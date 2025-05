PSE ve "preocupante" la frase de Pradales de "qué inmigración necesitamos y cuál nos llega", y que "coincida" con el PP

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ve «muy preocupante» la frase del Lehendakari, Imanol Pradales, el pasado jueves en el 'Foro Agenda Atlántica', de «qué inmigración necesitamos y cuál nos llega», y considera «muy peligroso» que «coincida» con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el Partido Popular en tema de inmigración.

Además, ha advertido de que con esta expresión Pradales «se aparta del ámbito que hemos acordado la mayoría de los vascos y de las vascas con el pacto vasco-migratorio, a donde tenemos que volver».

En un debate en Radio Euskadi, el parlamentario socialista ha afirmado que Euskadi es una sociedad «avanzada, de acogida», y no ve por qué habría que «retroceder» en esos principios. «Coincidir con el señor Rueda, que es uno de los que, por ejemplo, se queja del reparto migratorio, es peligroso», ha incidido.

Tras preguntarse por qué se quiere trasladar a la ciudadanía el mensaje de que «no se necesita la inmigración», ha aseverado que «la necesitamos para mantener nuestro estado de bienestar». «Para mantener todo lo que nos define como europeos, como sociedades avanzadas, necesitamos que nuevos ciudadanos se incorporen a nuestra sociedad», ha agregado.

Por otro lado, ha asegurado que «es incompatible con la defensa de los derechos humanos, la cohesión social y la integración, clasificar a los inmigrantes como inmigrantes de calidad o inmigrantes basura». «Eso es lo verdaderamente terrible. Hablar de la migración que nos viene y la migración que necesitamos es absolutamente pernicioso, peligroso», ha subrayado.

Pnv

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha considerado «muy acertado» el mensaje que puso encima de la mesa el Lehendakari de «¿qué migración necesitamos y cuál es la que estamos recibiendo hasta ahora?».

«Esto nos tiene que llevar a poner encima de la mesa un asunto que es que en este momento tenemos a gente que dice que 'nadie es ilegal y que aquí caben todos' y frente a eso tiene que haber un discurso mucho más moderado, mucho más sensato, mucho más centrado, que es el que dice Euskadi ha sido, es y quiere seguir siendo un país de acogida, solidario, pero la solidaridad implica que esa migración que recibimos tiene que ser ordenada, regular y segura», ha manifestado.

Por ello, ha abogado por ser «selectivos, ver qué personas tenemos que incorporar a nuestra sociedad en una situación en la que la pirámide demográfica está sufriendo y tiene unas particularidades, e incorporar a nuestra sociedad a aquellas personas que realmente necesitamos».

En este sentido, ha apostado por un plan estructural y una política migratoria, «que es algo que hasta este momento estamos echando en falta y estamos careciendo». «Euskadi ha sido, es y quiere seguir siendo un país solidario y de acogida, pero esa migración que viene tiene que ser selectiva, ordenada, regular y segura, y todo esto sin dejar de hacer una apuesta clara y decidida por la natalidad en Euskadi y por seguir dando facilidades, recursos a las familias que quieran tener hijos e hijas para tener hijos e hijas en este país», ha agregado.

Eh bildu

Desde las filas de EH Bildu, su parlamentaria Diana Urrea ha lamentado que se está desaprovechando una oportunidad «absolutamente importantísima de generar un verdadero modelo de acogida en el que nuestro idioma, nuestra cultura y nuestras raíces se fusionen, en este caso con las personas que llegan por diferentes motivos y que van a formar parte de nuestro territorio».

Dicho esto, ha preguntado al lehendakari «¿qué vamos a hacer con todas las personas migrantes que forman parte de nuestra comunidad y que no tienen derechos garantizados, como puede ser el de la regularización?». «¿Qué van a hacer para ahondar en derechos fundamentales de las personas que están aquí? Y además, con cuestiones tan importantes como que tienen títulos que son demandados por empresas, que podrían estar en otros puestos de trabajo y que están sumidas, en muchas ocasiones, en la precariedad», ha añadido.

Por su parte, el parlamentario del PP Santiago López ha considerado que el modelo actual de integración extranjera en Euskadi ha «fracasado», y ha calificado de «muy acertadas» las palabras del Lehendakari en el foro con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cuando dijo «que sí, que hemos tenido inmigración, pero que no ha sido de calidad o que no ha sido una inmigración buscada».

En este punto, ha argumentado su consideración de que el modelo actual «ha fracasado» recordando que Euskadi tiene la segunda tasa de paro extranjera más alta de toda España, triplicando a la tasa de paro en los vascos. «Esto quiere decir que el modelo de integración en el mercado laboral no ha funcionado», ha insistido.

Otro tipo de medidas

Por otra parte, ha criticado la «tremenda hipocresía» del lehendakari, que aluda ese aspecto de la inmigración «como un ciudadano más». «¿Cuántos años lleva el Partido Nacionalista Vasco gobernando esta comunidad autónoma? Creo que se podían haber tomado otro tipo de medidas, hay otro tipo de medidas para poder integrar a los extranjeros en el mercado laboral, que es lo que necesitamos», ha añadido.

En sus palabras, «no necesitamos extranjería o migrantes por sí mismos, necesitamos mano de obra, necesitamos que el que venga se integre y necesitamos, al final, que se acaben integrando en la sociedad para trabajar, para que puedan hacer su vida y desarrollarse aquí». «No me parece que se esté diciendo ninguna locura, ni me parece que se esté mandando ningún mensaje peligrosísimo», ha considerado.

Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, se ha mostrado sorprendida por «la pregunta que hizo Lehendakari de ¿qué tipo de inmigración queremos y qué inmigración estamos recibiendo?». «A ver, el Lehendakari no está para hacer preguntas, está para solucionar problemas, y más cuando es un problema que han generado desde el PNV después de 45 años gobernando», ha sostenido.

Según ha recordado, hace cinco años, cuando ella entró en el Parlamento, era «la única persona que decía esta sensatez, es decir, que la inmigración tiene que ser legal y ordenada desde los países de origen». «Cuando la inmigración que se recibe aquí no está dispuesta a aceptar las reglas de la sociedad y acogida y respetarlas, creo que estamos haciendo las cosas mal», ha defendido.

Asimismo, ha apuntado que «quienes aplauden las palabras del Lehendakari también olvidan el efecto llamada». «Aquí hemos tenido un efecto llamada continuo, lo hemos denunciado muchísimas veces con una RGI, que se han dado ayudas indiscriminadas, y hemos recibido una inmigración que, cuando ya no es controlada, ya no es inmigración, es invasión, y a las que no hemos preguntado quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, es decir, no sabemos qué personas estamos recibiendo», ha advertido.