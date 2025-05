Estrada (CUP) cree que el Pacte per la Llengua nace sin ambición y que es "propaganda" del Govern

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha justificado que su formación no dé apoyo al Pacte Nacional per la Llengua que se firma este martes por considerar que nace sin ambición y que es «una herramienta de propaganda al servicio del Govern del PSC, de esta sucursal del PSOE».

En una rueda de prensa desde la Cámara, ha afirmado que debatirán las medidas del pacto que lleguen al Parlament y que aprobarán las que consideren positivas, pero que de ninguna forma participarán «de escenificaciones ni lavados de cara al PSC».

A su juicio, no tiene sentido participar del mismo porque «el principal enemigo que tiene el catalán en Catalunya es el Estado español» porque la supervivencia de la lengua no se logrará ajustándose a la legalidad española, y porque --textualmente-- no hace referencia a la necesidad de reforzar la escuela pública catalana.

«No menciona, en ningún caso, la más que previsible sentencia del Tribunal Constitucional contra el catalán y nuestro modelo de inmersión lingüística, y, por tanto, nosotros entendemos que cerrar los ojos ante una realidad, que lo que debemos hacer es afrontarla, es una auténtica irresponsabilidad», ha valorado.

Entidades

Preguntada por como explica que haya entidades como Plataforma per la Llengua o Òmnium que sí que lo hayan suscrito, ha expresado que para estas entidades se trata de un punto de partida solamente, y que prueba de su desconfianza es que «están diciendo que lo fiscalizarán de cerca», a la vez que ha lamentado que no se hiciera partícipe a Ustec·Stes.

Ha dicho que respetan la decisión de las entidades porque textualmente las entidades y los partidos tienen cada uno su papel: «Se está intentando explicar a la gente que con este pacto se solucionarán los problemas que tenemos con la lengua, y esto no es cierto».