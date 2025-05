El Ayuntamiento cerrará el hotel cápsula de Arganzuela denunciado por MM si la inspección verifica que está en marcha

El Ayuntamiento de Madrid decretará el cese de actividad e impondrá la correspondiente sanción al hotel cápsula del que Más Madrid ha alertado, en el número 18 de la calle Arquitectura, en Arganzuela, si los servicios de inspección o la Policía verifican que está en marcha sin el título habilitante necesario.

Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la Plaza de Cibeles, donde ha trasladado a la prensa que no tenían conocimiento alguno de este hotel cápsula porque no habían recibido ninguna denuncia. «Lo que sí teníamos era una declaración responsable para las obras, para la implantación de residencial, no de una actividad terciaria, en este caso hotelera», ha aclarado Carabante.

El pasado 19 de marzo la sociedad Yue Gómez-España TAO presentó declaración responsable de obras para la necesaria adecuación que pretendía acometer en los bajos del número 18 de la calle Arquitectura, en Arganzuela. Pretendía un cambio de uso a vivienda mediante la creación de cinco habitaciones, otros tantos baños y un salón en los 200 metros cuadrados de superficie del local situado en la planta baja.

«Lo que hemos hecho es requerir para que el Servicio de Inspección o Policía Municipal vaya a verificar este hecho y, si efectivamente está prestando esta actividad sin el título habilitante, iniciaremos el expediente sancionador que llevará, en su caso, el cese de la actividad», ha adelantado el delegado.