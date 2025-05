CCOO-A afea a Moreno que "se lavara las manos" con el apagón: "No es lo que queremos con nuestra autonomía"

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, reelegida este jueves en el cargo en el 14º Congreso de la organización, ha reprochado al presidente andaluz, Juanma Moreno, que «cediera las competencias de manera rápida al Gobierno» tras el apagón nacional del 28 de abril y se «lavara las manos», para remarcar que «no es lo que los andaluces queremos con nuestra autonomía».

Esto ha expresado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, en las que la líder sindical ha apuntado que «aún» no cuentan con datos cerrados sobre el impacto del apagón entre los trabajadores de la región, tras la evaluación realizada por la Junta de las pérdidas, con una estimación de 239 millones de euros.

«A nosotros lo que nos sorprende es que el presidente de la Junta haga un vídeo felicitando a los trabajadores y a las trabajadoras y diciendo que hemos trabajado todos juntos en este momento del apagón, cuando realmente el presidente cedió las competencias de manera rápida al gobierno de España. Parecía que no veía que fuera capaz de solucionar esta situación», ha expresado López, que ha sostenido que «eso no es lo que los andaluces queremos con nuestra autonomía».

Así, ha señalado que «lo que queremos es un presidente de la Junta de Andalucía que se ponga al frente, que coopere con el gobierno de España, pero no que a las primeras de cambio de las competencias y se lave las manos como Poncio Pilatos».

También ha instado a Moreno a que, «además de evaluar los daños que tienen las empresas, piense cómo los servicios públicos son los que en los momentos de situación de caos, de incertidumbre, de dificultades, siempre sacan a Andalucía adelante», para reprochar que «su gestión está perjudicando enormemente a esos que siempre están ahí, a esos trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos que permiten que Andalucía ande a pesar de algunas veces decisiones del Gobierno andaluz que son erróneas».

Preguntada por si desde el sindicato están satisfechos con la participación ciudadana en las movilizaciones del 1 de mayo en Andalucía, Nuria López no ha respondido de forma directa, si bien, tras relacionar esta protesta, en lo referente a la defensa por la sanidad pública, con la celebrada el pasado 5 de abril contra las políticas sanitarias del Gobierno andaluz, ha apostillado que la Junta «no puede hacer oídos sordos a esta contestación ciudadana».

López ha reafirmado la defensa desde CCOO-A de la sanidad pública y la dependencia, el acceso a la vivienda, el medio ambiente, la formación profesional para los trabajadores, la educación pública de calidad, y ha incidido en que Comisiones Obreras «no va a cejar en el empeño en que el Gobierno andaluz cumpla con los acuerdos que firma con esta organización».

"es díficil de decir los beneficios de algunas empresas"

En su balance sobre la situación de los trabajadores tras su liderazgo en CCOO-A desde 2017, la líder sindical ha lamentado que las empresas no han reconocido, a su juicio, «cuánto dinero público se puso» por la pandemia, sino que «han empezado a correr y a dejar atrás a los trabajadores», solamente centradas «en el máximo beneficio».

«De hecho, algunas veces es escandalosa y difícil de decir las cifras de beneficios que tienen algunas empresas», ha abundado, y ha defendido que, «ahora en este momento en el que están obteniendo grandes beneficios, lo que no pueden hacer es subir los precios de los productos y empobrecer a los trabajadores, y encima de todo, no subir los salarios y no cumplir con su responsabilidad».

De cara a sus principales retos de cara a los próximos cuatro años tras su reelección, López ha señalado que «hay que seguir insistiendo en la necesidad de subir los salarios», y explica que «también queremos hablar de cómo los empresarios ponen en el centro de las empresas la vida de las personas trabajadoras». «Cada año mueren en Andalucía como consecuencia de la siniestralidad laboral 120 personas, y esto es intolerable», lamenta.

De igual modo, ha abogado porque «si hay un nuevo sistema productivo en la empresa, si hay una nueva tecnología, que no nos digan que, como no nos hemos adaptado, nos puedan echar con facilidad». También se ha referido a la igualdad como «pata muy importante» en esta transición, y ha añadido que, en materia de servicios públicos, «es necesario dar un paso adelante» y contrarrestar «una pérdida de calidad».

Tras ser preguntada sobre su futuro cuando termine este mandato en el liderazgo de la organización, ha adelantado que ella «siempre estará en primera línea de acción, porque cuando se es de Comisiones Obreras siempre se está en todas las batallas, aunque no se esté en ningún cargo orgánico, ni en ninguna dirección orgánica». «Siempre voy a estar en CCOO luchando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito que me toque, como afiliada de base o como trabajadora que soy», destaca.