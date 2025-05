Expertos advierten que la hipertensión puede provocar ictus u otros tipos de daño cerebral sin síntomas previos

Expertos del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas Valencia Consuelo (Irenea), integrante del Instituto de Neurociencias Vithas, han advertido de que la hipertensión puede provocar ictus, deterioro cognitivo y otros tipos de daño cerebral, sin presentar síntomas previos. «En pleno 2025, la hipertensión arterial continúa siendo una de las amenazas más relevantes para la salud cerebral, a pesar de tratarse de una enfermedad que puede prevenirse y controlarse», han resaltado.

Por ello, han subrayado que «mantener la presión arterial dentro de los valores recomendados es una de las decisiones más eficaces para proteger el cerebro y evitar daños a largo plazo», según ha indicado Vithas en un comunicado.

Los especialistas han hecho hincapié en que, «aunque no siempre da síntomas, la hipertensión puede tener un impacto profundo sobre el cerebro»: «Está estrechamente relacionada con la aparición de ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos, y numerosos estudios han demostrado su asociación directa con el deterioro progresivo de funciones cognitivas como la memoria, la atención o la capacidad de planificación».

La directora médica de Irenea, la doctora Belén Moliner, ha señalado que «aproximadamente el 40 por ciento de las personas hipertensas no saben que lo son y muchas de las que sí lo saben no reciben el tratamiento adecuado o no logran controlar su tensión». «Esto significa que millones de personas conviven con un riesgo elevado de daño cerebral sin saberlo», ha lamentado.

Así lo confirma una revisión publicada en The Lancet Neurology, que demuestra que la hipertensión sostenida acelera el daño estructural cerebral, lo que contribuye a la aparición de microinfartos, atrofia cerebral y disfunción ejecutiva.

Por su parte, la American Heart Association (AHA) advierte que el riesgo de ictus se multiplica hasta por cuatro en personas con hipertensión no tratada, lo que consolida su papel como el principal factor modificable en la prevención del daño cerebral.

Igualmente, remarca que la hipertensión es el factor que más contribuye a la aparición de ictus, incluso por encima de la diabetes o el colesterol alto. Los efectos de la hipertensión «no solo se limitan a eventos agudos como el ictus, sino que también afectan a largo plazo al rendimiento cerebral», apunta.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) incide en que hasta un 80% de los ictus podrían evitarse con un adecuado control de los factores de riesgo, especialmente la presión arterial.

"puede avanzar lentamente"

Tal y como ha destacado el director de Investigación de Irenea y neurólogo miembro del Instituto de Neurociencias Vithas, el doctor Enrique Noé, «el daño que produce puede avanzar lentamente, lo que compromete la calidad de vida y la autonomía de la persona incluso antes de que se detecten alteraciones graves».

«La buena noticia es que la hipertensión puede controlarse y, cuando se hace, se reduce de forma muy significativa el riesgo de sufrir un ictus o de desarrollar deterioro cognitivo», ha recalcado, al tiempo que ha aseverado que «la prevención no solo salva vidas, sino que preserva capacidades».

Por otro lado, desde el equipo de nutrición de Irenea, la especialista María López Seguí ha defendido que «los cambios en el estilo de vida, especialmente en la alimentación, son esenciales para controlar la presión arterial»: «Una dieta basada en alimentos frescos, con bajo contenido en sal y rica en nutrientes naturales, favorece el buen funcionamiento tanto cardiovascular como cerebral».

«El compromiso con la salud cerebral comienza mucho antes de la rehabilitación. Detectar a tiempo, actuar con evidencia y acompañar a cada persona en la adopción de hábitos saludables forma parte de nuestro trabajo diario, ya que en Vithas entendemos que prevenir es también una forma de cuidar», ha concluido la directora del Hospital Vithas Valencia Consuelo, Yolanda Herrero.