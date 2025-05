Sánchez, Illa, Ribera, Mînzatu, Costa y Feijóo participan en la 40 Reunió Cercle d'Economia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Salvador Illa; las vicepresidentas de la Comisión Europea Teresa Ribera y Roxana Mînzatu; el presidente del Consejo de Europa, António Costa, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo participarán en la 40 Reunió Cercle d'Economia.

El encuentro se celebra entre este lunes y miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, y la edición de este año tiene el lema 'Europa: wake-up call? Cómo responder en un momento de disrupción geopolítica'.

También participarán el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que conversará con la alcaldesa de París (Francia), Anne Hidalgo, así como los consellers Jaume Duch y Alícia Romero.

Entre los representantes empresariales, destacan el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el ceo de Grupo Renault, Luca de Meo; el presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes; el presidente de Mango, Toni Ruiz, y el presidente de Indra, Ángel Escribano, entre otros

A diferencia de otros años, en la edición de 2025 no estará presente el Rey Felipe VI, ya que se encuentra de viaje en República Dominicana.

Lunes 5

Sánchez será el encargado de abrir las jornadas este lunes a las 10.30 horas, tras una breve presentación del presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, y ambos dialogarán después de la intervención del presidente del Gobierno.

A las 12, Murtra abrirá la sesión 'Cómo puede Europa recuperar el gap tecnológico respecto a los EE.UU. y China?' con una conferencia, que irá seguida de una mesa redonda que el presidente ejecutivo de Telefónica compartirá con la fundadora de Decode Project, Francesca Bria, y el socio gerente global de IBM, Jesús Mantas.

Posteriormente, el presidente del Cidob, Josep Borrell, dialogará sobre la necesidad de la defensa en Europa y las oportunidades que tiene el sector.

Tras la pausa para la comida, Collboni e Hidalgo hablarán sobre el reto del acceso a la vivienda en las grandes ciudades europeas.

Después, Ribera ofrecerá una conferencia sobre 'El reto de la UE: cómo combinar la ambición climática con el fortalecimiento del tejido industrial', antes de participar en una mesa redonda con de Meo y el director del Instituto Bruegel, Jeromin Zettelmeyer.

La jornada continuará con la mesa redonda '¿Cómo gestionar en un entorno de disrupción geopolítica?', con Planes, Ruiz y la ceo de Penguin Random House Grupo Editorial, Núria Cabutí.

Para cerrar la primera jornada, Romero participa en la entrega del Premio José Manuel Lara a la ambición y el propósito empresarial.

Martes 6

La segunda jornada del encuentro empezará con una sesión dinámica inversa con los eurodiputados Javi López (PSC), Diana Riba (ERC) y Adrián Vázquez (PP) sobre '¿Qué pinta España en Europa?'.

Después, Costa ofrecerá la conferencia 'El despertar de la UE: Prioridades para reforzar Europa en el mundo', antes de una mesa redonda en la que participarán el director fundador del Centre on Contemporary China and the World de la Universidad de Hong Kong, Li Cheng; la vicepresidenta del Scowcroft Center, Paula Dobrianksy, y el decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, Andrés Velasco.

Posteriormente, el futuro director del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, dialogará con el director gerente de Bank of America Global Research, Francisco Blanch, sobre las perspectivas de la economía global.

A las 13, Feijóo participará en el encuentro, en un diálogo con Guardiola, y la jornada vespertina se iniciará con un diálogo con el sociólogo Hein de Haas.

Después, Cuerpo ofrecerá la conferencia 'Perspectivas de la economía española: ¿Hacia un nuevo modelo de crecimiento?', antes de compartir una mesa redonda con Escribano, el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el presidente de KPMG en España Juanjo Cano y la vicepresidenta y directora general de Agem Iberia, Fina Lladós.

Para cerrar la jornada, se realizará el acto conmemorativo de las 40 ediciones de la Reunió Cercle d'Economia.

Miércoles 7

El último día de la Reunió abre con una conferencia del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, Jim Skea, que también compartirá mesa redonda con la presidenta de la Plataforma de la UE sobre Finanzas Sostenibles, Helena Viñes, y el copresidente del Grupo de Transición Energética de Alantra Nemesio Fernández-Cuesta.

Después, se celebra una conferencia del economista Branko Milanovic sobre desigualdades económicas, y una posterior mesa redonda con el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde, y la economista senior del Banco de España, Laura Hospido.

Seguirá con una mesa redonda sobre 'Desinformación, redes sociales y democracia', con la periodista científica Laura G. de Rivera y la analista política Cristina Monge.

A las 13 horas se realizará la entrega del Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea, que recogerá Mînzatu en nombre del programa Erasmus+ y cuya 'laudatio' hará Duch.

Illa será el encargado de cerrar la 40 Reunió Cercle d'Economia con un diálogo con el presidente de la entidad.