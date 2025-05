Illa anuncia una nueva sala de emergencias y 48 horas de autonomía en servicios esenciales tras el apagón

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern impulsará una sala conjunta de emergencias en Catalunya y que trabajará para que todos los servicios esenciales puedan garantizar una autonomía de funcionamiento de 48 horas sin suministro eléctrico.

Lo ha anunciado este martes en su comparecencia en el Parlament tras el apagón, a la que ha acudido a petición propia --aunque también lo solicitaron Junts, Vox y la CUP-- para explicar su gestión ante la falta de suministro eléctrico.

Ha explicado que la sala de emergencias, que se creará «tan pronto como sea posible», integrará todos los servicios de emergencias con las mejores tecnologías, y que se reforzará la red de Radiocomunicaciones de Emergencias y Seguridad de Catalunya (RESCAT), extendiendo su alcance actual.

En la sala conjunta de emergencias estarán «todos los operadores de transporte», agua y energéticos, y ha deseado contar el apoyo de los grupos, y ha considerado que la ampliación de la autonomía a los servicios esenciales puede hacerse relativamente rápido.

«Es bueno, de todo incidente, y sobre todo si son incidentes tan excepcionales y extraordinarios como el que hemos vivido, realizar una valoración pausada de cómo iban las cosas e intentar sacar lecciones de futuro y cosas a mejorar», ha dicho.

"hasta el final"

Sobre la respuesta del Govern al apagón, ha afirmado que el ejecutivo asumió la gestión integral de la emergencia «hasta el final» y que se trabajó en 4 prioridades: proteger a las personas, ayudar a recuperar el servicio, colaborar con las administraciones locales y el Gobierno central e informar de forma veraz a la ciudadanía.

Ha contrapuesto la actitud de su ejecutivo a la de otros autonómicos que trasladaron el problema a una administración superior: «Creo importante valorar la diferente forma de enfrentarse a una situación crítica», ha dicho en alusión a las 8 autonomías que solicitaron el nivel 3 de emergencia del Sistema Nacional de Protección Civil.

No comparte esa decisión, aunque la respeta, y ha añadido que, tras el ofrecimiento del Gobierno a las 20.54, se descartó por considerarla desproporcionada: «Incluso alguna comunidad autónoma pidió explícitamente el despliegue del Ejército».

«En emergencias y en todos los ámbitos competenciales que haga falta, queremos el máximo autogobierno. Y la mejor manera de demostrarlo es ejerciéndolo con responsabilidad, rigor y sentido de país. Lo queremos para ejercerlo, no para quejarnos ni para reclamar ni para, cuando hay una dificultad, pasarla a otra administración», ha defendido.

Apuesta por las renovables

Illa ha rechazado dar marcha atrás en el despliegue de las energías renovables, que considera una solución y una «apuesta estratégica» que garantiza mejor la autonomía y la soberanía energética por seguridad, competitividad y lucha frente al cambio climático.

«Este es el horizonte que tenemos claro desde el Govern y el rumbo que seguiremos», y añadido que, si se llega a la conclusión de que falta alguna fuente de energía, no se tomará ninguna decisión que ponga en riesgo la garantía de suministro.

También ha dicho que durante su mandato se impulsará la implementación de 12.000 megavatios de nueva potencia renovable entre eólica y fotovoltaica, y que aprobarán el Plan Integral de Energía y Clima de Catalunya 2030 para «planificar y acelerar» la transición energética.

Expedientes

Sobre las causas del incidente, ha dicho que por ahora solo se sabe «con certeza» que hubo una caída repentina y generalizada de la red eléctrica, pero que no se sabe en qué planta se produjeron los fallos que iniciaron la caída, ni qué tecnología usa, ni qué potencia falló.

Ha reiterado que el Govern ha abierto un expediente a Red Eléctrica y a Endesa para «aclarar las causas del apagón» y ha dicho que corresponde a Red Eléctrica dar a conocer las causas concretas.

Además, ha agradecido la respuesta de los servicios públicos y de la ciudadanía, que ha calificado de cívica, madura, sensata y ejemplar, aunque ha alertado de los «avisos reiterados» vividos los últimos años.

«Debemos trabajar para que no se produzcan, pero también tenemos las capacidades para poder recuperar lo antes posible la normalidad, como ocurrió en este último incidente. Pero somos sociedades vulnerables. No somos invulnerables. Es imposible no ser invulnerables», ha opinado.