El Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga estarán seis horas y media en las calles de Roma

El Cachorro y la Esperanza estarán en torno a seis horas y media en las calles de Roma este sábado 17 de mayo con motivo de la Gran Procesión prevista en el marco del Jubileo decretado por el Vaticano, en el que participan el Crucificado de la Expiración de la hermandad de Sevilla, con sede en la trianera calle Castilla, y la Virgen de la Esperanza de Málaga; ello, tras el adelanto de las procesiones a las 14,00 horas, de modo que la Gran Procesión comenzaría media hora después.

En este sentido, el público podrá situarse a partir del final de la vía Claudia, ya que el espacio anterior se destinará para organizar comitivas. Un segundo cortejo con estandartes e insignias de cofradías de todo el mundo católico partirá desde las Termas de Caracalla, tal como detalla la organización.

A pesar de las dificultades que entraña por la organización de la próxima elección del nuevo Pontífice, --en estos momentos tiene lugar la primera votación en el Cónclave de cardenales-- las imágenes podrán recibir culto en San Pedro del Vaticano del miércoles 14 al viernes 16 de mayo.

Tras la ratificación por parte del Ayuntamiento de Roma y del Dicasterio para la Evangelización, las procesiones del Jubileo de las Cofradías se adelantarán en tres horas, comenzando a las 14.00 horas de la tarde, en el caso de la primera parte y, aproximadamente, 30 minutos después la Gran Procesión que presidirán el Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza.

En cuanto al recorrido, no hay variación alguna respecto al aprobado en marzo por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

El trazado, de 3,75 kilómetros, está previsto que se verifique en seis horas y media, aproximadamente, lo que significa que la cabeza de la procesión, con la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal) regresará a la piazza Celimontana hacia las 20,30 horas, mientras que la Virgen de la Esperanza llegará a este punto en torno a las 22,00 horas.

En la mitad del recorrido se instalará un palco de autoridades; estará situado en la vía del Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini. A este punto deberá llegar la cabeza hacia las 17.00 horas.

Presencia en la basílica de san pedro

A pesar de las dificultades organizativas y de seguridad que entrañaba por coincidir el Jubileo de las Cofradías con el proceso de elección de un nuevo Sumo Pontífice para la Iglesia, con sus celebraciones y ritos correspondientes, «gracias a la generosidad del arcipreste de la Basílica de San Pedro, monseñor Mauro Maria Gambetti, y del pro prefecto del Dicasterio para la Evangelización, monseñor Rino Fisichella», ha quedado autorizada la presencia en dicho templo de las imágenes del Cristo del Cachorro y de la Virgen de la Esperanza los tres días previos a la procesión.

Orden de las procesiones

En la primera procesión formará parte la Hermandad del Santísimo Sacramento Mafra, de Portugal, que con su Cruz Patriarcal abrirá el cortejo con Crucifijo del siglo XVIII; le seguirá la Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros Ciudad del Vaticano, con un cuadro de Santa Ana con la Virgen (Arturo Viligiardi, 1927); y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de León, que posee una talla del siglo XVII.

A continuación, estará representado el Priorato Ligur de Cofradías Génova (Italia) con dos crucifijos portados de forma vertical (siglo XVIII) y la Archicofradía de La Sanch Perpignan (Francia), con el crucifijo 'Le Devot Christ' (siglos XIII-XIV); y la Cofradía de Maria Addolorata Enna (Italia), mediante la Virgen de los Dolores (Luigi Felice, siglo XVIII).

Gran procesión

En lo que a la Gran Procesión se refiere, formarán parte de la misma las dos hermandades andaluzas ya citadas: la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria, con el Cristo de la Expiración, obra cumbre de Francisco Antonio Gijón (1684), y la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga, con su titular mariana, del siglo XVII.

En total, se conformará una comitiva de 1.250 metros de longitud, con un tiempo de paso total de una hora y media, de los que 800 serán ocupados por los cortejos de las dos hermandades andaluzas, que tendrá un tiempo de paso de una hora.

Segundo cortejo

En paralelo, otras hermandades, cofradías y confraternidades del mundo católico están convocadas con sus estandartes y cruces procesionales en un segundo cortejo que partirá también el mismo sábado 17 de mayo, a las 14,00 horas, desde Largo Cavalieri di Colombo, junto a las Termas de Caracalla.

Estos se dirigirán hasta el interior del Circo Máximo, donde se situarán para recibir a las imágenes del cortejo principal, y lo harán por el siguiente itinerario: viale delle Terma di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo y via dell'Ara Massima di Ercole.