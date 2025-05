El PSOE critica al PP por no creer en el Aeropuerto de Teruel, cuyo éxito muestra la "falta de visión" de los populares

La vicesecretaria general del PSOE Teruel, María Ariño, ha acusado al PP de «rentabilizar» el Aeropuerto de Teruel, «un proyecto estratégico que nació sin su apoyo y sufrió su política del no», por lo que la socialista ha asegurado que su formación no va a permitir que se olviden «las barbaridades» que hace y dice el PP en la oposición, «como cuando Manuel Blasco calificó al complejo aeroportuario como una chatarrería».

Para el PSOE Teruel «es muy necesario» que en días como este lunes, en el que se ha inaugurado una nueva ampliación del Aeropuerto de Teruel, la ciudadanía recuerde «la falta de apoyo y los descalificativos» que utilizó el Partido Popular ante este proyecto estratégico cuando lo propuso e inició el Gobierno de Marcelino Iglesias.

Así, han asegurado que el «éxito» de esta infraestructura demuestra «la falta de ambición y visión de futuro» de un partido «que siempre se aprovecha e intenta apropiarse de los aciertos de otros».

«Los consejeros del Gobierno de Azcón, Octavio López y Manuel Blasco, vienen a inaugurar las obras de ampliación de un aeropuerto en el que nunca creyeron. El PP rentabiliza un proyecto estratégico que nació sin su apoyo y sufrió su política del no», ha dicho la vicesecretaria general del PSOE Teruel, que se ha preguntado si Manuel Blasco se habrá dado cuenta ya de la diferencia que existe entre una chatarrería, «un negocio muy digno», y la actividad que se desarrolla en el complejo aeroportuario.

«Cuando era alcalde de la ciudad, utilizó de forma despectiva el termino 'chatarrería' con el único objetivo de desprestigiar y poner dudas sobre el proyecto», ha dicho.

En este sentido, María Ariño ha apuntado que los socialistas no van a permitir que se olviden «las barbaridades» que hace y dice en la oposición un PP «abonado a la negación y a la destrucción frente al progreso». Ha destacado que, en el caso del aeropuerto de Teruel, «la falta de compromiso no solo fue previa. Rudi llegó al Gobierno confesando que no tenía ninguna propuesta que hacer para el futuro del aeropuerto y la inversión en su legislatura fue mínima respecto a lo que ha venido después».

«Afortunadamente ahora existe un plan director 2020-2030, aprobado por el Gobierno de Javier Lambán, que marca un ambicioso camino para un futuro brillante, con proyectos empresariales que también aterrizaron en el aeropuerto en la pasada legislatura. Todo esto también lo han heredado», ha dicho María Ariño señalando que la provincia de Teruel y Aragón «necesitan una visión de futuro y compromiso con grandes proyectos que el PP, claramente, no tiene».