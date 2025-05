El asesino de la 'madame' de Pezuela admite que forcejeó con ella pero no recuerda si la apuñaló

El autor material del asesinato de una 'madame' de un burdel de Pezuela de las Torres, ocurrido el 6 de febrero de 2023, ha admitido en el juicio que forcejeó con la víctima en el transcurso de una discusión pero no recuerda si la apuñaló.

La declaración de dos de los tres acusados ha tenido lugar este jueves tras concluirse la prueba testifical y pericial. Mañana tendrán lugar los informes finales y el juicio quedará visto para sentencia.

El acusado ha relatado que el día de los hechos su tía le llamó asustada para que le recogiera. Cuando estaba esperando a la mujer en la puerta, escuchó a varias personas que pedían auxilió. Al entrar, vio a Katy con un cuchillo e inició un forcejeo, arrebatándole el arma.

«Me corté. Sentí un escalofrío y no recuerdo lo que pasó. Si recuerdo un forcejeo con la señora, con un cuchillo y no recuerdo mas. No causé la muerte a Altagracia», ha señalado.

Por su parte, la acusada ha negado que participara en el crimen y que tratara de huir del país, dado que fue detenida en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Según su relato, discutió con Katy el día anterior a los hechos porque no le daba un dinero que le debía ni su pasaporte, apuntando que la dueña estaba tan «agresiva» que se encerró en su habitación hasta el día siguiente, cuando llamó a su sobrino John para que la recogiera.

Los forenses han detallado que la víctima presentaba un total de veintitrés puñaladas. Además, han señalado que el autor material no tenía afectadas sus capacidades cognitivas y volitivas, aunque sí tenía ansiedad y «ánimo bajo».

El fiscal solicita penas de entre 24 y 10 años de prisión para los tres acusados, entre ellos una prostituta. Las acusaciones particulares solicitan 24 años de prisión para dos de los procesados como autores del asesinato y otros 20 para el tercero como cómplice. Una de las defensas solicita la libre absolución de su cliente.

Hechos juzgados

Según el fiscal, los hechos se produjeron sobre las 16 horas del 6 de febrero de 2023 los acusados se encontraban en las inmediaciones de un bar sito en Pozuela de las Torres.

Así, mientras J. M. S. G. Y L. L. G. M. Accedieron al interior del local, el otro acusado les esperó en el vehículo a fin de asegurar la huida del lugar una vez hubieran alcanzado su propósito que no era otro que el de acabar con la vida de A. E. S.

Una vez que la pareja accedió por un patio trasero al interior del establecimiento, J.M. S. G. ocultó su rostro con diversas prendas a fin de evitar poder ser identificado. Cuando encontraron la habitación que ocupaba la víctima, se abalanzaron sobre ella «de manera súbita y sorpresiva» con un cuchillo de grandes dimensiones.

A continuación, le clavaron «repetidamente» el cuchillo en el abdomen causándole múltiples heridas que determinaron su muerte de manera casi inmediata.

Una vez cometidos los hechos los tres acusados huyeron rápidamente del lugar a bordo del vehículo en el que esperaba S. E. M. J. M. S. G. y L. L. G. M. fueron detenido el 20 y 19 de marzo de 2023, respectivamente.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama una indemnización de 100.000 euros para su pareja y de 80.000 euros para cada uno de sus cinco hijos.