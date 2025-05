Diseñan en Jaén una herramienta molecular que predice el tamaño del fruto en la selección de nuevas variedades de olivo

Investigadores del Instituto de Investigación de Olivar y Aceites de Oliva (INUO) de la Universidad de Jaén, pertenecientes a la propia UJA, el Ifapa y el Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), han identificado secuencias de ADN que están asociadas a diferencias en tamaño de fruto entre variedades de olivo.

Han usado estas secuencias de ADN, asociadas al tamaño del fruto, han en el diseño de una herramienta molecular que permite predecir si una nueva variedad de olivo va a tener un tamaño de fruto grande o pequeño, según ha informado este lunes la institución académica jiennense.

«Lo interesante es que esta herramienta se puede utilizar cuando las nuevas variedades no son más que unas plantas muy pequeñas en el invernadero. Por tanto, esta herramienta puede ahorrar muchos años de evaluación agronómica en campo para este carácter», han señalado los investigadores.

Esta herramienta molecular se implementará en los próximos años en programas de obtención de nuevas variedades de olivo, como el que llevan a cabo el Ifapa y el IAS-CSIC.

La importancia de este trabajo radica en que, en el cultivo del olivo, la operación más costosa con diferencia es la recolección. Tanto en olivares en vaso como en seto, el tamaño de fruto es crítico para facilitar dicha operación.

Así, variedades de olivo con fruto pequeño, como Koroneiki, son difíciles de recoger, mientras que otras de fruto mayor, como Picual, la recolección es más sencilla. Y, por supuesto, el tamaño de fruto es también un carácter de gran importancia en variedades destinadas a producir aceituna de mesa.

Este estudio ha sido posible gracias a un esfuerzo previo de secuenciación del genoma de numerosas variedades de olivo, llevado a cabo por estos investigadores, así como a la evaluación agronómica que desde hace décadas se realiza en el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo del Ifapa y de una colección de acebuches que se mantiene en el mismo instituto.

El trabajo ha sido realizado por los investigadores Martín Moret, Alicia Serrano, Angjelina Belaj, Lorenzo León, Raúl de la Rosa y Francisco Luque. Tiene por título 'Marcadores genéticos del peso del fruto del olivo seleccionados para su uso en experimentos de mejora genética' (Genetic markers of olive fruit weight selected to be used in breeding experiments) y ha sido publicado en la revista 'Molecular breeding'.