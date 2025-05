Asociaciones LGTBI+ protestan en Les Corts contra las enmiendas a la Ley Trans, "el mayor ataque de un PP vendido a Vox"

La asociaciones Lambda, colectivo LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar y Chrysallis, de familias de Infancia y Juventud Trans se han concentrado este jueves frente a Les Corts para pedir que «no se toque» la Ley Trans valenciana y denunciar «el mayor ataque» contra los derechos de este colectivo «ejecutado por un PP vendido a Vox para mantenerse en el poder, después de mentir hace un año diciendo que no desmantelarían» la norma.

Desde las asociaciones han acusado al Consell liderado por Carlos Mazón de utilizar las enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, presentadas «sin transparencia ni debate público», para «modificar por la puerta de atrás» la Ley Trans valenciana, una norma, han reivindicado, que ha sido «pionera» en España.

«No entiendo que los políticos puedan llegar a hacer tanto daño», ha manifestado Raquel Chover como delegada de Chrysallis, asociación de familias de infancia y juventud trans, en la Comunitat Valenciana.

Según ha explicado, cuando contó a sus hijos los cambios presentados por el PP en la Ley Trans, le dijeron que «va a aumentar el índice de autolesiones y suicidios. »Esa gente es mala, mamá. No entiendo por qué tengo que ir a un psiquiatra. Yo no estoy mala. Estoy bien. No entiendo nada", ha contado que le dijeron.

Además, ha mostrado su preocupación «sobre todo por las personas menores que no están acompañadas, porque son las que más sufren y sufrirán esta situación». «Caerá sobre sus conciencias. No se merecen lo que nos están haciendo pasar a todas las familias», ha aseverado en declaraciones a los medios.

Irán al constitucional si es necesario

La presidenta de Chrysallis a nivel estatal, Sandra Bayón, ha coincidido en que las enmiendas a la Ley Trans «pretenden dejar desamparada a toda la infancia». «No podemos consentir que empiecen a patologizarlos: nuestros hijos no están enfermos, no podemos consentir que se les estigmatice, no podemos consentir abra una puerta al bullying directamente con todas estas enmiendas», ha defendido, y ha advertido que si es necesario irán al Tribunal Constitucional como hicieron en la Comunidad de Madrid.

Como presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias ha denunciado que estas «políticas antiderechos» se están replicando en toda España, lo que ha relacionado con un aumento del «odio LGTBIfóbico» que sufren especialmente los jóvenes y las personas trans.

Ante esta situación, ha urgido a impulsar políticas públicas que apoyen la igualdad: «Una sociedad que se considera democrática está con la igualdad y con el respeto a la diversidad de todas las personas y no deja a nadie atrás».

"¿orgullo de qué?"

Desde Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, su coordinador, Fran Fernández, ha recordado que ya hace un año advirtieron de un «recorte de derechos» en materia de igualdad y ha acusado a la vicepresidenta y consellera Susana Camarero de mentir al negarlo.

«Pero lo grave -ha expuesto- no es esta pelea que tienen por silenciar a quien no les baila el agua. Aquí el problema está en que, a partir de ahora, cuando un docente quiera abordar una situación de acoso por transfobia en las aulas, estará desprotegido porque el PIN parental ha venido a la Comunitat Valenciana de la mano del Partido Popular a instancias de Vox».

También ha advertido que «caerá sobre sus conciencias cuando una persona trans se autolesione o se suicide o cuando vuelvan a salir víctimas de terapias de conversión que han legitimado con esta modificación de la ley». «Y luego vendrán el día del Orgullo a decir que ellos no discriminan a nadie y que orgullo de comunidad. ¿Orgullo de qué?», ha rematado.

"retrocesos" de pp y vox

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha denunciado los «retrocesos» que provoca el gobierno de Carlos Mazón en materia de igualdad y ha acusado al Consell de poner en riesgo los derechos y libertades del colectivo LGTBI y a su 'president' de ser «el gran enemigo» de estas. Además, ha censurado que el PP y Vox «abran la puerta» para «legalizar» las terapias de conversión y ha garantizado que llegarán «hasta las últimas consecuencias» y agotarán «todas las vías, también las legales», para defender los derechos del colectivo.

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al PP y a Vox de «recortar los derechos» del colectivo LGTBI con sus enmiendas, ha exigido la retirada de sus «leyes de la vergüenza» y ha denunciado que, con estas iniciativas, «se están legalizando» las terapias de conversión, entre otras cuestiones.