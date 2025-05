Mazón asegura que "planteará batalla" contra las reglas de explotación del trasvase: "Acaba con nuestro futuro"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que va a «plantear batalla» contra las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, ya que considera que está regulado por una «ley ruin». «Está acabando con nuestro futuro», ha aseverado.

Así se ha manifestado este miércoles por la tarde el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Orihuela (Alicante), al ser preguntado por una valoración sobre la decisión del Tribunal Supremo de estimar parcialmente el recurso de la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y del Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama) contra la aprobación del Plan hidrológico para el tercer ciclo de planificación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

De esta forma, el Supremo deja sin efecto el escalonamiento de la implantación de los caudales ecológicos fijados en el actual plan de Cuenca del Tajo para los años 2025, 2026 y 2027 en el recorrido del río desde el embalse de Bolarque, en Guadalajara, hasta el de Valdecañas, entre las provincias de Toledo y Cáceres.

Al respecto, Mazón ha señalado que «el problema no es lo que dictamina el Tribunal Supremo», ya que considera que el alto tribunal aplica «una ley ruin del gobierno socialista de España», que su partido quiere modificar.

Ha denunciado que «no es tolerable» que diputados del PSPV o Compromís en el Congreso «hayan votado en contra de salvaguardar el trasvase Tajo-Segura». «No puede ser que con el cambio de las reglas de explotación, que son las que van a acabar con nuestra posibilidad de futuro y que puede reducir el trasvase a menos de la mitad, no haya nadie en el Gobierno de España, nadie del Partido Socialista o de Compromís en la Comunitat Valenciana que estén defendiendo lo que merecemos», ha reprochado.

Asimismo, ha insistido en que van a alegar y «plantear batalla», al tiempo que se ha comprometido a cambiar la ley «tan pronto como el Partido Popular llegue al Gobierno de España».

«El agua nos pertenece a todos, el agua no es solamente de unos privilegiados y, desde luego, no es patrimonio de los que no creen en la solidaridad. Todo lo contrario. Ecologismo es defender más de 40 millones de árboles que dependen del trasvase Tajo-Segura. Lo contrario sería dejar que entre un desierto, que es lo contrario del ecologismo, el de verdad, no el de salón», ha zanjado Mazón.