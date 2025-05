Baldoví lamenta que el PP "todo lo que pueda ofrecer" es elegir entre el actual Consell "de incompetentes" o Camps

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido «débil» a la hora de «tomar decisiones» sobre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a raíz de su gestión de la dana del 29 de octubre, y ha considerado que el líder 'popular' llegaría ahora «muy tarde», al tiempo que ha lamentado que el PP «todo lo que pueda ofrecer» es elegir entre el actual Consell «de incompetentes» y el exjefe del Consell Francisco Camps.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, preguntado por una información publicada este lunes por 'El Periódico' que sostiene que el presidente del PP habría pedido activar a su equipo para pactar la salida del jefe del Consell este verano.

Para Baldoví, de esta manera se confirma que Feijóo «llega tarde» porque Carlos Mazón «ya no debería ser 'president' de la Generalitat desde hace mucho tiempo», concretamente «desde el mismo momento, aunque aún no sabemos, seis meses después, qué hizo esta tarde» del 29 de octubre y, a su juicio, «probablemente lo que no se sabe puede ser muy grave». «Pero, insisto, si finalmente se toma esa decisión, decirle al señor Feijóo que llega tarde, muy tarde», ha añadido.

En este contexto, el portavoz de Compromís ha lamentado «qué poco puede ofrecer el PP a los valencianos» si «solo puede ofrecer a Francisco Camps, acompañado del señor (Carlos) Fabra; el señor (Alfonso) Rus y la señora (Sonia) Castedo, inmersos todos en tramas de corrupción en la época más oscura de la política en la Comunitat Valenciana, o elegir entre el señor Mazón y su gobierno de incompetentes que no supo gestionar la dana».

Así ha valorado el acto que este pasado sábado organizó Camps en València, en el que reiteró que está «a disposición de un partido que pretende estar en pie y mirando al futuro» y subrayó que será lo que los militantes del partido «crean conveniente»: «Haremos lo que tengamos que hacer para que este partido esté en pie».

El pp "no tiene proyecto"

Baldoví ha cuestionado al respecto que este partido «todo lo que pueda ofrecer a los valencianos es elegir entre el PP de Camps, Fabra, Sonia Castedo o Rus, un PP trufado de casos de corrupción, o el de Carlos Mazón y su gobierno, que se ha demostrado absolutamente incompetente a la hora de gestionar una catástrofe como la que sufrimos».

Dicho esto, ha hecho hincapié en que el PP en este momento «no tiene proyecto», porque, a su juicio, el de los 'populares' es el del líder de Vox, Santiago Abascal, «de la extrema derecha». «Es el proyecto de Vox», ha denunciado, al tiempo que ha argumentado que esta situación se verá también la próxima semana con la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025. «Es sintomático que el PP solo pueda ofrecer esto a los valencianos», ha incidido.