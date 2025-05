Sindicatos niegan ausencia de control horario a funcionarios de Justicia en Andalucía: "Los jueces no lo tienen"

Los sindicatos del sector de la Administración de Justicia CSIF, STAJ, SPJ USO y UGT han rechazado «con firmeza» las reflexiones recogidas en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), expuesta por su presidente Lorenzo del Río, y exigen «una rectificación inmediata». En un comunicado conjunto remitido por USO, han considerado un «bulo intencionado» que en las referencias presentada por del Río «se afirme que el casi inexistente control horario de los funcionarios de Justicia desespera a los jueces andaluces», y aseguran que «quienes de verdad no están sometidos a ningún control horario son precisamente los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia».

«Se señala que el sistema de control es más aparente que real y que su vigilancia externa es casi inexistente o ineficaz», unas afirmaciones, dicen estos sindicatos, que «no solo son falsas, sino que perpetúan una narrativa injusta y perjudicial hacia el colectivo de funcionarios de Justicia, de las que debería retractarse de inmediato».

Han sostenido que «no es la primera vez que el TSJA recurre a este tipo de acusaciones infundadas». Así, «desde que se asumió la presidencia por Lorenzo del Río, se ha evidenciado una actitud recurrente de desprecio hacia los funcionarios de los Cuerpos Generales, quienes son esenciales para el funcionamiento diario de los órganos judiciales, y en especial en Andalucía, comunidad donde soportan la mayor carga de litigiosidad a nivel nacional».

«Resulta preocupante que tantos años en el cargo le hayan llevado al presidente del TSJA a una visión tan distorsionada de la realidad del trabajo en los juzgados. Queremos pensar que no se trata de un intento de regresar a tiempos pasados, a la rancia distinción de las clases sociales dentro de la Justicia donde unos son sirvientes y otros son servidos, aquellos tiempos en los que algunos jueces pedían al funcionario desplazarse a la calle para que le trajeran a su señoría un café caliente y un paquete de tabaco, o cuando no se podía entrar en el despacho si no se llevaba una chaqueta», inciden.

Para estos sindicatos, «lo que sí es evidente es que el TSJA presidido por Del Río debería mostrar mayor respeto hacia quienes sostienen la carga de trabajo de los juzgados y contribuyen, día a día, al funcionamiento del sistema judicial. Demonizar a los funcionarios y responsabilizarlos de los males estructurales de la Justicia es, además de injusto, completamente erróneo».

Asimismo, aseguran que el TSJA «muestra un total desconocimiento de la realidad de la actividad judicial de Andalucía, al manifestar que la cobertura por personal interino se hace con personal de desempleo, o sin conocimiento informático alguno, ni de la dinámica judicial». «Le aclaramos que las bolsas de interinos en Andalucía están formadas por personal que tiene amplia experiencia en la Administración de Justicia o han superado los procesos selectivos sin plaza», han sostenido.

Según indican, «es rotundamente falso que no exista control horario entre los funcionarios», y señalan que «desde 2004, los cerca de 9.000 funcionarios de Justicia en Andalucía fichan a través del sistema informático Hermes, implantado por la Junta de Andalucía». «Muy al contrario, quienes de verdad no están sometidos a ningún control horario --porque nadie ha querido o se ha atrevido a implementarlo-- son precisamente los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia», mantienen.

Por ello, instan al presidente del TSJA «a que predique con el ejemplo»: que establezca «un sistema de control horario para jueces, que garantice en algunos casos su presencia efectiva en los juzgados --más allá de la celebración de vistas--, y asegure que se cumplan, como mínimo, las horas de audiencia de 9 a 14 horas. También le instamos a que elimine prácticas obsoletas como tener que imprimir innecesariamente en papel los expedientes en plena era digital, lo que desespera los funcionarios de justicia al ralentizar el trabajo y contradecir la política del papel cero y expediente digital».

«Del Río debería recordar que los funcionarios sí están sujetos a inspecciones periódicas por parte de las diferentes Delegaciones Territoriales de Justicia, y que cualquier incumplimiento horario conlleva la apertura de expedientes disciplinarios que pueden llegar a motivar incluso la separación del servicio», siguen señalando estos sindicatos.

Para los sindicatos CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT, las reflexiones generales recogidas en la Memoria del TSJA «no solo son falsas, sino que persiguen como único objetivo desacreditar públicamente a un colectivo imprescindible para el sistema judicial». «No toleraremos más ataques injustificados ni campañas de desprestigio contra los trabajadores de Justicia, que en condiciones precarias tanto de dotación personal como de infraestructura son el motor de la justicia, tramitando día a día miles de expedientes, e invitamos al señor Del Río a que ponga orden donde lo debe de poner, en los colectivos que no están sujetos a ningún control horario, pero a eso seguro que no se atreverá a hacerles reflexiones generales en la memoria del TSJA», concluyen.