La Comunidad carga contra el "caos" en la gestión ferroviaria y recrimina "falta de transparencia" al Gobierno central

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado este martes contra el «caos» en la gestión de infraestructuras ferroviarias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al que además le ha recriminado su «falta de transparencia» tras los problemas en la circulación de trenes registrados en la operación retorno del puente de mayo.

En declaraciones a los medios durante una visita a San Sebastián de los Reyes, el consejero madrileño se ha referido así a las afecciones en la red ferroviaria registrados entre Madrid y Andalucía, con unos 10.700 viajeros de 30 trenes afectados, y al apagón que la semana pasada afectó a la Península Ibérica para reclamar, además, la asunción de responsabilidades en el Ejecutivo central ante la «nefasta» imagen que se está dando al mundo.

«Creo que es un caos la gestión de estas infraestructuras. No tenemos claro y hay una falta de transparencia por parte del Gobierno central sobre lo ocurrido», ha denunciado Rodrigo, que ha reclamado «saber quiénes son los responsables y sobre todo que las infraestructuras del Estado funcionen».

El consejero madrileño también ha censurado la falta de explicaciones por parte del Ejecutivo central sobre el apagón generalizado que la semana pasada afectó a la Península Ibérica. Según ha remarcado, «después de una semana» se sigue sin saber qué es lo que ocurrió, como tampoco se ha sabe respecto a todas las incidencias que se han producido en el AVE Madrid-Sevilla.

«El ministro --Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible-- hace unas declaraciones diciendo que ha sido un sabotaje, robo de cable, pero tampoco sabemos qué es lo que ha pasado», ha afeado.

En concreto, Puente denunció en un primer momento «un acto grave sabotaje» en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con robos de cable en distintos puntos, por lo que ha asegurado que la Guardia Civil ya está investigando estos hechos que considera «muy graves».

«El móvil económico es difícil de entender. Solamente hay dos hipótesis, una la económica y la otra la de hacer daño. No podemos descartar al cien por cien ninguna de las dos, pero es evidente que la hipótesis que es más posible es la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía», aseguró posteriormente en una visita a Manzaneque (Toledo) para conocer sobre el terreno la dinámica y condición de los cortes de cable sufridos.

Para el consejero madrileño, en cualquier caso, las infraestructuras de transporte público «son un caos» desde que gobierna Pedro Sánchez. «Lo podemos ver diariamente en toda la infraestructura ferroviaria de Cercanías de Madrid. Todos los días, un día sí y otro también, tiene algún tipo de incidencia», ha lamentado.

Al hilo, ha apuntado la necesidad de un plan de mantenimiento integral en las infraestructuras del transporte a nivel nacional y, «sobre todo», un plan de inversiones para que las infraestructuras ferroviarias funcionen.

Asunción de responsabilidades

En esta línea, ha censurado la falta de información veraz «de ningún tipo» sobre «sobre los hechos tan importantes y tan preocupantes que ha habido en esta última semana».

«El caos del Gobierno de España, el caos del Gobierno de Pedro Sánchez es manifiesto. No hay transparencia, no nos cuentan qué es lo que ha pasado y desde luego nunca hay ningún tipo de responsable. Siempre la responsabilidad de esos hechos que se están produciendo son externos al Gobierno de Pedro Sánchez. Alguien debería de asumir algún tipo de responsabilidad por la gestión de las infraestructuras básicas y vitales de nuestro país, porque estamos dando una imagen nefasta al resto del mundo», ha advertido.

En esta misma línea, ha apuntado que la responsabilidad «es del señor Pedro Sánchez», que «debería de dar explicaciones» y «pedir que alguien se responsabilice de estos hechos» que afectan a miles de ciudadanos que «estuvieron abandonados» en Atocha.

«Un caos en Atocha que no está bien gestionado, que los ciudadanos madrileños, en este caso también del sur, se encuentran totalmente abandonados, no tienen una prestación ni una asistencia sanitaria ni una prestación básica de ese abandono por parte de Gobierno y sobre todo lo que nos tienen que dar son explicaciones, es algo que no se puede consentir», ha zanjado.