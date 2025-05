València adapta sus protocolos para que se activen los servicios esenciales aunque no funciones comunicaciones

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado la adaptación del protocolo de emergencias, que pasará por Junta de Gobierno el próximo viernes, y que declarará «ya» esenciales determinados servicios ante una situación de emergencia: «El apagón nos demostró que no podemos esperar a la emergencia para declarar esenciales algunos servicios», ha dicho.

Se trata de activar estos servicios esenciales aunque no funcionen las comunicaciones. Los mismos tendrán que presentarse en el Cecopal o en su puesto de trabajo para ponerse a disposición de la emergencia sin tener que ser avisados.

Catalá se ha pronunciado en estos términos tras mantener un encuentro con el nuevo jefe de la Policía Local de València, Ángel Albendín Ariza.

La primera edil ha manifestado que cuando hay un nivel 2 de emergencia, se hace una resolución del alcalde en la que se declaran esenciales algunos servicios. «Para nosotros, el apagón nos demostró que no podemos esperar a la emergencia para declarar esenciales algunos servicios».

Así, la alcaldesa ha anunciado que el próximo viernes pasará por Junta de Gobierno un protocolo, trabajado conjuntamente, para declarar «ya» esenciales, «siempre», determinados servicios ante cualquier situación de emergencia.

De esta forma, ha explicado Catalá, "si hay un apagón o un fallo de las comunicaciones, ellos ya están declarados esenciales y tienen determinadas jefaturas de servicio como, por ejemplo, la del Servicio de TEcnologías de la Información y la Comunicación (SerTIC) o la obligación de personarse en el CISE, en el Centro de Atención a las Emergencias de la Policía Local de València.

«Esto parece una cosa sencilla pero es un cambio sustancial. No podemos esperar a la emergencia para declarar esenciales algunos servicios. Directamente ya los vamos a declarar esenciales y, ante cualquier circunstancia, un fallo de telecomunicaciones o fallo de cualquier tipo de circunstancia meteorológica, ya están declarados esenciales y tienen la obligación de personarse en el CISE de la Policía Local», ha insistido.

Y ha subrayado: «Esto es la primera vez que pasa en el Ayuntamiento de València, es algo pionero y pensamos que va a ser muy importante para poder resolver cualquier circunstancia en la que nos encontremos con absoluta diligencia», ha remarcado.

Personal y dotaciones materiales

Por otro lado, Catalá ha manifestado que durante la reunión con el jefe de la Policía Local le ha transmitido su implicación con el cuerpo de seguridad en cuanto al refuerzo de personal, de la plantilla y en la mejora de todas sus dotaciones materiales.

«Hemos hablado de la necesidad de atender las progresivas jubilaciones que se van desarrollando en la plantilla y vamos a seguir atendiendo y convocando plazas porque pensamos que reforzar la Policía Local es fundamental para este Ayuntamiento y son nuestras manos en la calle», ha señalado.

También ha aludido a retos «que abordar»: «Nuestro jefe es un experto en tecnología y creo que esto le va a dar un salto de calidad a toda la parte tecnológica de la Policía Local», ha subrayado.

A este respecto, el nuevo jefe de Policía ha afirmado que la tecnología «puede aportar mucho» a la seguridad: «La policía da servicio y se basa en la información. Cuanta más información y de más calidad tenga, mejor puede solucionar y abarcar problemas. Ahora está de moda la inteligencia artificial y son caminos que vamos a tener que andar para ir a una parte mucho más preventiva».

A su entender, la policía «tiene que trabajar cuando la sociedad susurra, no cuando grita. Aplicando nuevas tecnologías y sistemas de trabajo vamos a poder ganar en eficiencia y en la parte preventiva para que los conflictos no sucedan», ha subrayado.

Hosteleros de la marina

Por otro lado, Catalá, preguntada por la negativa de hosteleros de la Marina de abandonar las instalaciones cuyas concesiones no se han renovado, ha dicho: «Todo el mundo sabe lo que pasa si no cumple una resolución. Nosotros tenemos una responsabilidad jurídica sobre esas infraestructuras. La concesión no solo ha terminado, sino que ha tenido ya dos prórrogas sucesivas y ellos firmaron la última, por lo tanto se comprometieron a salir en un determinado momento de esa infraestructura y todo el mundo sabe lo que pasa cuando no cumple la ley», ha insistido.