Maestre pide la dimisión de Inma Sanz por "principal encubridora" del atropello del coche del director de Policía

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha reclamado este lunes la dimisión de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, a la que considera «principal encubridora» de las «irregularidades» en el atropello a una niña por parte del coche oficial del director general de Policía Municipal de Madrid, ocurrido hace una semana, y ha reiterado las críticas por la «falta de explicaciones» por parte del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En declaraciones remitidas a los medios, Maestre se ha referido así al atropello leve sufrido por una niña en un coche de la flota policial que transportaba al director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, para quien también ha pedido el cese.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha reclamado la dimisión de la vicealcaldesa, al apuntar que es la «principal valedora y protectora» del director general de Policía Municipal y, por tanto, «responsable política de esta semana de gestión irregular y más cercana a una mafia que a un Estado de Derecho, donde todos somos iguales ante la ley, seamos quienes seamos».

«Inmaculada Sanz ha llevado a la Policía Municipal a las cotas más altas de desprestigio al actuar como cómplice y como encubridora de las malas prácticas de un director general que parece sacado de una película de Torrente. Inmaculada Sanz ha puesto a este alto cargo a trabajar como afinador de los chanchullos de Almeida más que como servidor público», ha justificado Maestre.

Sobre este punto, ha citado «los intentos de ocultar las conexiones del primo del alcalde con los comisionistas Luceño o Medina, o el vínculo de un tío carnal del presidente del Pleno con el 'caso Solomon'» o cuando «se ignoraron los informes de la propia Policía Municipal que podrían haber evitado las manifestaciones neonazis en Chueca en el año 2021».

«Así fue cuando se quiso tapar que el coordinador de movilidad había sido cazado ebrio. Así fue cuando dos agentes actuaron como una policía política del Partido Popular mandando retirar arbitrariamente una lona de Más Madrid que denunciaba los protocolos de la vergüenza de Ayuso», ha ejemplificado.

Según ha remarcado, «todos estos favores inconfesables son los que mantienen a Rodríguez en su puesto» aunque «la responsable es Inmaculada Sanz, cuya gestión mancha el buen nombre del Cuerpo». Así, ha reclamado al alcalde, al que ha reprochado la falta de explicaciones, el cese tanto del director general de la Policía Municipal como de la vicealcaldesa.

Falta de explicaciones

Así, Maestre ha vuelto a acusar al PP de Almeida de intentar «tapar» el caso y gestionarlo «con un evidente trato de favor hacia su alto cargo, sobre el que pesan ya demasiados escándalos y demasiados chanchullos». «Almeida lleva cinco días encubriendo el accidente, encubriendo a sus responsables y con una gestión absolutamente irregular. Porque en el Madrid del PP hay una ley para la gente normal y otra para sus altos cargos y para sus amigos», ha censurado.

En este sentido, ha recapitulado las irregularidades que, según ella, se produjeron tras el atropello. En concreto, ha apuntado que se permitió que el coche responsable del arrollamiento a la menor se fuera del lugar de los hechos «sin identificar al conductor ni dar ninguna información a la familia de la víctima».

Según ha indicado, además, no se dio la alta del accidente ni por parte de Policía ni por parte de Samur. «Si no fuera de hecho por las informaciones publicadas no habría constancia de este accidente. No se tomó declaración a la madre de la víctima allí presente. No hay constancia de que se hiciera prueba de alcoholemia al conductor, como obliga la normativa si hay un accidente con heridos», ha añadido.

Siguiendo con este repaso, ha indicado que no fue varios días más tarde cuando se realizó el atestado en el lugar del accidente. «Evidentemente, cinco días más tarde, no hay testigos presenciales, puede no haber rastro de las marcas del vehículo y es decir, no hay pruebas. Como cualquier vecino normal que haya sufrido un choque o un accidente en Madrid sabe, esta gestión por parte de Policía Municipal es absolutamente irregular y solo se explica porque el vehículo no era un vehículo cualquiera conducido por cualquier Rodríguez, sino el vehículo del máximo responsable de la Policía Municipal, el comisario Rodríguez», ha reseñado.

El ayuntamiento lo niega

Y todo ello, ha afeado, mientras el alcalde de la capital sigue sin dar explicaciones. Por su parte, fuentes municipales han informado a Europa Press de que el Ayuntamiento de Madrid «no ha intentado ocultar nada» y han explicado que la forma de comunicar un accidente a través de Emergencias Madrid se ha hecho en este caso «igual que en sus 20 años de existencia».

Así, al tratarse de un accidente leve (como los cientos que se producen en Madrid no se comunica de oficio. «Posteriormente, al ser preguntado por un medio de comunicación, se le traslada la información. Nunca Emergencias Madrid da un parte de servicio --no puede hacerlo-- y nunca confirma identidad de víctimas (o participantes o intervinientes) ni prejuzga lo sucedido. Simplemente confirma la atención y el alcance de las lesiones», han afirmado.

Además, desde Policía Municipal les han trasladado que la mecánica administrativa policial «se ha hecho correctamente», ya que en los accidentes con heridos leves y daños materiales hay un plazo máximo para abrir el formulario inicial de 24 horas --lo que se hizo, pese a que el incidente tuvo lugar durante el apagón--.

También hay un plazo máximo para aportar todos los datos de 10 días, según determinan tanto la Instrucción sobre seguridad y siniestralidad vial (4/2023 CCTAD) como el documento sobre la puesta en marcha de la aplicación SIGIT y cese de la aplicación PEA (parte estadístico de accidentes).