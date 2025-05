El Cachorro y la Esperanza, protagonistas andaluces de una histórica procesión del Jubileo por las calles de Roma

La religiosidad popular de Andalucía ha tomado este sábado las calles de Roma, una de las capitales del cristianismo, con motivo de la procesión del Jubileo Católico. El Cristo del Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga han completado un amplio cortejo con representación de imágenes de España, Italia, Francia y el propio Vaticano, que ha comenzado a discurrir sobre las 14,00 horas, con previsión de finalizar a las 22,00 de esta noche.

Ambos titulares han protagonizado estampas icónicas recorriendo las calles de Roma y pasando por algunos de sus monumentos más emblemáticos, como el Coliseo, el Arco de Constantino y el Circo Massimo. Uno de los momentos más destacados han sido sendas saetas que ha interpretado la artista malagueña Diana Navarro, vestida de mantilla, al transcurso del crucificado y la dolorosa con el mítico anfiteatro como telón de fondo, días después de cantar también a estas devociones durante su estancia en la basílica de San Pedro.

El sol ha imperado durante las primeras horas del sábado en la capital de Italia, aunque una leve llovizna ha aparecido a mediatarde al encontrarse el Cristo del Cachorro frente al palco de autoridades en la vía del Circo Massimo, a mitad de un recorrido, de 3,75 kilómetros, conformado por las siguientes vías: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

Como incidencias, ha habido que lamentar un fallecido y herido que se desplazaban desde Los Palacios (Sevilla) a Roma para disfrutar del Jubileo. En declaraciones a Canal Sur, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, presente esta tarde en el palco, trasladaba que iba a «dar el pésame» a la familia del difunto, así como visitar al paciente en el hospital.

Más allá de este luctuoso suceso, el cristo trianero ha sido revestido con potencias y corona de espinas para esta ocasión especial. En los codales de su paso procesional se han incluido detalles de las hermandades del Viernes Santo, en recuerdo a las cofradías sevillanas y, sobre todo, a aquellas que realizan estación de penitencia en la misma jornada. Otra curiosidad, en este caso en el trono de la Esperanza, titular a la que le han dedicado vivas los fieles durante su recorrido, ha sido que han colocado a los angelitos que portan romero en el lateral lazos con el color de la Archicofradía y de la corporación hispalense, como muestra de unión entre Málaga y Sevilla.

La procesión, integrada por unas 2.000 personas entre cirios, cuadrillas de costaleros y portadores y bandas de música, ha comenzado con la Hermandad del Santísimo Sacramento Mafra, de Portugal, que con su Cruz Patriarcal ha abierto el cortejo con Crucifijo del siglo XVIII; le ha seguido la Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros Ciudad del Vaticano, con un cuadro de Santa Ana con la Virgen (Arturo Viligiardi, 1927); y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de León, que posee una talla del siglo XVII.

A continuación, ha estado representado el Priorato Ligur de Cofradías Génova (Italia) con dos crucifijos portados de forma vertical (siglo XVIII) y la Archicofradía de La Sanch Perpignan (Francia), con el crucifijo 'Le Devot Christ' (siglos XIII-XIV); y la Cofradía de Maria Addolorata Enna (Italia), mediante la Virgen de los Dolores (Luigi Felice, siglo XVIII). En lo que a la Gran Procesión se refiere, han formado parte de la misma las dos hermandades andaluzas ya citadas con los titulares del Cristo de la Expiración, obra cumbre de Francisco Antonio Ruiz Gijón (1684), y María Santísima de la Esperanza de Málaga, del siglo XVII.

Miles de personas y numerosas autoridades políticas, religiosas y civiles han asistido a la procesión del Jubileo, entre las que destaca el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El mandatario andaluz ha ocupado el palco presidencial, al igual que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y los alcaldes de Málaga, Sevilla y Roma, Francisco de la Torre, José Luis Sanz y Roberto Gualtieri, entre otras personalidades políticas.

«ANDALUCÍA HA TOMADO ROMA» «Definitivamente Andalucía ha tomado Roma», ha remarcado Moreno, para citar al alcalde de la Ciudad Eterna que «dice que después de Roma lo que más le gusta es Andalucía». Ha señalado en una atención a los medios que la Semana Santa de Andalucía es «muy reconocida en el mundo entero»: «Por nuestra manera de ser en Andalucía, por esa pasión popular que hay, por la cultura y por el valor que tiene nuestro arte sacro».

Moreno ha valorado también el esfuerzo que se ha hecho para hacer posible el traslado de las imágenes andaluzas a Roma, algo que, al principio, «parecía imposible», ya que tienen un alto valor cultural y artístico. El presidente ha tocado la campana del trono de la Esperanza «por Málaga, por Andalucía y por España», y ha señala a la hermandad malagueña que «estáis haciendo historia», además les ha dado la «enhorabuena por el esfuerzo» en «un día único e irrepetible».

Por su parte, Montero ha considerado que este acontecimiento sirve también para que el conjunto de las cofradías y de las hermandades «sepan el apoyo que tienen, no solamente por la conservación de las imágenes que son una joya, sino también por toda la tarea social y la obra social que hay detrás de tantos hombres y mujeres». Respecto a la presencia de las dos imágenes de la Semana Santa, ha indicado que el pueblo andaluz tiene una «religiosidad popular muy arraigada y muy intensa».

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido, en una intervención a Canal Sur, que el «protagonismo de Sevilla y Málaga es un orgullo», como «andaluz y malagueño», y ha remarcado que «ver tanta gente de nuestras respectivas ciudades, de Andalucía y España en general demuestra» que el esfuerzo para realizar esta procesión «valía la pena».

El primer edil ha subrayado que las cofradías «han resuelto perfectamente» el desafío «de estar aquí», con «una dignidad enorme». «Hay que darles las gracias, igual que a los que lo han organizado», ha apuntado, además de señalar que, pese a celebrarse este evento «en un espacio diferente a la Semana Santa», se trata de un escenario «muy monumental y hermoso».

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha destacado «la cantidad de hermanos del Cachorro y la Esperanza» que se han trasladado a Roma, aunque también visitantes de ambas ciudades con motivo de la procesión del Jubileo. «Hoy no está aquí una hermandad de Sevilla y una hermandad de Málaga» únicamente, señala el regidor, ya que están en representación de «una de las cosas mejores de nuestra tierra, la Semana Santa».