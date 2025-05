Ayuntamiento unificará en un centro por distrito atención a víctimas de violencia de género y los espacios de igualdad

El Ayuntamiento de Madrid unificará en, al menos, un centro por cada uno de los 21 distritos los actuales espacios de igualdad y los centros de atención ambulatoria a víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.

Serán los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM). El primero en el que se aprobarán los pliegos de condiciones será el de Puente de Vallecas y le seguirá Salamanca, dos de los distritos que en este momento carecen de Espacio de Igualdad. La apuesta del Consistorio pasa por acercar la atención ambulatoria porque, aunque cada centro actual está dimensionado para dar respuesta a mujeres de varios distritos, la realidad es que el 27% de las usuarias proceden de aquellos en los que se ubican los recursos.

Unido a que la distancia al centro puede influir en el absentismo a las citas, que alcanzó el 30% en 2024. «Queremos acercar ese recurso y que acudan con facilidad en cada uno de los 21 distritos de la ciudad de Madrid», ha explicado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

Cada CIAM asistirá con independencia de la situación administrativa de las mujeres o de que dispongan o no de medidas judiciales de protección. Dispondrán todos ellos de psicólogos infantiles para sus hijos menores a cargo y con servicio de recreo infantil mientras sus madres son asistidas. «Se busca evitar actitudes futuras y sobre todo que no normalicen un acto de violencia», ha remarcado Fernández. En cuanto a los calendarios, el área cuenta con tener en dos años, en 2027, si no todos los CIAM prácticamente todos ellos en marcha.

Para facilitar el acceso, las mujeres podrán acudir a los CIAM por iniciativa propia, sin necesidad de una derivación previa desde el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 24 horas (SAVG 24 horas). Este servicio, el SAVG 24 horas, se mantendrá para atender la urgencia y la emergencia, como también los recursos destinados específicamente a violencia sexual y trata.

La atención en contextos de urgencia se verá igualmente mejorada con medidas como la ampliación del horario de la Unidad Móvil que asiste in situ a las víctimas y que operará de 9 a 21 horas de lunes a domingo, cuando hasta ahora lo hacía de 9 a 15 horas de lunes a viernes.

Nueva estrategia de igualdad

Es uno de los puntos fuertes de la nueva Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2028 del Ayuntamiento, en la que el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con José Fernández a la cabeza, lleva trabajando casi dos años.

Ahora el borrador empezará un proceso de escucha con el Consejo de Mujeres, entidades y sociedad civil en su sentido más amplio, una Estrategia que se presenta cuando se cumplen 25 años de la aprobación del primer Plan de Igualdad del Consistorio madrileño y dos décadas desde la llegada de los Espacios de Igualdad.

Puerta única de entrada

La nueva Estrategia incorpora una puerta única de entrada que coordinará el acceso a recursos especializados en situaciones de urgencia y que pueda valorar la necesidad de ofrecer alojamiento protegido a la víctima.

Para ello se diseñará un método único de valoración del riesgo que dotará de homogeneidad al sistema y redundará en un mejor trabajo en red entre profesionales de las distintas áreas de intervención social del Consistorio.

Otra clave pasa por conseguir la autonomía a través del empleo. Se utilizarán dos vías: un nuevo convenio entre el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y la Agencia para el Empleo de promoción del acceso al mercado laboral de las mujeres, derivando con carácter prioritario --a destacar el nexo de unión propiciado por el actual responsable de la Agencia para el Empleo, Pepe Aniorte, anterior delegado del área social-- y convenios de colaboración público-privada con empresas o entidades que desarrollen proyectos de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia machista.

Salas de fiesta y nueva imagen para los puntos violeta

La colaboración público-privada en materia de igualdad y violencia de género es otro de los pilares de la nueva Estrategia amplificando los canales de sensibilización a la sociedad civil en materia de igualdad y contra la violencia de género. Esto incluirá, por ejemplo, convenios de colaboración con salas de fiesta, conciertos o festivales para crear espacios seguros y reducir el riesgo de incidentes de violencia sexual.

El Ayuntamiento les ofrecerá píldoras formativas para que implementen protocolos de prevención y apoyo a víctimas mientras que, en paralelo, el Ayuntamiento seguirá fortaleciendo los Puntos Violeta de las fiestas de los distritos y grandes eventos en la ciudad, como San Isidro o la Paloma, unos recursos que ahora estrenarán imagen, marcada por flores del color del feminismo, el morado.

La promoción de la conciliación y la corresponsabilidad es otro foco de atención de la nueva Estrategia, con un espacio destacado para medidas como las del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 (más escuelas infantiles, becas infantiles y campamentos y premios con bonificaciones fiscales a empresas que favorezcan que los trabajadores compatibilicen su vida laboral y familiar), al tiempo que se reconocerán buenas prácticas a nivel interno de la Administración en materia de promoción de la igualdad, prevención y atención de la violencia machista.

Vocaciones stem y fomento del deporte femenino

El Ayuntamiento ha detectado el abandono del deporte por parte de las chicas cuando llegan a la adolescencia. Para acabar con una de las brechas de género más significativa se fomentará la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, principalmente en disciplinas masculinizadas, visibilizando a mujeres deportistas referentes y con acciones para prevenir el abandono temprano, por ejemplo, con la reducción del 50% del precio de inscripción en los Juegos Deportivos Municipales para equipos integrados en su totalidad por mujeres.

En el ámbito educativo, el objetivo es favorecer las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en niñas y jóvenes mediante la colaboración con entidades públicas y privadas. Como ejemplo, la Cátedra Mujer STEM que desarrolla la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en colaboración con Iberdrola.

Y se implantará un programa educativo de prevención e intervención con alumnado, familias y profesorado para combatir el absentismo escolar, que afecta principalmente a niñas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Otros planes municipales

Los objetivos que se marca la Estrategia de Igualdad también se persiguen a través de otros planes municipales como la Estrategia Dignitas 2022-2027, que incluye un abordaje específico del sinhogarismo que afecta a las mujeres, por su mayor exposición a sufrir violencia en la calle, o el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación.

Además el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2023-2027 sitúa la promoción de la igualdad como eje transversal en la intervención social y la próxima estrategia en materia de inmigración tendrá un enfoque de igualdad y de lucha contra la violencia. El área ha aumentado el presupuesto para las políticas de igualdad pasando de 19,2 millones de euros en 2019 a 25,9 en 2024. En 2025, el presupuesto ha dado un salto hasta ascender a los 29 millones de euros.