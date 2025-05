Un pabellón con realidad virtual permitirá conocer las Torres de Serranos a personas con diversidad funcional

El Ayuntamiento de València instalará un centro de interpretación adaptado frente a las Torres de Serranos para que las personas con diversidad funcional tengan la oportunidad de conocer este monumento que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Este ha sido el proyecto ganador de los retos GovTech, impulsados por València Innovation Capital, para «mejorar la vida en las ciudades con tecnologías innovadoras y disruptivas», según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Este equipamiento contará con una cubierta que evoca los patrones góticos de las tracerías y bóvedas de las Torres de Serranos, y generará un espacio para el refugio y la reunión con un diseño accesible, y mediante un sistema de realidad virtual.

La concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha destacado «la necesidad» de esta iniciativa: «Por eso lanzamos los retos GovTech, para buscar la complicidad de todos, de esa colaboración público-privada, imprescindible para resolver los desafíos que se nos plantean en el día a día».

El proyecto que ha resultado ganador para llevar a cabo el citado centro de interpretación cultural adaptado lleva por lema 'Més que unes Torres' y en él se empleará la realidad irtual como método para superar las barreras de accesibilidad con las que se encuentran las personas con diversidad funcional a la hora de conocer muchos de los monumentos históricos protegidos de València.

De hecho, el uso de tecnología innovadoras, incluso disruptivas, es uno de los requisitos «imprescindibles» para participar en todos los retos GovTech. El proyecto ganador ha conseguido un contrato menor de agente innovador por valor de 50.000 euros que servirá para poner en marcha esta iniciativa.

Este pabellón estará equipado con mobiliario construido por negocios de la zona, con el fin de «promover y sostener la economía local»; además de utilizar materiales sostenibles y llevar a cabo un diseño que «optimice los recursos energéticos, contribuyendo a la sostenibilidad».

Al incorporar un espacio de sombra, «contribuirá a reducir la temperatura en el entorno inmediato con lo que se aliviará el efecto 'isla de calor' que suele caracterizar a las zonas urbanas».

La solución ganadora combina interfaces digitales (gafas de RV, pantallas táctiles, etc) y analógicas (maquetas táctiles, braille, etc), con tecnologías específicas para las diversas accesibilidades como por ejemplo: bucle magnético o cortinas regulables para la luz y el sonido (auditiva); maquetas táctiles según estándares de la ONCE, braille o espacio para perros guía (visual); superficies antideslizantes, espacios accesibles e inclusivos (motora); lectura fácil y pizarra interactiva (cognitiva), etc.

«Los retos GovTech han sido impulsados por el Ayuntamiento con el fin de identificar los problemas a los que se enfrentan las personas que viven en la ciudad y encontrar soluciones para resolverlos. Y todo ello, mediante la búsqueda de la imprescindible colaboración público-privada, aprovechando y fomentando el enorme talento local», ha concluido Llobet.