Sindicato Asae ve "acertado", pero "parcial", limitar el acceso a las terminales de Barajas a pasajeros y acompañantes

El sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae) ha subrayado este jueves que la decisión de Aena de limitar el acceso a los terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid.Barajas a pasajeros y acompañantes en algunas franjas horarias es una medida «muy acertada» pero «parcial» y ha llamado a acompasarla de un plan social de acogida para los centenares de personas que viven y pernoctan en sus instalaciones.

Según han apuntado desde el sindicato, la medida anunciada por el gestor aeroporturario debe «hacerse de la mano y a la vez de un plan social de acogida de estas personas vulnerables en espacios adecuados para vivir». En este sentido, ha recordado que estas son «las primeras víctimas de una situación que Aena nunca debió haber permitido en Barajas».

La empresa pública anunció este miércoles que intensificará los controles de acceso existentes en el aeropuerto madrileño «en franjas horarias de baja intensidad en la programación de los vuelos» con el fin de contribuir a que la situación generada por la presencia de estas personas en las instalaciones aeroportuarias «no empeore».

De este modo, en estas franjas horarias accederán a los terminales del aeropuerto los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes tanto de salida como de llegada, y los trabajadores del aeropuerto, según apuntó Aena.

Para Asae, se trata de «algo parcial que no va a solucionar el problema de las personas que viven en Barajas y que no se mueven del aeropuerto o que llegarán antes de la hora de cierre». «Se suponía que a partir del 6 de marzo se iba a cerrar la Terminal 4 desde las 23.00 a las 05.00 horas, pero al final no salió adelante la medida, y a fecha de hoy, 15 de mayo, no se sabe cuándo comenzara a aplicarse esta medida ni el horario», han denunciado desde el sindicato.

En este marco, ha reiterado su reclamación para que se lleve a cabo el «desalojo inmediato y total» de estas personas en situación vulnerable del aeropuerto y que «no se vuelva a permitir estos asentamientos». Igualmente, ha insistido en la necesidad de aplicar las normas de uso del aeropuerto publicadas por Aena pero que «no se ejecutan» actualmente, «consintiendo este deterioro sin precedentes».