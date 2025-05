Mazón niega que Pradas esperara su visto bueno para enviar el Es Alert el día de la dana: "Bajo ningún concepto"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha negado que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, hubiera esperado su visto bueno como jefe del Consell para realizar el envío del Es Alert el pasado 29 de octubre, día de la dana. «No. Bajo ningún concepto», ha asegurado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este viernes en Xixona (Alicante), donde ha reiterado su «respeto a las declaraciones de los autos, a los procesos judiciales y a los jueces», tras ser preguntado por la declaración, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, de un técnico de seguridad y control del Centro de Mando de Emergencias que participó en el lanzamiento de la alerta y que afirmó que Pradas pidió que no se enviara nada sin su visto bueno.

«En cualquier caso, lo que sí que tengo que decirles es que yo no soy Félix Bolaños, yo no soy Pedro Sánchez, yo no pertenezco al Gobierno de España», ha aseverado el 'president', para luego volver a sostener que él no hace «ni calificaciones ni mucho menos descalificaciones de los autos judiciales, ni de los jueces ni de las juezas». «No me lo escucharán y no me lo habrán escuchado nunca», ha apostillado.

En esta línea, ha incidido en que cree «en la separación de poderes, en el respeto a la justicia y en la independencia de los procesos». «Esa es una razón que me diferencia extraordinariamente del Gobierno de España, que no hace más que calificar y que no hace más que descalificar a jueces y a procesos», ha sentenciado.

Y ha continuado: «Es una clara diferencia que yo voy a mantener porque me siento muy orgulloso de ser tan diferente del Gobierno de España, que no hace más que vilipendiar al sistema judicial español».

De otro lado, sobre qué le parece que la jueza de la dana haya mantenido su decisión de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el jefe del Consell se ha limitado a decir: «Yo respeto los procesos».