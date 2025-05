Esteban (PNV) insta al Gobierno Sánchez a "ir rematando" la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este martes que «hay que ir rematando» la transferencia a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social, sobre la que están negociando los Gobiernos Vasco y del Estado.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Esteban ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va cumpliendo los compromisos adquiridos con el PNV. Según ha apuntado, «poco a poco se va dando contenido a algunas cosas, pero es verdad que hay otras que todavía están sin cumplir y que están más atascadas», ha explicado.

Tras admitir que «no todo se va a conseguir al primer momento», ha indicado que se acerca el ecuador de la legislatura y cree que «es momento de pegar un impulso a lo que falta» por cumplir del pacto de investidura entre jeltzales y socialistas.

«Hemos conseguido, por ejemplo, la prelación de convenios. Hemos salvado una situación muy importante para el cooperativismo vasco porque todo su sistema de previsión, Lagunaro, en definitiva, podría haber desaparecido y, con ello, incluso también el sistema que sostiene y financia al sistema cooperativo», ha citado.

También ha destacado la importancia de que se haya traspasado la competencia del Litoral, que el Gobierno estatal se negaba a transferir «una y otra vez». «Y hemos seguido dando pasos. Estamos hablando sobre el tema de la gestión económica de la Seguridad Social y avanzando en las conversaciones, pero está llevando su tiempo eso. Tenemos que ir poquito a poco rematando ya», ha subrayado.

El líder jeltzale ha señalado que también hay otras cuestiones pendientes, como «el reconocimiento nacional de Euskadi o una modificación estatutaria». En todo caso, ha asegurado que está «satisfecho» porque se ha avanzado «poco a poco» y se han cumplido «bastantes acuerdos».

Conversaciones sobre el nuevo estatus

Sobre el proceso de conversaciones que mantienen PNV, PSE-EE y EH Bildu de cara a conseguir un acuerdo para un nuevo estatus, ha asegurado que todavía «está verde» y ha reiterado que «hay mucha tela que cortar» porque considera necesario que el consenso sea «muy amplio» y esté «verdaderamente asentado».

«Creo que estar debatiendo de este asunto constantemente u opinando en las entrevistas, tampoco es bueno para que la cosa vaya de manera fluida. Por lo tanto, en su momento se verá si efectivamente se ha podido llegar a unas bases sólidas para tirar adelante o no», ha indicado.

A su juicio, sería «irresponsable» por su parte asegurar que «está todo hecho» porque no es así, aunque ha admitido que se está avanzando, y ha dicho que habrá que ver si para fin de año alcanzan un acuerdo o no. «En su momento, habrá que tomar una decisión de decir 'hasta aquí hemos llegado o no'. En cualquier caso, el trabajo que se vaya haciendo siempre es bueno, si no es en este momento, para el futuro. Hay que intentarlo al menos», ha subrayado.

Congreso del pp

Aitor Esteban también se ha referido al Congreso del PP anunciado para los días 5 y 6 de julio en Madrid, para apuntar que «es una buena manera también de meter más presión al Gobierno y dar la sensación de que el Gobierno Sánchez va a caer».

«En un esquema clásico de los de siempre, de los de manual de derecho constitucional. Uno podría decir que un Gobierno sin presupuestos no puede aguantar tanto, pero ya sabemos que las dinámicas políticas en el Estado español últimamente son bastante atípicas», ha manifestado.

En esta línea, ha dicho que «lo cierto es que, hoy por hoy, si el presidente Sánchez no dimite o convoca elecciones, un cambio de Gobierno no es factible, porque la única manera es una moción de censura constructiva, y esto, mientras esté Vox como elemento imprescindible, es absolutamente imposible».

«Por lo tanto, creo que (el PP) convoca el Congreso, esto le mete más presión al Gobierno, da la sensación de que podría haber una convocatoria electoral, pero no quiere decir nada. Lo convoca ahora en un momento que también puede ser más tranquilo, que ya se aproxima el verano, para tenerlo luego ya preparado para el final de año, que ya será un poquito más movido», ha opinado.