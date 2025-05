Albert (ERC) acusa a Junts de "politiqueo" por no sumarse al Pacte Nacional per la Llengua

El vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha acusado a Junts de «politiqueo» por no sumarse al Pacte Nacional per la Llengua que se firmará este martes entre el Govern, PSC, ERC, Comuns, sindicatos, patronales y entidades.

«Si queremos dar un impulso a la lengua, solo hay este camino, ser más, apelar a cuanta más gente mejor. Si lo que se quiere es hacer politiqueo, eso es otra cosa. La lengua es demasiado importante para tener según qué actitudes», ha criticado este lunes en rueda de prensa.

Ha asegurado que les preocupa la sentencia que pueda emitir el Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% de castellano en las aulas, pero ha asegurado textualmente que no es motivo para no estar en el pacto: «Al contrario, es un motivo para estar».

«El país no entendería que, en momentos de amenaza del catalán, no vayamos todos a una», ha defendido Albert, que considera que este documento aporta soluciones y no genera problemas.

Ha subrayado que se trata de un documento trabajado de forma transversal y que está abierto a mejoras, y que cuenta con una «partida presupuestaria importante» y un calendario claro de aplicación.

Tasa turística

Ha afirmado que lo que ocurrió la semana pasada en el Parlament cuando el Govern no logró convalidar el decreto que aplazaba la aplicación de la tasa turística fue «una dejadez en la gestión parlamentaria del Govern», y ha sostenido que los de Salvador Illa dieron por supuesto el voto de algunos grupos, en alusión a Junts.

Para él, es «responsabilidad del Govern» conseguir los apoyos para convalidar los decretos y ha recordado que el Govern había pactado con los republicanos el decreto para aplazar la entrada en vigor de la tasa turística.

«El acuerdo era claro y firme, era asumido por el Govern. No tenemos nada más que decir, más allá de la sorpresa y que no nos gusta que se nos esconda información y se digan medias verdades», en referencia a información sobre el voto en contra de Comuns.

Albert considera que lo ocurrido fue «un caos parlamentario ocasionado por el Govern», y ha explicado que mantienen contactos con el Ejecutivo catalán, que se ha comprometido a presentar esta semana otro decreto de aplazamiento de la tasa.

Financiación singular

Ha detallado que se están reuniendo con el Gobierno central y con la Generalitat para negociar la financiación singular, y ha deseado «poder dar alguna información antes de las vacaciones de verano», al ser preguntado por si cree que los socialistas cumplirán lo pactado con ERC y habrá acuerdo antes del 30 de junio.

«Los plazos también están para cumplirse, pero entendemos que estamos hablando de cambiar y transformar el modelo de financiación de Catalunya y eso es un hecho evidentemente muy importante y no es fácil de hacer», ha puntualizado.

Sobre las próximas reuniones de Illa con presidentes autonómicos de Navarra y Aragón sobre la financiación singular, Albert ha asegurado que le parece bien que vaya a explicarlo, pero no «a pedir permiso o perdón».

Aeropuerto de el prat

Preguntado por las palabras del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre que quiere tomar una decisión sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat antes de verano, Albert ha sostenido que el futuro de esta infraestructura «no pasa por tener una pista más, va de quién gestiona las pistas».

«En este momento Aena es un problema en la gestión del Aeropuerto de El Prat, Aena va en contra de Catalunya y va en contra del Aeropuerto del Prat», ha subrayado el vicesecretario de Comunicación republicano.