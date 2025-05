Los mossos que custodiaron al joven muerto en Rubí (Barcelona) defienden que había recibido el alta

Los 3 mossos investigados por la muerte de Brian Ríos en los calabozos de la comisaría de Mossos d'Esquadra de Rubí (Barcelona) en agosto de 2022 han declarado este jueves ante la juez que el joven había recibido el alta médica antes de ingresar en dependencias policiales, según el abogado que ejerce la acusación particular, Benet Salellas.

El joven fue detenido la noche del 20 de agosto de 2022 por la Policía Local de Rubí, trasladado al CAP Rubí Mútua Terrassa donde se le suministraron sedantes y recibió el alta médica poco después y, posteriormente, fue conducido a los calabozos de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la misma localidad, donde falleció de madrugada.

Salellas ha explicado que los mossos «permanentemente se están escudando en que había un informe médico que daba el alta», pero que más allá de los informes, el sistema puede tener errores y hay que poder detectarlos, porque hay errores que matan, en sus palabras.

Así se ha expresado en una comparecencia ante los medios después de la declaración de los 3 policías que estaban de guardia esa madrugada --el jefe de turno y dos responsables de la custodia-- ante la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Rubí.

Siguieron el protocolo

Los mossos han alegado que como el informe médico de alta no recogía ninguna especificación de tratamiento, de vigilancia o de supervisión, siguieron el protocolo previsto, controlándolo por cámara y asegurándose de que respirase.

Cuando se dieron cuenta de que Ríos había dejado de respirar «activaron todo el procedimiento de reanimación y realmente actuaron con mucha rapidez», ha reconocido Salellas, que ha manifestado que lo reanimaron con un DEA que había ante la comisaría, pero que ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El abogado ha lamentado que la declaración de los mossos no haya servido para resolver qué pasa con las personas que son detenidas, a las que se les inyectan «medicamentos potentísimos que las dejan KO, sedadas absolutamente», como en el caso de Ríos, y a las que no se les hace una supervisión, de forma que si se produce un problema médico mueren privadas de libertad, según el letrado.

Sostiene que el joven entró en la comisaría de Mossos sedado, inconsciente, «a peso», que no reaccionaba a ningún estímulo, que no hablaba, que no tenía ningún acto reflejo y que cuando se le hizo el registro, según las imágenes de la comisaría, Ríos era como un muñeco al que los agentes iban moviendo sin que por su parte hubiese ninguna reacción.

Salellas ha criticado que los agentes lo hayan comparado con un estado de embriaguez, que duda que la situación en la que estaba Ríos sea la habitual en una comisaría, y que esto debería haber encendido alguna alarma.

Un médico imputado

En esta causa también está imputado un médico que atendió a Ríos en el CAP por un delito de homicidio imprudente.

El médico, que declaró en febrero de este año, aseguró que la asistencia la hizo conjuntamente con otro facultativo que falleció el verano pasado.

Explicó que la Policía Local llevó al joven a urgencias tras su detención porque estaba muy alterado y que se le administraron sedantes, que él nunca había prescrito uno de esos fármacos y aseguró que se dieron indicaciones a los agentes de la Policía Local de Rubí de cómo tenían que vigilarlo.

Sin embargo, el joven fue trasladado a dependencias de Mossos, por lo que Salellas pide que los policías locales declaren, dado que no han prestado declaración ni como testigos ni como investigados.