El PSOE lamenta la "precarización" de los CTLs y ludotecaspor las "políticas chapuceras" de Chueca

El concejal socialista Paco Galán ha lamentado la «precarización» de las condiciones de los Centros de Tiempo Libre (CTL) y ludotecas de Zaragoza por las políticas «chapuceras» del Gobierno de Chueca repercuten «tanto en los trabajadores como en los niños y niñas y las familias usuarias de los mismos».

Galán ha recordado que la licitación, que se encuentra «suspendida» por el Tribunal de Contratos, supone que «el PP somete a estos Centros y ludotecas a cambios de horario que perjudican a las familias y a los trabajadores pero, además, se incumple la ordenanza de accesibilidad y pretenden que el servicio sea mejor por el mismo precio, ya que no aumentan su presupuesto a pesar de gozar este Ayuntamiento de unas cuentas históricas», algo que califica de «lamentable».

«La gestión de las políticas sociales en esta ciudad va chapuza tras chapuza», ha considerado Galán, al recordar la a su juicio «preocupante situación» en la que se encuentra el servicio de ayuda a domicilio, las Zonas Jóvenes escolares y, en esta ocasión, las ludotecas y los Centros de Tiempo libre.

Para el edil socialista, «Zaragoza debe seguir siendo un referente en infancia y juventud y así se lo vamos a exigir a la señora Chueca».

En concreto, Galán ha explicado que este pliego refleja «la precarización laboral, porque no hay una actualización de horas, no hay actualización del modelo de atención, y se limita a proporcionar dos horas de conciliación los sábados por la mañana». «¿Creen que con dos horas una familia puede conciliar? Dos horas que además se reducen de la atención que los trabajadores hacían entre semana. Es un retroceso en las políticas de infancia de esta ciudad», ha explicado.

Mejor servicio sin mejora económica

Además, ha reprochado, «tanto que Chueca hace gala de la ordenanza de accesibilidad, que es la que contempla la atención a los niños con dificultades específicas, el servicio no ha mejorado la cobertura. Le solicita a las empresas, que en el caso de que estén dispuestas a tener de horas de atención a estos niños, que lo oferte como mejora de servicio, no como obligación. Con esto nos encontraremos que habrá servicios que lo tengan y otros no, incumpliendo la ordenanza de accesibilidad de los servicios públicos».

Paco Galán ha criticado además que Chueca no ha aumentado el presupuesto para los CTLs y ludotecs. «Exige que el servicio sea mejor por el mismo precio, pero esas exigencias son las que fijan ordenanzas municipales que tienen un coste. La presión de la mejora se la devuelve a las empresas y a los trabajadores que están precarizados, cuando la obligación de mejora del servicio es del Ayuntamiento y sus criterios. Esto es privatizar las obligaciones municipales y que se cuente con un punto de fortuna según donde vivas, en lugar de configurar servicios de calidad y respetuosos con las propias normas municipales», ha apuntado.

Pero además, ha matizado Galán, «con este pliego disparamos contra los reconocimientos externos: contra la ciudad accesible, contra la ciudad respetuosa con la infancia, con la excelencia de los servicios, contra la ciudad de las personas con dificultades y, sin embargo, apostamos por incrementar el presupuesto en imagen y en comunicación de estos centros. Son 400 euros diarios en publicidad, cuando con ese dinero se podría reforzar la atención de los niños con más dificultades, que exigen a los trabajadores que se ahorren 40 euros por cada CTL (hay 14 en materiales y actividades)».

En definitiva, «12.000 euros en publicidad frente a exigir reducir el servicio en 500 euros para actividades. Esto marca la prioridad de las políticas sociales: imagen contra servicio», ha concluido.