguir o no en política, porque me costó mucho levantarme». «Y decidí que era mi vida, que lo mío era vocacional, que quiero estar aquí, que no quería una puerta giratoria, ni un cargo, ni un nada; igual que no había querido ser presidenta del Senado, ni ministra, tampoco quería estar fuera de la política», ha asegurado.

Así, ha indicado que esta semana le ha ocurrido lo mismo, aunque «a otra dimensión, mucho más pequeñito porque entonces sí me planteé dejarlo todo». Pero ha destacado que ha recibido «el cariño de compañeros de todos lados, de gente que ha estado conmigo, gente que ha estado enfrente, gente que me ha apoyado, que no me ha apoyado».

«Ha sido tanto que el depósito de gasolina se te llena, y yo he vuelto con otra serenidad y con otra calma», ha manifestado Díaz, quien, no obstante, ha reconocido, como ya lo hizo en un primer momento, que no le han gustado --«¿Cómo me va a gustar?»-- y que «lo que dije era la verdad, estaba jodida».

Según Díaz, «la política es noble y no se puede hacer con las entrañas», por lo que ha incidido en que intenta «ser objetiva para no cegarme y que los análisis de la gestión que haga mi partido, yo no los haga pensando en lo que yo he pasado, sino en lo que yo veo, porque si los análisis los hago sobre lo que he pasado, seré injusta y si los análisis los hago sobre mis principios, sobre mis valores, sobre lo que creo que es justo, entonces estaré siendo coherente y lo que creo que la gente espera de mí».

Cuestionada por si hay democracia interna en el PSOE, ha ironizado con que «que me lo pusieron difícil es evidente, pero soy del Betis y tengo espíritu bético» y ha considerado que «hay democracia desde el punto y hora que hay procesos para poderte presentar», mientras que en otros partidos no los hay; pero ha reiterado que ha habido cosas que no le han gustado.

«Y hay momentos en los que uno tiene que pensar que se tiene que parar, que se tiene que calmar, que tiene que volver a donde coge la fuerza y la energía. Y si tiene ganas de seguir para adelante, pues tienes hacerlo con ilusión y dejar cualquier tipo de rencor a un lado y si piensas que no vas a poder dejarlo, bájate de la bici», ha dicho la socialista, quien ha apuntado que si fuera rencorosa «no seguiría».

Preguntada por si el caso de que ahora volviera a puestos de responsabilidad tendría una idea más humana de la política de la que tuvo, ha asegurado que todo lo que hizo fue «de corazón y pensando que era lo mejor», apuntando que «en el noventa y tantos por ciento lo volvería a hacer, pero quizá a lo mejor lo haría con un poquito más de arte, un poquito más de mesura, un poquito más de dulzura y evitaría que me hicieran trajes, que me los han cortado».

Política "encanallada"

Susana Díaz ha asegurado que ve «un horizonte complicado» para España, «que cree que somos una isla dentro de lo que está pasando en Europa y en el mundo, y no lo somos», ha apuntado, al tiempo se ha referido al avance de determinados partidos en Europa, que «viene a aniquilar la democracia, que es lo que les estorba».

«Estamos en un momento peligroso porque cuando los partidos políticos no nos ponemos límite y pasamos de las normas no escritas que yo aprendí cuando llegué a la política, empezamos a poner en riesgo las instituciones y todo puede dar marcha atrás todo puede sufrir deterioro y todo puede acabar cuestionado y yo creo que estamos en ese punto peligroso», ha considerado.

Para la socialista, «la política está encanallada», debido a un proceso paulatino que ha acabado «deteriorando lo que tiene que ser un marco de debate sano», y ha lamentado la situación entre los grandes partidos en España que «rompen los puentes» y «no dialogan». «Entramos en un encanallamiento y polarización de la política que busca la eliminación del que piensa distinto por encima de lo que tiene que ser una contienda electoral sana, de ideas, de razones, de valores, de propuestas», ha apuntado.

«Llega un momento donde nos olvidamos que como somos demócratas tenemos que hablar y yo he conocido generaciones de políticos que hablaban, que se entendían, siempre había un punto de conexión hasta para discrepar y ahora, no sólo entre el PSOE y el PP, sino en general hay fuerzas políticas en el arco parlamentario que no se hablan, que no se sientan, que no dialogan, que no se escuchan», ha lamentado.

Díaz ha considerado que «es el momento de una reforma de la Ley Electoral con una segunda vuelta que estamos viendo que es la que está frenando en el conjunto de Europa a la ultraderecha» y ha apostado por «fortalecer el lazo del ciudadano con su representante político más allá del poder, de las estructuras, y para eso hay que dar una vuelta a las listas abiertas». «¿Por qué van a elegir en un despacho si puedo elegir yo?», ha cuestionado la socialista, quien ha apuntado que «quizás eso puede ayudar a superar la polarización y a buscar el entendimiento».

«Para limitar el poder de un señor como Puigdemont, habrá que hacer una reforma integral de nuestra Ley Electoral pensando en cómo fortalecemos la democracia y el papel de los ciudadanos en esa democracia; porque reforzando el papel de los ciudadanos acabamos con determinados acuerdos que a muchos nos es incómodo», ha asegurado Díaz, quien ha dicho tener la sensación de que «el nacionalismo separatista está menguando».

Según Díaz, «si el problema son siete escaños, no hay nada mejor que darle esa capacidad de decisión a los ciudadanos, que esta democracia ya es madura, tiene ya más de 50 años y hemos pasado por avatares suficientes como para demostrar que los ciudadanos pueden tener esa capacidad de sobra y elegir ellos y no dejarlos en manos de grupos minoritarios».

«Me vale para Puigdemont y para Vox», ha incidido la socialista, quien ha señalado que en el Senado «es donde debería estar la voz de los territorio», aunque ha lamentado que «se ha convertido exclusivamente en una cámara de segunda lectura y no es la voz de las comunidades autónomas».

También se ha referido a la financiación autonómica y la diferencia entre territorios y se ha mostrado convencida de que no va a haber reforma del modelo de financiación, apostando por la convergencia. «Si mañana se pone un modelo de financiación sobre la mesa que vuelve a hablar de ordinalidad, yo ya me he manifestado, que no estoy a favor de la ordinalidad, porque no la comparto», ha asegurado.