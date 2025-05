Sindicatos piden a Defensor del Pueblo el "desalojo urgente" de los sin techo en Barajas, convertido en "ciudad sin ley"

El sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae) ha pedido este lunes a la Oficina del Defensor del Pueblo el «desalojo urgente» de las personas que viven y pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y que se ha convertido, según recalcan, en «una ciudad sin ley».

«Pedimos, por favor, que desalojen el aeropuerto y estas personas se vayan a un lugar digno», ha subrayado Antonio Llarena, secretario general del sindicato, tras hacer entrega de una carta en la que se insta a Ángel Gabilondo a ejercer como «mediador» en una Mesa de Diálogo con presencia de las administraciones implicadas para lograr una solución urgente a esta situación y se le invita a agendar «una visita urgente a Barajas», en horario de 23 horas a 05.00 horas, para comprobar 'in situ' la situación.

Representantes del sindicato se han reunido con el director del área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo, Rafael Muguruza, para abordar la presencia de varios centenares de personas sin hogar que viven y pernoctan en las instalaciones de Barajas, que se ha llegado a cuantificar en 500 personas en febrero, y las denuncias de inseguridad e insalubridad que esta situación está provocando.

En este sentido, ha apuntado que Barajas se está convirtiendo en una «ciudad sin ley». «Hemos visto de todo, amenazas, robos... La gente tiene mucho miedo de ir al parking por ejemplo, sobre todo las mujeres de noche. En los turnos de madrugada nos contaban unas compañeras que tienen muchísimo miedo de ir al parking porque aquello se ha convertido en un sitio sin ley. Parece ser que este fin de semana ha habido un robo con fuerza allí en el aeropuerto y esto es el pan nuestro de cada día allí», ha ilustrado.

Para el sindicado, es necesario desalojar de forma urgente a estas personas de Barajas --«esperamos que para verano, en una semana, desalojen el aeropuerto», ha dicho Llarena-- y se busque un lugar para albergarles dignamente. «La solución a esto es que monten, como en otras crisis sociales, carpas o módulos prefabricados como hay en varios sitios. Que pongan el dinero y lo busquen donde quieran, porque si hay dinero para armas, tiene que haber dinero para estas personas y desalojen el aeropuerto en cuestión de semanas y no se permita nunca más esto», ha defendido.

También ha pedido dinero para incrementar la limpieza en las instalaciones aeroportuarias. «Aena es verdad que limpia constantemente el aeropuerto, pero claro, si limpia, si estás viendo en internet que lhay un montón de fotos y de un montón de picadas --de insectos--, algún problema tiene que haber y por tanto habrá que meter más dinero en limpieza», ha dicho.

Cifras de sin techo

La Mesa por la Hospitalidad de Madrid, de la que forman parte entidades como Cáritas, elaboró en las pasadas semanas un censo de las personas que pernoctan en el aeropuerto madrileño «para determinar su perfil concreto y sus necesidades», que pondrá a disposición de las autoridades públicas competentes en servicios sociales.

Según han relatado desde el sindicato, las cifras que ellos ofrecen vienen de los propios trabajadores. «Parece ser que Aena todas las mañanas y todas las noches manda vigilantes de seguridad a que cuenten las personas que hay allí, pero esos datos no trascienden, pero los sabemos porque trabajadores nos los cuentan, porque trabajan allí y van contando a la gente, pero esos datos existen», ha indicado.

Según ha explicado Llarena, durante el día no se ven tanto pero eso no significa que no estén allí. «Van deambulando, se hacen pasar por pasajeros para un poco no molestar y otros se van a Madrid porque hay gente que trabaja en Madrid y vive en el aeropuerto porque no tiene vivienda. Muchos van y vienen, o sea están por allí, están por allí, pero por la noche sí que hay mucha gente», ha indicado.

Próxima reunión con gabilondo

Desde la Oficina del Defensor del Pueblo se ha comprometido con el sindicato a una próxima reunión con Ángel Gabilondo. «Esperamos que la actuación del señor Gabilondo haga que se sienten en una mesa Ayuntamiento, Aena, Delegación del Gobierno, y que ya esto lo solucione. Primero por ellos, que son las víctimas. Hay unas personas que están necesitadas», ha indicado el secretario general del sindicato.

En este marco, ha defendido que la institución del Defensor del Pueblo es una institución respetada por todos los poderes del Estado y esto saldrá bien. «Es un señor muy respetable, conocido por todos, respetado por todos, y este hombre si va allí y ve aquello, les va a poner en una mesa y les va a decir mira, las tareas de cada uno son estas y estos son los plazos, y busquen el dinero donde haga falta. Porque también esto entendemos que es una cuestión de dinero», ha zanjado.

Cruce de acusaciones

La situación generada por la presencia de estas personas en el aeropuerto madrileño ha generado un cruce de acusaciones entre las administraciones implicadas. Este mismo lunes, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de la capital para que «asuma su responsabilidad» y actúe ante la presencia de personas en Barajas, unas instalaciones que, considera, se han convertido en una suerte de «albergue municipal de la ciudad».

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha responsabilizado directamente a Aena de la situación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas ante la presencia de cientos de personas que viven y pernoctan en sus instalaciones y ha recriminado a la empresa pública no asuma su responsabilidad y apunte a otras administraciones.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ya anunció este viernes que el gestor aeroportuario enviará un requerimiento formal al Ayuntamiento de Madrid «para que cumpla sus obligaciones legales como administración pública responsable» con el colectivo de personas sin hogar que viven y pernoctan en las instalaciones del aeródromo madrileño, como paso previo a acudir a la vía contencioso administrativa ante la inacción del Ayuntamiento«, »resultado de una dejación de funciones".

Desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha acusado al Gobierno de España de hacer «dejación de funciones» con respecto a los cientos de personas sin hogar que viven en el aeropuerto de Barajas y ha pedido «implicación» al ejecutivo para llegar a una solución.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha atendido a un total de 94 personas sin hogar en las instalaciones. Sanz ha confirmado que «algunas de ellas han salido de allí y están en recursos municipales».

Sin embargo, ha insistido en que, desde el ámbito municipal, las competencias con las que cuentan solo les permiten actuar con las personas que tienen «vinculación con la ciudad de Madrid».