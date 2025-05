Teruel Existe propone "corregir" la implantación de las renovables para estabilizar el suministro

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, defenderá una proposición no de ley en la próxima sesión plenaria para «corregir» la implantación de las renovables de forma que se estabilice el suministro de energía y ordenar el sistema eléctrico, bajo el principio de «renovables sí, pero no así».

En rueda de prensa, Guitarte ha abogado por «mejorar la planificación energética» para «dar luz a este apagón», criticando «la implantación desordenada en el territorio» y «la falta de una ordenación previa de todo el sistema energético español en relación a la energía que se produce y que se consume», lo que «ha ido generando un malestar social que se convierte en un soporte sociológico para sacar adelante de nuevo el debate nuclear», recordando que Vox en Aragón ha propuesto instalar una central nuclear, «un debate que parecía superado».

«Apostamos decididamente por las renovables, pero no se puede seguir haciendo como se ha hecho, siguiendo un modelo erróneo porque a este sector han llegado inversores a los que solo les movía la codicia» y no se les ha exigido «un sistema de estabilización, como los condensadores síncronos, que no han puesto porque suponen un coste importante», lo que «ha perjudicado el prestigio, la consideración social y la reputación de las renovables y da pie a que se generen estos nuevos debates», ha expuesto Guitarte.

Sin embargo, «el camino siguen siendo las renovables», de las que Teruel Existe ha sido siempre «firme defensor», ha continuado su portavoz, avisando de que «la transición energética será con renovables o no será». Ha rechazado la energía nuclear por su «peligrosidad» y porque «pone en peligro la vida humana en caso de conflictos bélicos o cualquier otra cuestión», poniendo el ejemplo de Chernóbil.

Sobre el apagón del pasado 28 de abril, ha dicho que pudo deberse a que el sistema energético español no es estable, indicando que Aragón produce el doble de la energía que consume.