Pilimar Zamora (PSOE) pide al Gobierno de Azcón que rectifique e incremente las plazas de discapacidad

La portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social y Familia, Pilimar Zamora , ha pedido este sábado a la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín que rectifique y que incluya en el nuevo acuerdo de concierto las plazas necesarias para acabar con la lista de espera de dependencia, plazas de residencia temporal para el descanso del cuidador y una cláusula de actualización de los precios de los conciertos automática teniendo en cuenta el IPC y el incremento de los costes laborales que garantice la sostenibilidad de las entidades que prestan este servicio.

Además, Zamora reclamará avances en el desarrollo normativo de la Ley de la Discapacidad «puesto que desconocemos cuándo se aprobará el próximo plan de discapacidad, pediremos que regule a la mayor brevedad la prestación del asistente personal y que publique urgentemente las convocatorias de subvenciones que esperan las entidades y las familias», ha declarado.

La parlamentaria socialista ha recordado que durante estos dos años el Gobierno de Azcón, con el presupuesto más alto de la historia en servicios sociales y el compromiso de incrementar las plazas de atención en centros a las personas con discapacidad, «lo único que vemos es que incrementa es la lista de espera».

De hecho, ha destacado que «en noviembre de 2023 el Gobierno aragonés »anunció el concierto de 200 plazas más en residencias para mayores y 75 para personas con discapacidad, un compromiso que no ha pasado del titular".

Pilimar Zamora ha criticado que «no se ha incrementado el número de plazas en centros de atención a la discapacidad, por lo que muchas familias están esperando a tener una plaza en un centro donde recibir la atención que necesitan y no tienen respuesta , generando una importante lista de espera».

Ha recordado que «conocemos por una respuesta a una pregunta parlamentaria, que en octubre de 2024 había 370 personas con discapacidad en lista de espera para ser atendidos y hoy sin duda serán más».

La portavoz socialista en la comisión de Bienestar ha indicado en febrero de 2025 finalizó la prórroga del concierto de plazas, por ello «es urgente la aprobar uno nuevo». «El Gobierno prevé reducir esta lista de espera en un 30% cuando se apruebe, pero la pregunta es cuánto tendrán que esperar el 70% restante de las personas en lista de espera que necesitan ser atendidos», ha añadido.

"improvisación" de la dga

La portavoz socialista ha insistido en la necesidad de que la consejera rectifique e incremente las plazas del concierto necesarias para garantizar el derecho de estas personas y sus familias a recibir la atención que necesitan.

Ha reiterado que «el nuevo acuerdo marco debe dar respuesta en 2026 --porque en 2025 ya no va a poder ser-- a las personas que esperan ser atenidas además de garantizar la sostenibilidad de las entidades».

«Para los servicios sociales han sido dos años de gestión improvisada de la DGA, sufriendo las cesiones a la ultraderecha y puede ser peor», ha indicado.

Pilimar Zaragoza ha lamentado que no estén convocadas las subvenciones para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal para entidades y no se sabe nada para las ayudas a las familias que llevan sus hijos a un centro de atención temprana por que no disponen de una plaza en el programa de atención de la red pública.

La parlamentaria ha afirmado que en «dos años en el gobierno ya se les reconoce por su nula gestión; puesto que en su programa electoral de 2023 se comprometieron a reducir las listas de espera para obtener el grado de discapacidad , simplificando la burocracia y reforzando el personal, pero estamos muy lejos de esta promesa y en la actualidad son más de 7000 personas las que esperan a ser valoradas»

Día contra la homofobia, transfobia y bifobia

La parlamentaria socialista también ha recordado que este sábado se cumplen 35 años desde que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminase la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. «Un hito que, aunque demasiado tarde, continuó con la supresión de la transexualidad de su lista de patologías» ha indicado.

Ha señalado que desde el año 2009, «gracias a un gobierno socialista», cada 17 de mayo se conmemora el día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia: «Un día para visibilizar la diversidad y para reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y la erradicación de toda forma de discriminación», ha remarcado.

La diputada ha afirmado que este año se celebra, además, el 20 aniversario «desde que nos convertimos en el primer país del mundo en aprobar al mismo tiempo el matrimonio igualitario y la adopción homoparental».

«En España, gracias a gobiernos socialistas, somos un referente global en derechos LGTBI, pero no podemos bajar la guardia ya que Vox cuestiona los derechos del colectivo LGTBI en aquellas instituciones en las que ha llegado al poder y el PP de Feijóo y, por ende, de Azcón, tiene recurrida la ley LGTBI y Trans, al igual que hizo con el matrimonio igualitario», ha concluido.