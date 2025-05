El PSOE-A valora la "celeridad" del Gobierno tras el apagón y pregunta a la Junta "qué medios van a poner"

La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, ha valorado este sábado la «celeridad» en la gestión del Gobierno de España tras el apagón nacional del pasado lunes, y ha preguntado a la Junta de Andalucía «qué medios van a poner» tras realizar este ejecutivo una primera evaluación del impacto económico de esta interrupción de la red eléctrica.

En una atención a medios en Sevilla, la socialista ha asegurado que «gracias a la gestión eficiente del Gobierno central, en apenas 24 horas el 99% del suministro estaba totalmente restablecido», y ha puesto en valor la actuación de los servicios públicos, «en especial a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que hicieron una labor encomiable». «Y también, cómo no, darle las gracias» a los andaluces y españoles, «que demostraron un nivel de civismo también encomiable», ha destacado.

Frente a la mencionada actuación de Moncloa, la socialista ha «resumido» en una atención a medios en Sevilla la actuación del Gobierno andaluz en «varios puntos»; por un lado, «ceder todas las competencias en la gestión de esta crisis al Gobierno, que ha hecho lo que tenía que hacer evidentemente a la mayor celeridad posible, con ese 99% de restablecimiento en apenas veinticuatro horas»; asimismo,« hacer declaraciones imprudentes e inconscientes diciendo de los primeros que esto se había debido a un ciberataque y que pedía la actuación del Ejército poniendo en duda el civismo de la población andaluza».

«Y cómo no, dejarlo todo en manos del Gobierno central» y no adquirir «ningún tipo de competencia e irse a la cumbre del Partido Popular Europeo en Valencia dejándonos los andaluces y a las andaluzas abandonados», en referencia a la actuación del Ejecutivo andaluz en los días posteriores al apagón y la asistencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, a la cumbre 'popular' el pasado miércoles.

A continuación, la dirigente andaluza se ha preguntado «qué va a hacer el señor Moreno Bonilla con todas las operaciones, pruebas diagnósticas, consultas de especialistas que se tuvieron que suspender en sanidad. Segundo, qué va a hacer con las pérdidas que han tenido los comerciantes, hosteleros, los sectores productivos de todo tipo, porque son sectores que se han visto perjudicados por este apagón».

Tras mencionar la «primera evaluación» de la apagón efectuada por la Junta, que «habla de 240 millones de euros de pérdidas en primera instancia», ha interpelado al Ejecutivo andaluz: «¿Qué van a hacer? ¿Van a poner una oficina de atención al consumidor para esos ciudadanos que han perdido electrodomésticos debido al apagón o han perdido dinero por los alimentos que están en mal estado? ¿O a los propios empresarios de todos los sectores? ¿Qué medios van a poner encima de la mesa?».

Para la socialista, «la contraposición es el Gobierno de España, que ha actuado con celeridad, haciendo ya incluso una comisión de investigación dentro del seno de la Seguridad Nacional, liderada por el Ministerio de Transición, para esclarecer las causas que ha provocado esto. No inventando hipótesis que de alguna manera puede afectar a la propia percepción de los ciudadanos y los ciudadanas creando temores infundados». Además, recuerda que el Ejecutivo central ha pedido explicaciones «a esas empresas eléctricas para ver dónde, qué ha ocurrido y cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar nunca más».

Por otro lado, ha instado a Moreno para que, «ya que ya que presume de ese superávit de 1.581 millones de euros» que «los ponga y los movilice para mitigar estas pérdidas». «Yo les doy ideas, pero nos da la sensación que mientras esta forma de gobernar, tenemos la forma de gobernar del Gobierno central de María Jesús Montero, como ministra y vicepresidenta primera del Gobierno de España y Secretaría General del Partido Socialista de Andalucía».

Preguntada por los orígenes del apagón, ha detallado que «hace cinco días» de la interrupción de la red eléctrica y que «ya se ha reunido dos veces la comisión que se ha creado desde el Gobierno central». En este sentido, ha asegurado que «las causas se van a saber, pero no vamos a hacer hipótesis sobre elementos infundados que generen sensación de inseguridad, para que la población tenga los datos exactos». Los ciudadanos «tienen derecho a saber. Cuando tengamos los datos, se sabrán. A mí no cabe duda que el Gobierno central así lo va a hacer», ha adelantado.

Ha apuntado Castilla que «lo que tienen que hacer en el próximo pleno los diputados 'populares' andaluces, que nos dicen muchas veces que dónde estamos los diputados socialistas, es votar sí a la convalidación del Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes contra las amenazas arancelarias y el relanzamiento comercial», sí a poner «esos 14.000 millones de euros para ayudar al campo andaluz frente a las aranceles del señor Trump».

«Eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. No meter bulos infundados y apoyar al campo andaluz y a los sectores que se pueden ver amenazados por la respuesta arancelaria. Esperamos el voto que sí, por lo menos de los diputados populares andaluces, para ayudar al campo andaluz». No obstante, ha reconocido que «parece ser que van a votar que no basándose en una bajada de impuestos y no sé qué historia más. O sea, todo es confrontar».