Morant exige a Mazón convocar elecciones anticipadas: "Ya no nos vale un Consell inútil"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que convoque unas elecciones anticipadas porque «ya no vale que dimita»: «Podía haber dimitido, pero no lo ha hecho. Ya no nos vale que el señor Feijóo sustituya a Mazón por otro. Podían haberlo hecho, pero no lo han hecho. Ya no nos vale un Consell inútil».

En estos términos se ha manifestado Morant en declaraciones a los medios de comunicación este sábado antes de participar en el congreso comarcal de los socialistas de la Plana Baixa en la Vall d'Uixò (Castellón).

La socialista ha afirmado que la formación política «está en los congresos comarcales conformando una alternativa clarísima a un gobierno de Mazón negligente e inútil».

«Cada vez son más las verdades que tapan esta gran mentira de que el Partido Popular o el señor Mazón no era culpable de nada. Cada vez conocemos más indicios y más verdades que dicen que en realidad toda la culpa es del señor Mazón; de su Consell inútil, negligente, y de un Partido Popular que siempre gestiona las crisis de la misma manera, de manera inútil y después con la mentira», ha reiterado.

Morant ha hecho referencia a las declaraciones del técnico que validó el ES Alert el día de la dana, el pasado 29 de octubre, en las que ha desvelado que a las 18.36 horas de esa jornada ya se habló del envío de la alerta a la población. En este sentido, ha resaltado que un técnico que «hacía su trabajo destaca una nueva verdad que pone a todos los pelos de punta».

«Una hora y media antes de enviar ese mensaje de alarma a todos los vecinos y vecinas de la dana, ya estaba ese borrador preparado hasta que llegó la instrucción por parte del 'president'», ha apuntado, al tiempo que ha aseverado que «esto es una cosa muy grave».

La secretaria general del PSPV-PSOE ha señalado que, durante sus visitas a la zona de la provincia de Valencia afectada por la barrancada, ha hablado con «muchos vecinos» que «enseñan vídeos de las 17.00, las 18.00, las 19.00 horas cuando ya se ahogaban». «Hasta las 20.11 horas no llegó ese mensaje de alerta a la población, justamente un minuto después de que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y Mazón tuvieran una conversación», ha denunciado.

A su juicio, el 'president' de la Generalitat, «con su ausencia, ha condicionado toda esa tarde y la negligente gestión que hizo el Consell». «No nos vale un Consell que, mientras la gente sufre, hace otras cosas y descuida su responsabilidad que es proteger a la ciudadanía», ha remarcado.

Morant ha subrayado que «la única solución y lo que quieren los valencianos es que se convoquen unas elecciones y poder elegir un Consell decente que garantice un futuro». «Desde luego aquí está el PSPV preparado para tener este gobierno de 100 por ciento de futuro», ha recalcado.

Recibir víctimas dana

En este sentido, se ha comprometido a que, si se convierte en presidenta de la Generalitat Valenciana, su primer acto institucional será «recibir a las víctimas de la dana en el Palau de la Generalitat». «Se reparará el daño hecho a las víctimas de la gestión del PP en la dana y se devolverá la dignidad de la institución de la Generalitat Valenciana, que está fallando a sus ciudadanos», ha aseverado

Preguntada por si «cree que hay movimientos dentro del PP para poner el punto final al señor Mazón con el adelanto del Congreso del partido este verano --los días 5 y 6 de julio en Madrid-- y la aparición del expresident de la Generalitat Francisco Camps diciendo que quiere volver», la dirigente socialista ha apuntado que, a su parecer, es «tacticismo» y «eso a la gente le repugna».

Morant ha insistido en que «la gente ve que desde hace más de seis meses hay una situación insoportable de un presidente de la Generalitat que no puede pisar la calle». «Mazón podía haber dimitido, Feijóo lo podía haber destituido, Vox podía haber hecho que Mazón se fuera y no han querido a nadie. No nos vale verano, lo que queremos es una convocatoria electoral porque esto ya no es sólo Mazón, es Mazón y es el Partido Popular y es el pacto entre PP y Vox», ha incidido.

«Eso no lo han votado los valencianos y no lo queremos, y por tanto lo que queremos es votar y eso es lo que vamos a exigir los socialistas: que se le devuelva la voz a los valencianos y a las valencianas para que podamos decidir nuestro futuro. Que no lo decida Feijóo que, por cierto, hasta ahora no ha pensado mucho en los valencianos», ha reiterado.

Morant ha afirmado que lo que para el presidente del PP «es tóxico, para los valencianos lo es más». «No nos vale este juego táctico para ver cómo se salvan ellos porque lo que quieren es salvarse ellos y nosotros queremos salvar las vidas de los valencianos y las valencianas que se quieren reconstruir», ha manifestado.

"indecencia política absoluta"

Respecto a que la defensa de Pradas, investigada por la gestión de la dana del 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia, haya presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción de la causa judicial que está llevando a cabo la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Morant ha resaltado que, a su juicio, «es una indecencia política absoluta».

«Tenemos que recordar que la señora Pradas está siendo juzgada porque se dedicaba a la política y porque era la consellera, que ha llegado a admitir en el juzgado que no sabía qué tenía que hacer esa tarde, mientras la gente se moría. O sea, se ha declarado inútil e incompetente. Y frente a esa verdad que ahora sabemos, siguen buscando culpables, cuando los culpables son ellos», ha subrayado.

En esta línea, ha denunciado que «primero culparon a los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), después manipularon un audio que está siendo objeto también de la Fiscalía».

«Gracias a la jueza sabemos clarísimamente que toda la responsabilidad la tenía la Generalitat Valenciana, así lo dice el Estatuto de Autonomía y así lo dice el marco competencial, la responsabilidad de atender y de proteger a la ciudadanía. También sabemos que sí que hubo una desconexión entre la señora Pradas y el señor Mazón, que estaba en el Ventorro», ha señalado.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha criticado que «no se sabe qué hacía Mazón porque no lo ha aclarado todavía». No obstante, ha afirmado que «se sabe, por ejemplo, que desde que se preparó el mensaje del ES Alert hasta que se envió, hubo hasta dos llamadas de la consellera Pradas al presidente que no fueron contestadas por el presidente de la Generalitat».

En este sentido, se ha preguntado «qué cosa más importante tenía el presidente de la Generalitat que hacer esa tarde que atender las llamadas de su consellera de Emergencias cuando estaba declarada la alerta roja y cuando todo el mundo veíamos ya por los medios de comunicación que había puentes que se caían». «Todo esto lo estamos sabiendo por una instrucción de una jueza», ha aseverado.

Asimismo, preguntada sobre que la defensa de Pradas «cuestione la transcripción de la declaración» y «si cree que acabarán recusando a la jueza», Morant ha tildado de «repugnante» lo que el PP «hace cuando gestiona una crisis», que «es mentira, mentira y mentira y desde luego repartir culpas».

«Lo hemos visto con las víctimas del metro aquí en Valencia, con el Prestige, con el 11M y ahora lo vemos con la dana», ha apuntado, al tiempo que ha agregado que el PSPV «está en que la jueza pueda hacer su trabajo y destapar las vergüenzas de la señora Pradas y del Consell del Partido Popular»