Compromís no logra quitar privilegios a ?expresidents?, ?la paguita de Mazón?: ningún grupo de Les Corts apoya su ley

Compromís no logrará que salga adelante en Les Corts su proposición de ley para quitar los privilegios a los ?expresidents? de la Generalitat, que define como ?la ?paguita? de Carlos Mazón? de 75.000 euros al año con la incorporación al Consell Jurídic Consultiu (CJC) cuando abandonan el cargo.

En el debate de la propuesta, que se votará en el pleno de este jueves, el PP ha criticado el ?oportunismo? de Compromís, ya que le ha reprochado que no pidiera nada parecido durante sus ocho años en el gobierno del Botànic y que incluso votara en contra de una iniciativa similar de Podem en 2016.

Vox ha coincidido en estas críticas y ha afeado a la coalición valencianista que no haya planteado quitar los privilegios a los expresidentes del Gobierno. Por su parte, el PSPV ha remarcado que ?no todos los ?expresidents' son iguales? y que no se deben hacer cambios por la situación actual de Mazón a causa de la gestión de la dana.

En concreto, la propuesta de Compromís busca evitar que los ?expresidents? puedan cobrar 75.000 euros durante 15 años en el CJC. De acuerdo al estatuto de ?expresidents?, que pactaron PP y PSPV en 2002 durante el gobierno de Zaplana, Mazón percibiría este sueldo a lo largo de ese periodo si agotara la legislatura y solo durante dos años si deja el Consell a partir del 13 de julio, dos años después de su investidura.

También pretende quitar el privilegio de que los ?expresidents? dispongan de dos asesores y un coche oficial con chófer de forma vitalicia, así como establecer que los exjefes del Consell perderían todas las atribuciones y honores si son condenados en sentencia firme por un delito contra la administración o hacienda pública o la libertad sexual.

Baldoví cree que feijóo quiere asegurar un sueldo a mazón

Durante el debate de esta proposición de ley, para la que el Consell no ha remitido su criterio a Les Corts, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que el PP de Feijóo quiere ?pactar la salida de Mazón antes de verano? para ?asegurarle un sueldo de 75.000 euros al año?. ?¿Por qué es bueno en mayo lo que no será bueno en agosto??, se ha preguntado.

El diputado del PP Javier Gutiérrez ha criticado el ?cuajo? de Compromís por realizar este ?paripé? de propuesta cuando no la presentó durante el Botànic, algo que ha achacado a su ?rabia contenida? contra Mazón mientras ?en Madrid están calladitos para no molestar a su jefe Pedro Sánchez?.

?Las retribuciones a los ?expresidents? no son un lujo, son una barrera ante las presiones?, ha defendido, y ha recordado que en otras autonomías hay privilegios similares. Dicho esto, ha tachado a Compromís de ?delegación nacional de Ferraz en Les Corts? y de un ?apéndice de Moncloa?.

En su réplica, Baldoví ha señalado que ?tiene cuajo que venga un tránsfuga? de Ciudadanos, en alusión a Gutiérrez, a lanzar estos argumentos. Y se ha preguntado ?de qué tiene que asesorar Mazón? cuando deje el Consell: ?¿De gestionar de forma negligente la peor catástrofe? ¿De cómo escapar de la justicia y escaquearse de declarar ante la jueza de Catarroja??.

Vox reta a compromís a quitar privilegios a sánchez

Como síndic de Vox, José Mª Llanos, ha hecho notar que Compromís ?no planteó nada parecido en ocho años y sigue manteniendo a Sánchez en la poltrona?, al no haber pedido eliminar los privilegios a los expresidentes del Gobierno. ?Usted no es un demócrata, es un déspota?, ha espetado a Baldoví por ?presentar propuestas con nombres y apellidos?.

Además, ha defendido que el estatuto de ?expresidents? es ?una huella? de la normativa estatal y ha acusado a la coalición de querer ?meter mano? en el CJC en lugar de renovarlo y de ?emponzoñar la política? para que las víctimas de la dana ?sigan en el fango?.

Baldoví ha preguntado a Vox si apoya que ?un incompetente? vaya a cobrar 75.000 euros al año, así como si ?no le parece esto un despilfarro?, y le ha instado a preguntar ?en la calle? qué piensan los valencianos de esto.

Pspv defiende que los privilegios están por encima de mazón

Por su parte, la diputada del PSPV Mª José Salvador ha defendido que el estatuto debe estar ?por encima? de Mazón, ?a quien no le queda nada de honorable y pasará más pronto que tarde", y de otros ?expresidents? del PP que ?nunca han dejado de generar controversia, vergüenza o escándalos?.

La socialista, consellera durante el gobierno de Ximo Puig, ha pedido defender la institucionalidad frente a la ?antipolítica? y el populismo. Tras la petición de Baldoví de que el PSPV permita al menos tramitar su propuesta, Salvador ha señalado que no vale ?cualquier manera de hacer oposición? y que es necesario poner ?luces largas y superar el cortoplacismo?.

Por último, ha recordado a Compromís que en Les Corts gobierna Vox, señalando a la presidenta de la cámara, Llanos Massó, situada detrás de ella en el hemiciclo, cuando es el tercer grupo de la oposición.