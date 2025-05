El Observatorio Vasco de la Vivienda identifica 32 municipios susceptibles de ser declarados como zonas tensionadas

El 'Informe sobre zonas tensionadas en Euskadi. Abril 2025' que ha publicado este lunes el Observatorio Vasco de la Vivienda, identifica 32 municipios que cumplen con al menos uno de los tres criterios legalmente establecidos para declarar una zona tensionada, municipios que agrupan a más de 1,48 millones de personas, el 67,3% de la población de Euskadi.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha presentado en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, la actualización del listado de municipios susceptibles de ser declarados como zonas tensionadas en Euskadi, en base a los criterios definidos por la Ley estatal 12/2023 del Derecho a la Vivienda.

Según el citado informe, se han identificado 32 municipios que cumplen con al menos uno de los tres criterios legalmente establecidos: fuerte incremento de precios de alquiler o compraventa, o esfuerzo económico superior al 30% de la renta familiar.

Estos municipios agrupan a más de 1,48 millones de personas, cálculo que se ha realizado incluyendo a la lista de los once municipios «tensionables», aquellos que ya han sido declarados o que están en proceso de tramitación: Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irun, Galdakao (Distrito 2), San Sebastián, Astigarraga, Hernani, Usurbil y Lezo.

La actualización del informe incorpora datos oficiales hasta finales de 2024, incluyendo precios de alquiler, compraventa y nivel de esfuerzo económico. Vitoria-Gasteiz es el único municipio en Álava que cumple los tres criterios; este nuevo informe, indica que, en Álava, la localidad de Alegria-Dulantzi saldría de una situación de tensionamiento residencial.

«El mensaje que lanzaría a los municipios que hayan salido es que no hay que confiarse. El hecho de que en un momento dado una décima arriba o una décima abajo te saque de este listado no significa que no haya que seguir trabajando en las estrategias», ha advertido el consejero.

En Bizkaia destacan Bilbao, Basauri, Portugalete, Santurtzi. El municipio de Bermeo pasaría de ser tensionado parcialmente a su totalidad, y se incorporan al listado de municipios que podrían ser declarados zona tensionada: Derio, Gorliz, Elorrio, Lekeitio, Ermua y Sopela.

Sin embargo, y según este nuevo informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, Etxebarri, Ortuella, Gernika-Lumo y Valle de Trapagarán dejarían de estar en una situación de tensionamiento del alquiler residencial.

En Gipuzkoa, se incluyen municipios como Pasaia, Zarautz, Hondarribia u Orio. En el informe se han identificado cambios, ya que Zarautz pasa de ser tensionado parcialmente para serlo en su totalidad y, además, se incorporan ocho nuevos municipios tensionables: Bergara, Legazpi, Deba, Oiartzun, Getaria, Oñati, Hondarribia y Orio. No obstante, otras seis localidades perderían esta calificación: Andoain, Ordizia, Beasain, Urnieta, Lazkao y Zestoa.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha recordado que el Gobierno Vasco ha optado por un modelo de declaración de zonas tensionadas «basado en el pacto con los Ayuntamientos, en los que estos son los responsables de elaborar un plan trianual de acción, cuyo principal objetivo es aumentar la oferta de vivienda protegida, y para el que el Gobierno Vasco muestra su total disposición a colaborar en la construcción de VPO en régimen de alquiler».

Para ello, ha destacado que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana «exige a los ayuntamientos la detección y puesta a disposición de suelos, la reforma de ordenanzas municipales, las estrategias para combatir el fenómeno de las viviendas vacías, y otras medidas de competencia municipal, sin las que sería difícil salir del tensionamiento».

«Compartimos una filosofía con los Ayuntamientos basada en el objetivo de salir cuanto antes de esa situación de estrés en el mercado residencial. El hecho de que las declaraciones de zonas tensionadas no se impongan a los ayuntamientos por encima de su voluntad evita litigios e inseguridad jurídica y contribuye a ofrecer una imagen de compromiso robusto y compartido de país», ha subrayado Itxaso.

Según ha explicado, la declaración de zona tensionada «abre la puerta a intervenciones específicas de política pública en vivienda para los municipios identificados como 'tensionables'» y ha señalado que «el Gobierno Vasco está promoviendo reformas legales que dotarán a la figura de la zona tensionada de mayor alcance».

«Programas como Gaztelagun o Bizigune, la limitación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), podrán estar indexados a la figura de la zona tensionada, toda vez que el Gobierno tramita un decreto de medidas urgentes y colabora con los grupos parlamentarios para la consecución de reformas legales que confieran mayor recorrido a esta figura», ha insistido el consejero de Vivienda y Agenda Urbana.

Según ha avanzado, este mes de mayo habrá «novedades» en esta ley de medidas urgentes, con la que el departamento quiere «cumplir el objetivo político de culminar un primer año de legislatura en el Gobierno llevando al Parlamento este debate y garantizando que antes de fin de año esté aprobada».

Itxaso también ha puesto en valor que «la reciente reforma fiscal, aprobada por las Juntas Generales de los tres territorios vascos, haya concebido la figura de la zona tensionada como un criterio para mejorar los incentivos a las y los propietarios que saquen sus viviendas al mercado del alquiler».

índice de precios

Itxaso ha recordado que la figura de la zona tensionada «no puede desplegar todos los efectos que tiene prevista en la ley por la falta del índice de precios de referencia» pero ha señalado que «confía que pronto se pueda contar con el índice de precios de referencia relativo a Gipuzkoa» porque los trabajos están «más avanzados». «Creo que mayo va a ser crucial a la hora de resolver el índice para Gipuzkoa y después vendrán Bizkaia y más tarde Álava», ha avanzado.

En este sentido, ha recordado que Vitoria todavía no ha solicitado la declaración, «están preparándola y por tanto, tenemos tiempo»; y en el caso de Bizkaia está declarado ahora mismo Barakaldo. «Me gustaría pensar que si en julio, que es la previsión que hacemos, vamos a poder tener la declaración de las dos capitales de Gipuzkoa y Bizkaia --de San Sebastián y de Bilbao-- con todo lo que eso implica, que en ese momento puedan estar los índices, al menos el de Gipuzkoa y en esas fechas cercanas, también de Bizkaia; estamos trabajando en ese horizonte», ha informado.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha puesto en marcha el sitio web eremutentsionatua.euskadi.eus, para informar sobre las zonas de mercado residencial tensionado en Euskadi.

La web recoge información actualizada sobre los municipios declarados como zonas tensionadas, los planes de acción que cada uno de ellos se ha comprometido a desarrollar en los próximos tres años para atajar el tensionamiento residencial, y una guía práctica con preguntas frecuentes sobre cómo afectan las zonas tensionadas tanto a personas inquilinas como propietarias.

La ciudadanía puede consultar qué municipios o áreas geográficas han sido declarados zona tensionada, la evolución de los precios del alquiler por cada municipio --gracias a un mapa interactivo--, así como toda aquella información de servicio público dirigida a la ciudadanía vasca, de cuantas administraciones contribuyen con sus políticas a mejorar el acceso a la vivienda. Incluye mapas interactivos, informes descargables y una sección de preguntas frecuentes, disponibles en euskera y castellano.