Carpi (PSOE) dice que las nuevas infraestructuras sanitarias "están esperando"

El diputado autonómico del PSOE Aragón Iván Carpi ha visitado este lunes el Hospital Royo Villanova de Zaragoza, donde ha afirmado que las nuevas infraestructuras sanitarias «están esperando» y ha tildado al Gobierno autonómico de «estéril» en esta materia.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carpi ha asegurado que el Hospital Royo Villanova «podría ser un ejemplo muy importante de lo que no se está haciendo», señalando que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón «no ha puesto ni un solo euro en obra nueva y estas infraestructuras están esperando» en este y otros centros sanitarios, lo que ha contrapuesto a la gestión del Ejecutivo anterior de Javier Lambán, que fue «récord absoluto de inversión en infraestructuras en la historia de Aragón».

En el caso del Royo Villanova, ha continuado, se está elaborando un plan funcional, «pero ahora mismo no hay planificación y no se sabe ni siquiera si se va a hacer una reforma del edificio o un hospital nuevo» porque «este Gobierno no saabe adónde va en materia sanitaria».

«Las 200.000 personas que son atendidas en este hospital no saben cuál va a ser el futuro de su asistencia sanitaria, ni siquiera los robots quirúrgicos que tenía que recibir este hospital han llegado a este Sector I, que está en crecimiento», ha añadido, recalcando que las infraestructuras «se han quedado obsoletas».

"parálisis"

«Estamos ante un Gobierno que ha dejado totalmente en parálisis todas las infraestructuras de Aragón», ha continuado Iván Carpi, exponiendo que «están pendientes» los centros de salud de Zuera, Calamocha y Broto, las obras en el Royo Villanova y la reforma del Hospital Infantil.

«En la anterior legislatura fue muy potente lo que se hizo con el centro de salud de Binéfar, el del barrio de Jesús, el de Barbastro, con las urgencias del San Jorge, con los hospitales de Alcañiz y Teruel».

«Este Gobierno no piensa en el presente, pero muchísimo menos en el futuro, así que desde el PSOE estamos muy preocupados de lo que está ocurriendo con las infraestructuras sanitarias», más cuando 2025 «fue un año perdido porque solo se hizo lo ya planificado por el Gobierno anterior y 2025 es un año absolutamente nulo y 2026 no tiene pinta ahora mismo», de forma que esta es «casi una legislatura perdida puesto que no va a haber obra nueva y no se va a inaugurar ningún centro asistencial con lo necesario».

Por otra parte, Carpi, que es enfermero de profesión, ha felicitado a este colectivo en el Día de la Enfermería, manifestando su apoyo «en todas las reclamaciones y reivindicaciones», pidiendo «una apuesta decidida» por las especialidades de enfermería.