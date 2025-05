Aagesen afirma que las nucleares "no se cerrarán si no hay garantía de suministro"

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este domingo que las centrales nucleares españolas «no se cerrarán si no hay garantía de suministro» y que el apagón de la semana pasada no va a frenar las energías renovables.

«Ninguna instalación de generación, ni nuclear ni ninguna otra cierra si no se cumple el principio de garantía de suministro» según la Ley del Sector Eléctrico, ha dicho en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

«Tenemos un anclaje y de momento ese anclaje no es necesario en el caso de las instalaciones nucleares», ha matizado, y ha añadido que el debate sobre las nucleares no tiene que ver con el apagón.

Ha afirmado que su calendario de cierre fue acordado por las empresas propietarias, y que son ellas las que deben plantear si quieren alargar la vida de esas instalaciones: «Son varios los propietarios y veremos si llegan a algún acuerdo y nos hace la propuesta».

El coste de gestionar residuos

Respecto a que las empresas eléctricas ven desorbitada la tasa Enresa para gestionar los residuos radiactivos, ha respondido: «No vamos a permitir que los consumidores sean quienes paguen el coste» de esta gestión.

Almaraz, ascó y vandellòs

La central nuclear de Almaraz cerrará según el calendario previsto, y «si los propietarios quieren hacer otra cosa tendrán seguir todo el procedimiento de solicitud».

Sobre las nucleares catalanas, ha recordado que Ascó I cierra en octubre de 2030, Ascó II en septiembre de 2032 y Vandellòs en octubre de 2035, aunque ha reiterado que «no se podrá cerrar si se estima que no hay garantía de suministro».

Sobre si hay que empezar a hablar de la economía alternativa para los territorios afectados por el cierre de las nucleares (Vandellòs o Ascó), ha respondido que hay que planificar «porque si no planificas no anticipas y si no anticipas, la transición nunca va a ser justa».

Ha dicho que se debe planificar sobre la base del calendario que ponen las empresas sobre el cierre nuclear: «Eso a nosotros nos permite anticipar actuaciones y medidas para dar oportunidades en todos esos territorios».

En cuanto a las renovables, ha tachado de irresponsable y simplista culparlas del apagón, «e, incluso, podría haber intereses detrás del intento de ir en contra» de ellas y ha añadido que España las está integrando bien.

Confianza en beatriz corredor

Sobre el apagón, ha dicho textualmente que se ha tenido que dar una concatenación de circunstancias para alcanzar el cero energético, que todas las hipótesis están encima de la mesa y que «desde luego que no» está en peligro la presidencia de REE para Beatriz Corredor.

Ha asegurado que actuará «tan pronto como haya certezas», sin esperar al informe final, y que no se pretende ocultar información.