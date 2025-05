El nuevo servicio de Bilbaobizi entrará en funcionamiento a partir del 16 de junio

El nuevo sistema de préstamos de bicicletas del Ayuntamiento de Bilbao, Bilbaobizi, entrará en vigor una con una renovada flota de 1.250 bicis y 68 estaciones de anclaje. Por ello, por motivos operativos y para llevar a cabo la transición, el próximo 31 de mayo a las 00.30 horas finalizará el actual servicio, que quedará suspendido durante dos semanas hasta el 16 de junio a las 05.00 horas.

A partir de ese día el nuevo servicio ampliará el actual número de bicicletas (700) hasta las 790, que se ampliarán a 1.250 el próximo año. Serán bicis nuevas que dispondrán de un anclaje que incorpora un sistema especial que protege al vehículo de prácticas vandálicas, según ha informado el consistorio bilbaíno.

También se ampliará el número de puntos de anclaje hasta los 68, frente a las 46 actuales, para atender a la alta demanda existente en las zonas altas de la ciudad. Dos de estos nuevos puntos entrarán ya en funcionamiento el 16 de junio en Zurbaranbarri 39 e Ignacio Ellakuria 6, mientras que el resto (20) lo irán haciendo de forma progresiva a lo largo del próximo año. Además, se incorporarán estaciones virtuales para cubrir necesidades puntuales de disponibilidad del servicio por eventos, obras o actos.

Otra novedad del nuevo modelo es que se establecen tarifas diferenciadas entre personas usuarias habituales y ocasionales, lo que permite una modulación del servicio según el tiempo de uso. En el primer caso la cuota será de 25 euros al año, y para el segundo, uso ocasional, será de 10 euros al año. Además, se fija un tope máximo de 72 euros anuales para beneficiar a las personas usuarias recurrentes.

Cambio integral

Según la teniente alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, el nuevo Bilbaobizi «es un servicio más justo y eficiente que favorece a quienes más usan el transporte público y sostenible». Además, ha asegurado que la renovación del servicio público de bicicletas «no es solo una mejora técnica, sino un cambio integral para dar respuesta al compromiso de la ciudad con la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad de vida».

Para facilitar la transición al nuevo sistema, las personas usuarias deben comprobar y completar sus datos personales en su perfil de usuario tanto en la APP como en la página web, en especial el dato referido a la dirección de correo electrónico y el número del DNI.

BilbaoBizi abonará los días en los que no se va a prestar servicio, por lo que, en caso de no recibir la parte proporcional abonada pero no disfrutada, los usuarios pueden dirigir sus reclamaciones, desde el día 26 al 29 de mayo, al correo electrónico bilbaobizi@bilbao.eus, y al número de atención a la persona usuaria 94 656 49 05.