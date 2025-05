Nolasco (Vox): "Azcón jamás ha abierto un grifo y le ha salido el agua marrón"

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que «se moje en favor del agua potable en la comarca turolense del Bajo Martín» y le ha reprochado que «jamás ha abierto un grifo y le ha salido el agua marrón».

Nolasco ha expuesto en el municipio de Albalate del Arzobispo (Teruel) los problemas de suministro de agua de boca que sufren los vecinos de los municipios que se abastecen del pantano de Cueva Forada, algo que, ha apuntado, se repite cada dos o tres meses y obliga a los vecinos a abastecerse de garrafas de agua.

Nolasco ha afirmado que el presidente Azcón «está demostrando una frialdad enorme y no pone soluciones reales», dado que «se reúne con los consejos comarcales para hacerse 'reels' y fotitos», pero «no les aporta soluciones».

Ha recordado que el Instituto Aragonés del Agua depende del Gobierno de Aragón y las inversiones realizadas hasta la fecha «no han servido» para lograr un «suministro constante de agua potable» en el Bajo Martín.

«Esto no es de recibo, y se suma a la desgracia de la semana pasada con la falta de luz eléctrica. Estamos en el 2025. Es triste que en el siglo XXI tengamos que estar pidiendo este tipo de suministros constantes de luz y agua», ha valorado. «Al señor Azcón jamás le ha salido agua marrón del grifo, no se si sabe lo que es», ha añadido.

Atribuye el problema al "fanatismo ecologista"

Del mismo modo, Nolasco ha cargado contra «las políticas fanáticas ecologistas que impiden limpiar el cauce de los ríos». Ha contextualizado que «fueron las crecidas del río Martín lo que anegó el pantano de Cueva Forada hace 8 meses», provocando a su vez la «turbidez» del agua.

«No limpian los cauces de los ríos. En consecuencia, se llena de palos y basura. Exigimos respuestas inmediatas y solución permanente al Bajo Martín, para que no vuelva a suceder lo que está pasando aquí. No puede ser que no haya agua potable y la gente tenga que cruzar los dedos al abrir el grifo esperando si sale agua marrón o potable», ha concluido.