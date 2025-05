Compromís acusa a PP y Vox de "vulnerar derechos humanos" con sus enmiendas y estudia acudir al TC para frenarlo

Compromís ha acusado al PP y Vox de «vulnerar derechos humanos» con algunas de sus enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2025 y, de hecho, la coalición estudia acudir al Tribunal Constitucional (TC) para «combatir» al que ha bautizado como el «gobierno de bárbaros» de la Comunitat Valenciana. «Ya hemos dicho desde el primer día que lo combatiríamos en Les Corts, en la calle y desde la justicia», ha asegurado el síndic, Joan Baldoví.

En concreto, Compromís estudia acudir a la justicia tras la intención de PP y Vox de modificar la conocida como Ley Trans de 2017, que Vox quiere «neutralizar». Ambas formaciones transaccionaron este jueves un total de 35 enmiendas, con cambios en múltiples leyes autonómicas. Entre sus propuestas se incluye la creación de una oficina contra la okupación de vivienda, la posibilidad de restaurar elementos de «concordia» (memoria democrática) en su ubicación original y la realización de pruebas médicas para determinar la edad de los menores migrantes no acompañados.

Baldoví ha hecho hincapié particularmente en dos, una de las cuales plantea, según ha censurado, que «las personas que no tengan la nacionalidad española no tienen que tener la posibilidad de recibir ayudas por la dana». En este caso, si se aplica, ha advertido de que «los padres de aquella niña china que perdió la vida y que han perdido todo su bazar no tendrán posibilidad de obtener ayudas». «Es decir, sí que son buenos para pagar impuestos, pero no son buenos para obtener ayudas», ha cuestionado.

Para el síndic de Compromís, esta decisión revela «una crueldad y una inhumanidad manifiesta». «Como persona, me da vergüenza, pero a ellos que se dicen cristianos, les tendría que dar aún más vergüenza», ha considerado.

Mientras, la otra enmienda que ha mencionado es la relativa a las terapias. Al respecto, ha advertido: «Están hablando de que, en definitiva, puede haber terapias de acompañamiento, se dice que puede haber si son voluntarias». Mientras, «se prohíben las terapias que puedan suponer agresión o intimidación a las personas trans». Y ha recalcado: «Las terapias de conversión están prohibidas». «Es querer entrar siempre en su intimidad, querer culpabilizarlas y decir que ser una persona diferente es ser una persona enferma», ha lamentado.

Recurso al tc por la modificación de la ley de huerta

Por otro lado, la diputada de Compromís Paula Espinosa ha destacado el recurso de inconstitucionalidad presentado este jueves por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana y Podemos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley impulsado por el Consell que permite construir sobre huerta protegida tras la dana del 29 de octubre. Y ha acusado al gobierno valenciano de «poner en riesgo» la huerta mientras no tienen «ningún problema en decir que las construcciones son viables en zonas inundables».

Para la parlamentaria, la modificación de la Ley de la Huerta propuesta por el Consell «no tiene nada que ver en una cuestión de protección de la dana, como ellos quieren hacernos creer». «No paran de decir que la ley fue un impedimento para rescatar a personas por culpa de las cañas y es una falacia enorme», ha sostenido, al tiempo que ha defendido que la citada norma precisamente «protegió» la huerta de València. También ha hecho hincapié en que la Abogacía de la Generalitat, en su informe, dice «claramente que no hay motivos suficientes, ni de urgencia ni de necesidad, para hacer esta modificación de la ley».

«Dicen que la ley de la Horta provocó más abandono en la agricultura, cosa que es mentira y hay informes y estudios», ha recalcado, a la vez que ha reprochado al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que llegara a «apuntar con el dedo» a un catedrático de la universidad «por esta cuestión», algo «realmente increíble». «Atacar a la academia es un desprestigio enorme también para este Consell», ha incidido.

Espinosa ha cargado contra el PP y Vox por ejercer un poder «totalmente abusivo» para cambiar las leyes y ha considerado que de esta manera «no se pueden hacer las cosas». También ha criticado la disolución del Consell de l'Horta, «un órgano de participación ciudadana donde tenían la última palabra y podían hablar y discutir de las necesidades que tiene el campo valenciano».

El pp ve "fallida" la norma y reclama obras antirriadas

Sin embargo, desde el PP, la portavoz adjunta Laura Chulià ha asegurado que con las inundaciones del pasado octubre ha quedado «más que demostrado» que la Ley de la Huerta es una norma «fallida» del anterior gobierno del Botànic. Dicho esto, sobre el recurso al TC, ha avalado que cada partido «pueda dedicarse» a lo que quiera, pero ha cuestionado que «lo prioritario sea ir a discutir en el Congreso la constitucionalidad o no de una ley fallida». Para el PP, ha dicho, «lo prioritario y lo que necesitamos en todos los pueblos afectados es que se hagan esas obras antirriadas».

La diputada 'popular' ha lamentado también que precisamente han sido los informes del Consell de l'Horta, «basados en esa ley», los que han supuesto «impedimentos» a la hora de desarrollar obras antirriadas, algo que «incluso los mismos ministros del gobierno de Pedro Sánchez han dicho». «Según coinciden todos los expertos, habrían evitado muchos de los daños y de los muertos que se han producido en la pasada riada», ha sostenido.

«Como persona que ha vivido de primera mano esta riada, lo que no puedo permitir es que los valencianos tengan que esperar años y años a que se hagan de una vez esas obras. Es de justicia y creo que ya está bien, que cada uno se dedique a lo que quiera, pero en lo que tienen que centrarse los representantes de los valencianos es en exigir, donde sea, que se hagan las obras que eviten estas tragedias», ha concluido.