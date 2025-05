La Junta anuncia un nuevo centro de salud en Cazorla (Jaén) y el alcalde pide que vuelva al casco urbano mientras tanto

La Junta de Andalucía ha anunciado la construcción de un nuevo centro de salud en Cazorla (Jaén), ante el mal estado del actual por «déficits estructurales» que llevaron en abril a trasladarlo al Hospital de Alta Resolución (HARE). Una «buena noticia» para el Ayuntamiento, desde el que, en todo caso, se ha pedido que la atención primaria regrese al casco urbano «de forma inmediata» para que, durante ese periodo transitorio hasta tener el nuevo, esté cerca de la ciudadanía.

Son algunas de las cuestiones que se han planteado en la reunión que han mantenido este jueves la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y el alcalde, José Luis Olivares, entre otros, para analizar la situación del centro de salud, cuyo traslado ha suscitado polémica y protestas en el municipio por la ubicación elegida, el citado HARE, por las dificultades de acceso al estar fuera del núcleo urbano.

«Venimos a informar a la población de que vamos a continuar trabajando en la construcción de un nuevo centro de salud y venimos a informarle al alcalde y acordar con él para que nos ceda un espacio para la construcción de este nuevo centro de salud», ha indicado a los periodistas Hernández.

En este sentido, ha descartado la posibilidad de actuar en el existente por la «inestabilidad del terreno» en el que se construyó sin que se llevara a cabo un estudio geotécnico. Ello «ha ido produciendo año tras año esos déficits estructurales» que han provocado el «deplorable estado» del edificio y que llevó a decidir el traslado al no reunir las condiciones «para garantizar la seguridad» de los profesionales ni de los pacientes.

La consejera ha detallado que se necesitan entre 1.200 y 1.400 metros cuadrados y un inmueble «con unas condiciones muy precisas, con determinados certificados, para poder prestar el servicio de salud». Ha añadido que el plan funcional está hecho y se adaptará al espacio del que se disponga, «una vez que se haga el estudio geotécnico del terreno para evitar que vuelva a suceder lo mismo que ha pasado con el actual».

Preguntada por la posibilidad de llevar la atención primaria a otro emplazamiento provisional en el casco urbano mientras se ejecuta el nuevo centro, Hernández ha subrayado que la atención sanitaria debe «prestarse en edificios que están preparados para ello, que cumplen con todos los requisitos de seguridad y de certificación» correspondientes.

En este punto, ha afirmado que se está prestando «con normalidad» y «con todos los requerimientos» en el Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla y, a partir de ahí, lo primero que se necesita «es un espacio donde construir ese nuevo centro de salud».

Al hilo, ha trasladado la importancia de «colaborar todos» y se ha referido, por ejemplo, al acceso peatonal al HARE que está construyendo la Consejería de Fomento «para facilitar ese acceso». En la misma línea, ha hablado de mejorar el transporte urbano y ha propuesto al alcalde que amplíe el recorrido del servicio de autobuses del municipio para que llegue hasta el hospital, «de manera que resulte más cómodo para todos los cazorleños llegar a esta ubicación temporal del centro de salud».

Colaboración

Por su parte, el regidor ha agradecido esta reunión en la que ha conocido la «buena noticia» sobre un nuevo centro de salud y ha expresado la disposición del Ayuntamiento «a colaborar» y «echar una mano en lo que haga falta», como «siempre» ha hecho.

No obstante, ha insistido en «saber de forma cautelar, de forma inmediata, qué va a pasar con la atención primaria», teniendo en cuenta que el nuevo edificio no estaría operativo en un corto espacio de tiempo. De ahí que haya abogado por «un consenso para que la atención primaria vuelva al municipio de forma inmediata».

«Lo que reclaman los vecinos y vecinas de Cazorla es un centro de atención primaria cercano, dentro del municipio», ha asegurado Olivares, no sin apuntar que «hoy es un suplicio» el desplazamiento, especialmente para colectivos como personas mayores o con dificultades de movilidad.

El alcalde ha reconocido que en el hospital de alta resolución «se está prestando un servicio» y ha agradecido el «esfuerzo» que se está haciendo «por intentar habilitar el carril peatonal», aunque ha insistido en su lejanía.

«El HARE está muy bien, pero está muy lejos y hay gente que no tiene medios para poder desplazarse. Lo del autobús que se requiere, que cumple con tu obligación al cargo o no..., nosotros lo estamos viendo. Esto no es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana se nos informó y se nos cerró el centro de salud y se trasladó la salud fuera», ha agregado.