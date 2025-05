Las personas no religiosas se sitúan en un 39% en España, según la Fundació Ferrer i Guàrdia

Un 39% de los españoles se declara ateo, agnóstico o indiferente ante la religión en 2024, 2,5 puntos menos en relación al año anterior, según el informe 'Laïcitat en Xifres 2025' de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Según ha explicado la fundación en un comunicado, no es la primera vez en los últimos años que se produce un descenso puntual de la proporción de no creyentes, que no ha modificado la evolución general, y que los datos de próximos estudios se podrá determinar «si se trata de una nueva disminución temporal o de un cambio de tendencia».

Por comunidades autónomas, en Catalunya la población no religiosa supera el 51%, seguida del País Vasco, con un 47,3% y Madrid, con un 44,5%, mientras que en Ceuta, Melilla, Extremadura y Castilla-La Mancha se mantienen índices de religiosidad por encima del 67%.

El estudio muestra que el mantenimiento del relevo generacional en las opciones de conciencia: las personas jóvenes de entre 18 y 34 años se declaran mayoritariamente no religiosos, mientras que el grupo de 35 a 44 presenta un «leve repunte» en la religiosidad respecto al año anterior.

Las mujeres continúan mostrando, según el estudio, una mayor religiosidad que los hombres, especialmente en el grupo de personas católicas practicantes.

Educación

El estudio refleja que el número de estudiantes que cursa religión continúa disminuyendo y se sitúa en 2.940.793, mientras que el profesorado ha aumentado hasta los 36.686 docentes.

Asimismo, según el estudio, crece el alumnado que opta por actividades alternativas a la religión --un 42,6% en Primaria, un 45,9% en ESO y un 66,4% en Bachillerato--, una tendencia «especialmente clara» en Catalunya, País Vasco y Baleares, donde la mayoría de alumnos no cursa religión.

El estudio señala que la mayoría de matrimonios en España son civiles, un 82,3%, llegando en Catalunya a un 90,5%, y que los nacimientos fuera del matrimonio se mantienen en un 50%.

La Fundació Ferrer i Guàrdia sostiene que la asignación tributaria a la Iglesia Católica ha alcanzado un «máximo histórico» de 297,7 millones de euros, con un 10,4% de los contribuyentes que marca su casilla en la declaración de la renta.